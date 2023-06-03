Пеп повторил достижение Фергюсона и Венгера, выиграв АПЛ и Кубок Англии в один год несколько раз. У экс-тренера «МЮ» рекорд – 3 дубля

Пеп Гвардиола стал 3-м тренером, выигравшим АПЛ и Кубок Англии в один год несколько раз.

« » обыграл « » (2:1) в финале Кубка Англии.

Главный тренер «горожан» второй раз в Англии сделал золотой дубль – в сезоне-2018/19 он уже брал с «Сити» чемпионат и страны.

Кроме Пепа, более одного раза и кубок за один сезон брали экс-тренер « » (1997/98, 2001/02) и бывший тренер «МЮ» (1993/94, 1995/96, 1998/99).

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