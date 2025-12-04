Только сосьос «Барсы» смогут купить билеты на матч с «Айнтрахтом» в ЛЧ. Клуб стремится обеспечить приоритет и безопасность своим фанатам и предотвратить перепродажи
Билеты на матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» в ЛЧ 9 декабря смогут приобрести только сосьос каталонского клуба.
«Барселона» объявляет, что на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» Франкфурт, который состоится на стадионе «Камп Ноу», все доступные места будут предоставлены исключительно сосьос.
Это решение принято в целях обеспечения безопасности болельщиков «Барселоны» и предотвращения повторения ситуации, произошедшей в апреле 2022 года, когда большинство зрителей на стадионе не были болельщиками домашней команды. Эта мера предоставляет абсолютный приоритет сосьос, которые являются основой клуба, и гарантирует, что стадион станет местом эксклюзивной поддержки болельщиков «Барселоны».
Напоминаем, что вчера открылся период предпродажи для сосьос, и только те, кто сможет подтвердить свой статус, смогут приобрести билеты на этот матч. Эта мера подтверждает стремление клуба поощрять лояльность сосьос и предотвращать перепродажу и мошенничество, гарантируя, что билеты дойдут до болельщиков «Барселоны».
Успех данной операции зависит от ответственности всех покупателей. В связи с этим любой билет, обнаруженный у болельщика «Айнтрахта» на домашней трибуне, будет проверен для установления личности участника, причастного к приобретению и последующей продаже билета болельщикам гостевой команды, поскольку это ставит под угрозу безопасность и благополучие других болельщиков и сосьос «Барселоны».
На матче будут действовать усиленные меры безопасности: усиленное присутствие охраны у каждого входа и на трибунах для предотвращения инцидентов и выдворения болельщиков при необходимости; проверка поименных и визуальных данных болельщиков, носящих символику или одежду «Айнтрахта» для выявления признаков незаконного приобретения билетов; взаимодействие с «Айнтрахтом» и городскими органами для предотвращения скопления болельщиков соперника около стадиона «Камп Ноу» и перепродажи билетов; ежедневный анализ продаж билетов для выявления возможных схем мошенничества и принятия необходимых мер для предотвращения нарушения безопасности болельщиков.
Если будет выявлено мошенничество с билетами, дело будет передано в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер в отношении виновных.
Стоимость билетов составит от 59 до 199 евро, со скидкой 35% для всех сосьос.
«Барселона» благодарит всех членов клуба за понимание и сотрудничество и призывает их насладиться этим важным матчем с энтузиазмом, гордостью и уважением к нашим цветам», – говорится в заявлении «Барсы».
Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»