ЦСКА может арендовать Сутормина у «Зенита». Федотову нравится универсальность игрока (Иван Карпов)
Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста «Зенита» на правах аренды. Главному тренеру армейцев Владимиру Федотову нравится универсальность игрока: он может сыграть правого защитника, вингера или центрального полузащитника.
Ранее стало известно, что в трансфере Сутормина также заинтересован «Рубин».
В сезоне Мир РПЛ-2022/23 Алексей провел 13 матчей. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
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