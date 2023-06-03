Александр Гришин: «В следующем сезоне ЦСКА сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Федотов наравне с Семаком – лучшим тренером РПЛ»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Гришин Владимир Федотов Футбол

Александр Гришин считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

«Федотов – сильный тренер. Доказал своей работой в «Оренбурге», «Сочи» и в очередной раз показал с ЦСКА, который борется за медали и трофей Кубка России. Команда прогрессирует, и это заслуга Владимира Валентиновича. Федотов наравне с Семаком – лучшим тренером РПЛ.

ЦСКА представляет боевую единицу в борьбе за первое место. В следующем сезоне армейцы смогут побороться с «Зенитом» за чемпионство!» – сказал тренер из академии ЦСКА.

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8 комментариев

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Данко Лазович
Пока только кони не боятся в нами играть в футбич. Так что пускай, интереснее будет смотреть новый сезон.
+3
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Filipp Gorski
🤣😂😂
+1
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Уся Ваткин
бицца-бороцца
0
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Валерий Охотин
Вперёд ! Флаг в руки! Только не обо...сь.
+1
-1
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Hong Kil
Ахахах, если только в первенстве по песчаному футболу. В песке у цСКАМ есть шанс.
+2
-2
0
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BaltikaSPb
Коней на дерби Спартак покусал ?
Это их фишка перед каждым сезоном бить себя пяткой в грудь, бросание перчаток и будем бороться за чемпионство
0
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Невский баклан
Федотов крутейший, у Зенита состав мощнейший. Ну а в Спартаке рыжий Абасраль)
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