Раков успешно прооперирован в связи с травмой плюсневой кости
Вадим Раков успешно перенес операцию.
Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков перенес операцию в связи с травмой.
В сентябре 20-летний форвард получил травму пятой плюсневой кости, находясь в расположении молодежной сборной России. Раков вернулся на поле в середине октября, но затем выбыл вновь – последний раз он выходил на поле 1 ноября в матче с «Динамо» Махачкала (0:2).
«Операция прошла успешно. Постараюсь максимально быстро восстановиться и снова радовать вас забитыми голами и победами», – сказал Раков в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Крыльев Советов».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
