Александр Гришин считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.

« – сильный тренер. Доказал своей работой в «Оренбурге», «Сочи» и в очередной раз показал с ЦСКА, который борется за медали и трофей Кубка России. Команда прогрессирует, и это заслуга Владимира Валентиновича. Федотов наравне с – лучшим тренером .

ЦСКА представляет боевую единицу в борьбе за первое место. В следующем сезоне армейцы смогут побороться с « » за чемпионство!» – сказал тренер из академии ЦСКА.

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