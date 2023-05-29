Хави: «Когда Месси уходил, все были напуганы. Но «Барселона» пережила потерю лучшего игрока в истории и побеждает»
Хави рассказал, чем Лионель Месси может быть полезен «Барселоне».
«У нас не такая талантливая команда, как в 2010 году, скажем. Так что нам даст Месси? Он даст нам свой талант, поможет с последними передачами, со стандартными положениями, голами. Он оказывает решающее влияние на финальной трети поля.
Вот почему, учитывая то, как хочу играть я и наш штаб, я не сомневаюсь в том, что он многое нам даст. Но все зависит от него. Именно Лео сейчас будет принимать решение.
Мы с ним общаемся. Да, мы действительно уже побеждали в эпоху после Месси, и это невероятное достижение, которое, возможно, не ценят должным образом. Но мы, болельщики «Барсы», были напуганы, когда Лео уходил: что же будет дальше?
Ну, «Барса» пережила его уход, мы удачно перестроились, и победа в чемпионате и Суперкубке Испании – невероятное достижение для команды, оставшейся без лучшего игрока в ее истории и в истории мирового футбола», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Аргентинец и так после 2015 года, своей игрой прикрывал косяки клуба, когда они переплачивали за ненужных игроков, ставили неподходящих тренеров.
Теперь же тренер снова хочет все спихнуть на Месси, пусть он и дальше выручает клуб своими годами и ассистами. Только как бы ни был велик Месси, возраст даёт о себе знать. Его уровня до сих пор хватает для середняков и аутсайдеров, но против топ-клубов он уже не помощник.
А выигрывать без Месси Барса научилась. Думаю, пора уже начинать новую главу в истории клуба, а не жить старыми воспоминаниями.
В следующем сезоне, Барса будет в первой корзине ЛЧ, и группа будет легче чем в этом сезоне. Так что спокойно выйдут из группы, а в плей-офф будет все зависеть от жеребьевки.
На барсу тоже уход Месси сильно повлиял, но там и разные финансовые проблемы многое испортили
Когда накрываешь поляну?))