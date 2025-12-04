Быстров о Заболотном: «Разве он может усилить «Спартак»? Он не готов, и лет ему уже много. Лучше из академии кого-то поставьте, молодой игрок будет пробовать, бороться»
Владимир Быстров: Заболотный не готов, он не может усилить «Спартак».
Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров не понимает, зачем команде нужен Антон Заболотный.
34-летний форвард присоединился к красно-белым в летнее трансферное окно. В 14 матчах за «Спартак» во всех турнирах Антон не забил ни одного гола.
«Вы считаете, что «Спартак» может усилить нападающий Заболотный? Видно же, что он не готов, и лет ему уже много. Для чего еще вообще брали? Для плана Б?
Лучше пробуйте из академии кого-то поставить. Молодой игрок также будет пробовать, бороться, ошибаться», – сказал Быстров в выпуске на ютуб-канале «О, родной футбол!»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
