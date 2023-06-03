Пеп повторил достижение Фергюсона и Венгера, выиграв АПЛ и Кубок Англии в один год несколько раз. У экс-тренера «МЮ» рекорд – 3 дубля

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Пеп Гвардиола рекорды Футбол

Пеп Гвардиола стал 3-м тренером, выигравшим АПЛ и Кубок Англии в один год несколько раз.

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале Кубка Англии.

Главный тренер «горожан» второй раз в Англии сделал золотой дубль – в сезоне-2018/19 он уже брал с «Сити» чемпионат и Кубок страны.

Кроме Пепа, более одного раза АПЛ и кубок за один сезон брали экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер (1997/98, 2001/02) и бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон (1993/94, 1995/96, 1998/99).

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30 комментариев

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arsenal.ave
Если Пеп будет у руля Сити столько, сколько был САФ, то все рекорды будут обновлены
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Los Galácticos
Пеп за 10 лет напишет Сити великую историю, а когда уйдет его потом будут вспоминать вечно.
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rigobersong
Ответ QWertY
Так и есть. Жаль, что нашему Венгерке это не помогло.
У Венгера и 50% тех возможностей что были у САФа не было:) Лидс Чемпион Англии? Купим их лучшего игрока Кантона, Энди Коул поставил рекорд АПЛ на 30 лет вперед, купим его, Фердинанд лучший защитник АПЛ? Покупаем:))
+21
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+17
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Burel
Ответ Los Galácticos
Пеп за 10 лет напишет Сити великую историю, а когда уйдет его потом будут вспоминать вечно.
Через неделю могут войти в кагорту величайших клубов. Именно такие брали требл
+19
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Barsa! bolshe chem klub
на наших глазах Гвардиола превращает Манчестер Сити в гранд...

а то пишут некоторые мол Сити без истории...

смотрите, история пишется на ваших глазах. Вроде нет ярких звёзд как Месси или Роналду. но команда как один большой механизм...
почему то кажется что ЛЧ именно Сити выиграет
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London.is.blue
Фергюсон на тотальном админресурсе.
Венгер переоцененный евролузер, который сидел десятками лет в Арсенале и тормозил развитие. Нужно было этого физрука еще в году 2008 увольнять.

Пеп - чистый класс.
+15
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Burel
Через неделю могут войти в кагорту величайших клубов. Именно такие брали требл
И в когорту.
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zzzeeerrrooo
Требл с двумя разными командами
Это достижение на века
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
У Венгера и 50% тех возможностей что были у САФа не было:) Лидс Чемпион Англии? Купим их лучшего игрока Кантона, Энди Коул поставил рекорд АПЛ на 30 лет вперед, купим его, Фердинанд лучший защитник АПЛ? Покупаем:))
Олдовые мюшники думают что это все воспитанники сафа, а он никогда не тратил)
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rigobersong
Ответ Uchihe Saske
Эх так было близко кубок жалко следующий раз выиграем Манчестер все равно красный;) Glory Glory ManUnited
Манчестер никогда не был красным. Горожане всегда были главным клубом Манчестера, даже когда там играл Диков:) А все потому что Манчестер Сити находится в городе, а Солфордский аутсайдер даже в лучшие времена никто не считал Манчестерским клубом, он всегда был клубом из пригорода:))
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Гарун Алиев
Ответ rigobersong
У Венгера и 50% тех возможностей что были у САФа не было:) Лидс Чемпион Англии? Купим их лучшего игрока Кантона, Энди Коул поставил рекорд АПЛ на 30 лет вперед, купим его, Фердинанд лучший защитник АПЛ? Покупаем:))
Лол,Лидс с радостью сбагрил Кантона в МЮ считая что он развалит клуб своей токсичностью,а Ньюкасл никто не заставлял продавать Коула за 7,5 лямов,чтобы потратить 15 миллионов на Ширера
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граф Якунин
Ответ zzzeeerrrooo
Требл с двумя разными командами Это достижение на века
И еще несколько раз не хватило совсем чуть-чуть
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zzzeeerrrooo
Ответ Los Galácticos
Пеп за 10 лет напишет Сити великую историю, а когда уйдет его потом будут вспоминать вечно.
Его для этого и брали
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MyGerodot
Гвардиоле - удачи в ЛЧ! Требл почти в руках. Ещё немного, ещё чуть-чуть!
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QWertY
Ответ rigobersong
Ван Перси стал топом у Венгера, был средним травматичным молодым игроком, стал топ форвардом, тут же был куплен мешком МЮ:)) Вот и весь сказ:)) Зачем ты себя руинишь?:))
Лучше бы ты слился как привык, чем позориться)
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Someone from Internet
Ответ #SharkTeam
Олдовые мюшники думают что это все воспитанники сафа, а он никогда не тратил)
Так костяк в основном состоял из класса-92
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rigobersong
Ответ QWertY
Пхах, конечно, Ван Перси, Аршавин, Насри, Санья, Косельни, Рэмси, Росицки и Уилшер те еще днари. Как же ты плох в матчасти) Лучше уже сейчас начинай сливаться😂
Ван Перси стал топом у Венгера, был средним травматичным молодым игроком, стал топ форвардом, тут же был куплен мешком МЮ:)) Вот и весь сказ:)) Зачем ты себя руинишь?:))
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QWertY
Ответ rigobersong
А кого там было возить французов и Африканцев набранных из чемпионатов Зимбабве?:)) Не смеши, вот так достижение:))
Пхах, конечно, Ван Перси, Аршавин, Насри, Санья, Косельни, Рэмси, Росицки и Уилшер те еще днари. Как же ты плох в матчасти)
Лучше уже сейчас начинай сливаться😂
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Алексей Тарасюк
Теперь только итальянцы могут подпортить сезон Пепу 😀
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zzzeeerrrooo
Ответ граф Якунин
И еще несколько раз не хватило совсем чуть-чуть
Это спорт
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