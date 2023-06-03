Пеп повторил достижение Фергюсона и Венгера, выиграв АПЛ и Кубок Англии в один год несколько раз. У экс-тренера «МЮ» рекорд – 3 дубля
Пеп Гвардиола стал 3-м тренером, выигравшим АПЛ и Кубок Англии в один год несколько раз.
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.
Главный тренер «горожан» второй раз в Англии сделал золотой дубль – в сезоне-2018/19 он уже брал с «Сити» чемпионат и Кубок страны.
Кроме Пепа, более одного раза АПЛ и кубок за один сезон брали экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер (1997/98, 2001/02) и бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон (1993/94, 1995/96, 1998/99).
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а то пишут некоторые мол Сити без истории...
смотрите, история пишется на ваших глазах. Вроде нет ярких звёзд как Месси или Роналду. но команда как один большой механизм...
почему то кажется что ЛЧ именно Сити выиграет
Венгер переоцененный евролузер, который сидел десятками лет в Арсенале и тормозил развитие. Нужно было этого физрука еще в году 2008 увольнять.
Пеп - чистый класс.
Это достижение на века
Лучше уже сейчас начинай сливаться😂