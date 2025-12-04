Раков успешно прооперирован в связи с травмой плюсневой кости

Вадим Раков успешно перенес операцию.

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков перенес операцию в связи с травмой.

В сентябре 20-летний форвард получил травму пятой плюсневой кости, находясь в расположении молодежной сборной России. Раков вернулся на поле в середине октября, но затем выбыл вновь – последний раз он выходил на поле 1 ноября в матче с «Динамо» Махачкала (0:2).

«Операция прошла успешно. Постараюсь максимально быстро восстановиться и снова радовать вас забитыми голами и победами», – сказал Раков в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Крыльев Советов ».