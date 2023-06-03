ЦСКА может арендовать Сутормина у «Зенита». Федотову нравится универсальность игрока (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста «Зенита» на правах аренды. Главному тренеру армейцев Владимиру Федотову нравится универсальность игрока: он может сыграть правого защитника, вингера или центрального полузащитника. 

Ранее стало известно, что в трансфере Сутормина также заинтересован «Рубин». 

В сезоне Мир РПЛ-2022/23 Алексей провел 13 матчей. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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Angryman
за полтос и я бы его взял по хозяйству помогать
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Петр Дьяконов
если его купили за 50к, то аренда будет 500р.?
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a.k.a. DRAGON0928
В Зените Сутор конкретно присел.
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Tiestorzn17
Аренда 5000₽ в месяц я так понимаю?!
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Аарон Рэмзи
Ответ Angryman
за полтос и я бы его взял по хозяйству помогать
За полтос ты его купить можешь, в помощь по хозяйству, думаю, дешевле обойдется
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ЭлектроВеник
:)
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Дима Пузанов
Ответ Иосиф Сталин
Ужас, тихий ужас..
при Федотове Сутормин в Оренбурге играл лучше всех, а в цска он может подменять гайича и играть правого вингера
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riverman1980
Ответ Дима Пузанов
при Федотове Сутормин в Оренбурге играл лучше всех, а в цска он может подменять гайича и играть правого вингера
Сутормин посадит откровенно слабого серба на скамейку. В Оренбурге у Федотова Сутормин делал 8+2 за сезон
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Angryman
Ответ Аарон Рэмзи
За полтос ты его купить можешь, в помощь по хозяйству, думаю, дешевле обойдется
А вы точно не футбольный агент ?
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Natty Bumppo
Можно не нада?
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Дружная Тыковка
Для ротации скамейки и конкуренции норм, но ждём новостей по интереснее!!!
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Serge Vendino
Ну Федотову он хорошо знаком, поэтому хорошая сделка может быть для всех (ну кроме Зенита возможно, ведь надо кому-то скамейку пятой точкой полировать). Будет правоногий универсал к Облякову
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Данко Лазович
Взамен на Облякова если только))
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Амин Чич
Ответ Volodka_26rus
Не надо нам с газпрома ни кого
ну, если только хозяина
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