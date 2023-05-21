Промес забил 19-й и 20-й голы в сезоне РПЛ. До Малкома – 3 мяча

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Квинси Промес Малком Футбол

Квинси Промес забил 19-й и 20-й голы в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «Спартака» дважды поразил ворота ЦСКА в матче 28-го тура Мир РПЛ (2:1, второй тайм). 

Теперь на счету нидерландского футболиста 20 забитых мячей в 25 матчах Мир РПЛ. Промес также отличился 7 результативными передачами. 

Квинси занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Он отстает от лидирующего хавбека «Зенита» Малкома на 3 гола. 

Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь

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40 комментариев

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Aleksandr Dubovik
Я не понимаю почему Карася считают лучшим арбитром страны, так запороть игру надо еще умудриться. Ну и всем фанатам спама, помните эту игру каждый раз когда вам будет казаться очередной «антиспартаковский заговор». Позор!
+65
-43
+22
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Давид Золотов
Ответ Aleksandr Dubovik
Я не понимаю почему Карася считают лучшим арбитром страны, так запороть игру надо еще умудриться. Ну и всем фанатам спама, помните эту игру каждый раз когда вам будет казаться очередной «антиспартаковский заговор». Позор!
А что не так?
+47
-25
+22
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Mr.Hahn
Ответ Aleksandr Dubovik
Я не понимаю почему Карася считают лучшим арбитром страны, так запороть игру надо еще умудриться. Ну и всем фанатам спама, помните эту игру каждый раз когда вам будет казаться очередной «антиспартаковский заговор». Позор!
Чистый гол отняли и пенальти «имени Кузяева» зажали.
Бедные армейцы! Во времена священного ГВК этот тариф назывался «Эконом-».
Дожили. Докатились.
+18
-7
+11
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Михаил1970
Это ведь голландец может догнать россиянина гонке снайперов РПЛ
+8
-1
+7
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zbumer
Ответ Aleksandr Dubovik
Я не понимаю почему Карася считают лучшим арбитром страны, так запороть игру надо еще умудриться. Ну и всем фанатам спама, помните эту игру каждый раз когда вам будет казаться очередной «антиспартаковский заговор». Позор!
Когда в других матчах "Спартак - ЦСКА" он ошибался в вашу сторону, вас почему то всё устраивало
+2
0
+2
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Serge Vendino
Ответ Давид Золотов
Так там все всë видели, я же говорю зачем повторять?)) удаляют за жест
Если все всё видели, почему сразу дельфина не удалить? Роша стал повторять только из-за отсутствия реакции
+2
0
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Евгений Кошелек
Ответ Aleksandr Dubovik
Я не понимаю почему Карася считают лучшим арбитром страны, так запороть игру надо еще умудриться. Ну и всем фанатам спама, помните эту игру каждый раз когда вам будет казаться очередной «антиспартаковский заговор». Позор!
А что? Когда в наши ворота ставили ещё менее очевидные пенальти, все смеялись, говорили, что Спартак ноет, всё по правилам. Как вам такой поставили, сразу вспомнили, что пенальти несправедлив, где ваша принципиальность ранее была? Теперь сами ноете?
+3
-1
+2
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Ильдар Фарукшин
Гол Игнатова забрали. Уже хватило бы
+5
-4
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Мукунку хороший
Ответ Давид Золотов
А что не так?
Это боты..
+6
-5
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Serge Vendino
Ответ Давид Золотов
А что не так?
Сломал игру Карась с помощниками сегодня. До 70 минуты был футбол, дальше началось апеллирование к судьям и вару, потому что они сами по 5 минут не могли решение принять. Роша повторил жест Соболева и получил за это удаление только из-за того, что судьи никакой реакции не проявили
+6
-5
+1
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Мукунку хороший
Ответ Зелёный гопник
7-1 🤷🏼‍♂️
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Снежана Цветкова
Ответ Зелёный гопник
Акрон властелины Спартака🤡
Не токо спартака. Больше сказать нечего?
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Зелёный гопник
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
7-1 🤷🏼‍♂️
+1
-1
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Мукунку хороший
Ответ Зелёный гопник
Акрон властелины Спартака🤡
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Мукунку хороший
Ответ Зелёный гопник
Спартак тащат судьи регулярно и они ещё чем-то недовольны 🤦🏼‍♂️
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mnogokotin-
Ответ Serge Vendino
Хотя бы Соболеву
мы его перевоспитаем!
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Андрей Петров
Ответ Aleksandr Dubovik
Я не понимаю почему Карася считают лучшим арбитром страны, так запороть игру надо еще умудриться. Ну и всем фанатам спама, помните эту игру каждый раз когда вам будет казаться очередной «антиспартаковский заговор». Позор!
Когда он из матча в матч судил откровенно в пользу ЦСКА в дерби,то всё нормально было???
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Semen B
Ответ Евгений Кошелек
А что? Когда в наши ворота ставили ещё менее очевидные пенальти, все смеялись, говорили, что Спартак ноет, всё по правилам. Как вам такой поставили, сразу вспомнили, что пенальти несправедлив, где ваша принципиальность ранее была? Теперь сами ноете?
Когда в ваши ворота ставили более очевидные пенальти, вы ныли, говорили, что Спартак убивают, судьи душат.
Когда вам такой поставили, сразу вспомнили, что пенальти справедлив, где ваша принципиальность раньше была?
Теперь судьи вас тащат?
+1
-1
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Давид Золотов
Ответ Serge Vendino
По-моему показать это сопернику и повторить для судьи - это разные вещи, особенно учитывая, что Роша бразилец и словами объяснить момент вряд ли мог
Так там все всë видели, я же говорю зачем повторять?)) удаляют за жест
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Давид Золотов
Ответ Serge Vendino
Сломал игру Карась с помощниками сегодня. До 70 минуты был футбол, дальше началось апеллирование к судьям и вару, потому что они сами по 5 минут не могли решение принять. Роша повторил жест Соболева и получил за это удаление только из-за того, что судьи никакой реакции не проявили
А зачем повторять этот жест если за него удаляют?)
+2
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Давид Золотов
Ответ Avraam Sissoko
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Пон
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Avraam Sissoko
Ответ Давид Золотов
А что не так?
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Serge Vendino
Ответ Василий Голованев
Позор? Кому?
Хотя бы Соболеву
+4
-4
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shadow82
Ответ shadow82
Сегодня ещё один, пари трешечку и крыльям ыинальный😜
Ну, с двумя голами коням я угадал... Смотрим дальше)
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