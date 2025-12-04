Только сосьос «Барсы» смогут купить билеты на матч с «Айнтрахтом» в ЛЧ. Клуб стремится обеспечить приоритет и безопасность своим фанатам и предотвратить перепродажи

Только сосьос «Барселоны» смогут посетить игру с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

Билеты на матч «Барселоны» с «Айнтрахтом» в ЛЧ 9 декабря смогут приобрести только сосьос каталонского клуба.

«Барселона» объявляет, что на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Айнтрахта» Франкфурт , который состоится на стадионе «Камп Ноу », все доступные места будут предоставлены исключительно сосьос.

Это решение принято в целях обеспечения безопасности болельщиков «Барселоны» и предотвращения повторения ситуации, произошедшей в апреле 2022 года, когда большинство зрителей на стадионе не были болельщиками домашней команды. Эта мера предоставляет абсолютный приоритет сосьос, которые являются основой клуба, и гарантирует, что стадион станет местом эксклюзивной поддержки болельщиков «Барселоны».

Напоминаем, что вчера открылся период предпродажи для сосьос, и только те, кто сможет подтвердить свой статус, смогут приобрести билеты на этот матч. Эта мера подтверждает стремление клуба поощрять лояльность сосьос и предотвращать перепродажу и мошенничество, гарантируя, что билеты дойдут до болельщиков «Барселоны».

Успех данной операции зависит от ответственности всех покупателей. В связи с этим любой билет, обнаруженный у болельщика «Айнтрахта» на домашней трибуне, будет проверен для установления личности участника, причастного к приобретению и последующей продаже билета болельщикам гостевой команды, поскольку это ставит под угрозу безопасность и благополучие других болельщиков и сосьос «Барселоны».

На матче будут действовать усиленные меры безопасности: усиленное присутствие охраны у каждого входа и на трибунах для предотвращения инцидентов и выдворения болельщиков при необходимости; проверка поименных и визуальных данных болельщиков, носящих символику или одежду «Айнтрахта» для выявления признаков незаконного приобретения билетов; взаимодействие с «Айнтрахтом» и городскими органами для предотвращения скопления болельщиков соперника около стадиона «Камп Ноу» и перепродажи билетов; ежедневный анализ продаж билетов для выявления возможных схем мошенничества и принятия необходимых мер для предотвращения нарушения безопасности болельщиков.

Если будет выявлено мошенничество с билетами, дело будет передано в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер в отношении виновных.

Стоимость билетов составит от 59 до 199 евро, со скидкой 35% для всех сосьос.

«Барселона » благодарит всех членов клуба за понимание и сотрудничество и призывает их насладиться этим важным матчем с энтузиазмом, гордостью и уважением к нашим цветам», – говорится в заявлении «Барсы».

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»