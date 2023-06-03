Александр Гришин: «В следующем сезоне ЦСКА сможет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Федотов наравне с Семаком – лучшим тренером РПЛ»
Александр Гришин считает, что ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем сезоне.
«Федотов – сильный тренер. Доказал своей работой в «Оренбурге», «Сочи» и в очередной раз показал с ЦСКА, который борется за медали и трофей Кубка России. Команда прогрессирует, и это заслуга Владимира Валентиновича. Федотов наравне с Семаком – лучшим тренером РПЛ.
ЦСКА представляет боевую единицу в борьбе за первое место. В следующем сезоне армейцы смогут побороться с «Зенитом» за чемпионство!» – сказал тренер из академии ЦСКА.
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Это их фишка перед каждым сезоном бить себя пяткой в грудь, бросание перчаток и будем бороться за чемпионство