ЦСКА может арендовать Сутормина у «Зенита». Федотову нравится универсальность игрока (Иван Карпов)

Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста « » на правах аренды. Главному тренеру армейцев Владимиру Федотову нравится универсальность игрока: он может сыграть правого защитника, вингера или центрального полузащитника.

Ранее стало известно, что в трансфере также заинтересован «Рубин».

В сезоне Мир РПЛ-2022/23 Алексей провел 13 матчей. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.

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