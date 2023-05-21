Промес забил 19-й и 20-й голы в сезоне РПЛ. До Малкома – 3 мяча

Квинси Промес забил 19-й и 20-й голы в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник « » дважды поразил ворота в матче 28-го тура Мир (2:1, второй тайм).

Теперь на счету нидерландского футболиста 20 забитых мячей в 25 матчах Мир РПЛ. Промес также отличился 7 результативными передачами.

занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. Он отстает от лидирующего хавбека «Зенита» на 3 гола.

Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.

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