  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Только сосьос «Барсы» смогут купить билеты на матч с «Айнтрахтом» в ЛЧ. Клуб стремится обеспечить приоритет и безопасность своим фанатам и предотвратить перепродажи
23

Только сосьос «Барсы» смогут купить билеты на матч с «Айнтрахтом» в ЛЧ. Клуб стремится обеспечить приоритет и безопасность своим фанатам и предотвратить перепродажи

Только сосьос «Барселоны» смогут посетить игру с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

Билеты на матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» в ЛЧ 9 декабря смогут приобрести только сосьос каталонского клуба.

«Барселона» объявляет, что на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» Франкфурт, который состоится на стадионе «Камп Ноу», все доступные места будут предоставлены исключительно сосьос.

Это решение принято в целях обеспечения безопасности болельщиков «Барселоны» и предотвращения повторения ситуации, произошедшей в апреле 2022 года, когда большинство зрителей на стадионе не были болельщиками домашней команды. Эта мера предоставляет абсолютный приоритет сосьос, которые являются основой клуба, и гарантирует, что стадион станет местом эксклюзивной поддержки болельщиков «Барселоны».

Напоминаем, что вчера открылся период предпродажи для сосьос, и только те, кто сможет подтвердить свой статус, смогут приобрести билеты на этот матч. Эта мера подтверждает стремление клуба поощрять лояльность сосьос и предотвращать перепродажу и мошенничество, гарантируя, что билеты дойдут до болельщиков «Барселоны».

Успех данной операции зависит от ответственности всех покупателей. В связи с этим любой билет, обнаруженный у болельщика «Айнтрахта» на домашней трибуне, будет проверен для установления личности участника, причастного к приобретению и последующей продаже билета болельщикам гостевой команды, поскольку это ставит под угрозу безопасность и благополучие других болельщиков и сосьос «Барселоны».

На матче будут действовать усиленные меры безопасности: усиленное присутствие охраны у каждого входа и на трибунах для предотвращения инцидентов и выдворения болельщиков при необходимости; проверка поименных и визуальных данных болельщиков, носящих символику или одежду «Айнтрахта» для выявления признаков незаконного приобретения билетов; взаимодействие с «Айнтрахтом» и городскими органами для предотвращения скопления болельщиков соперника около стадиона «Камп Ноу» и перепродажи билетов; ежедневный анализ продаж билетов для выявления возможных схем мошенничества и принятия необходимых мер для предотвращения нарушения безопасности болельщиков.

Если будет выявлено мошенничество с билетами, дело будет передано в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер в отношении виновных.

Стоимость билетов составит от 59 до 199 евро, со скидкой 35% для всех сосьос.

«Барселона» благодарит всех членов клуба за понимание и сотрудничество и призывает их насладиться этим важным матчем с энтузиазмом, гордостью и уважением к нашим цветам», – говорится в заявлении «Барсы».

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»

Кто выиграет ЧМ-2026?25077 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
болельщики
logoКамп Ноу
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» сможет проводить матчи ЛЧ на «Камп Ноу» – УЕФА подтвердил. Инспекцию провели во время игры с «Алавесом»
30 ноября, 11:58
Главные новости
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
21 минуту назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
30 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
30 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
31 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
31 минуту назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
32 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
32 минуты назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
52 минуты назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»
сегодня, 17:20Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
4 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
4 минуты назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
4 минуты назад
Скалони попросили надеть перчатки перед тем, как вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
5 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
6 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
10 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
20 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
35 минут назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
44 минуты назад