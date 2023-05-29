Хави: «Когда Месси уходил, все были напуганы. Но «Барселона» пережила потерю лучшего игрока в истории и побеждает»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави рассказал, чем Лионель Месси может быть полезен «Барселоне».

«У нас не такая талантливая команда, как в 2010 году, скажем. Так что нам даст Месси? Он даст нам свой талант, поможет с последними передачами, со стандартными положениями, голами. Он оказывает решающее влияние на финальной трети поля.

Вот почему, учитывая то, как хочу играть я и наш штаб, я не сомневаюсь в том, что он многое нам даст. Но все зависит от него. Именно Лео сейчас будет принимать решение.

Мы с ним общаемся. Да, мы действительно уже побеждали в эпоху после Месси, и это невероятное достижение, которое, возможно, не ценят должным образом. Но мы, болельщики «Барсы», были напуганы, когда Лео уходил: что же будет дальше?

Ну, «Барса» пережила его уход, мы удачно перестроились, и победа в чемпионате и Суперкубке Испании – невероятное достижение для команды, оставшейся без лучшего игрока в ее истории и в истории мирового футбола», – сказал главный тренер «Барселоны».

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28 комментариев

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Сквиди Комаров
Без Месси Барселона регулярный участник ЛЕ. а без Рональду Реал взял ЛЧ.
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MESSIya
На данный момент «Барселона» не является вариантом для Лионеля Месси, так как каталонцы всё ещё не сделали ему официального предложения.

• Клуб пока не может сделать официальное предложение, так как план экономической жизнеспособности ещё не одобрен Ла Лигой.(SPORT)
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Максон121
Ответ DolJun
ого какой гонор у автобусника чави) прививает барсе новую днк)
Эх,надеюсь Барса с Челси в следующем году в ЛЧ пересекутся.Ой,стоп...
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Nogoi89
2 сезона вылетает барса из ЛЕ, хорошо, что в этом сезоне титул взяли, а так, одни расстройства были бы с Барсой и ее политикой трансферной
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Владимир Самсонов
Ну да... после ухода Месси ни разу из группы не вышли и в ЛЕ сливают
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ernar11
Мне кажется, подписанием Месси, Хави хочет скинуть с себя обязанность строить игру в атаке. Мол щас, перейдет Месси, сзади будут работать пару церберов, а он пусть руководит атакой. Руководство и так каждое трансферное окно покупает всех, кого хочет Хави, влезая в долги. А он снова хочет играть с Месси.
Аргентинец и так после 2015 года, своей игрой прикрывал косяки клуба, когда они переплачивали за ненужных игроков, ставили неподходящих тренеров.
Теперь же тренер снова хочет все спихнуть на Месси, пусть он и дальше выручает клуб своими годами и ассистами. Только как бы ни был велик Месси, возраст даёт о себе знать. Его уровня до сих пор хватает для середняков и аутсайдеров, но против топ-клубов он уже не помощник.
А выигрывать без Месси Барса научилась. Думаю, пора уже начинать новую главу в истории клуба, а не жить старыми воспоминаниями.
В следующем сезоне, Барса будет в первой корзине ЛЧ, и группа будет легче чем в этом сезоне. Так что спокойно выйдут из группы, а в плей-офф будет все зависеть от жеребьевки.
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Артем Артем
а что к чему ? все хотят прихода месси ?
все хотят снова переживать потерю
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Алексей Панин
Ответ Сквиди Комаров
Без Месси Барселона регулярный участник ЛЕ. а без Рональду Реал взял ЛЧ.
Ну без Рона Реал тоже поначалу потряхивало

На барсу тоже уход Месси сильно повлиял, но там и разные финансовые проблемы многое испортили
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Сквиди Комаров
Ответ King_X
😂😂😂 Умело вы, конечно)) А ПСЖ с финалиста ЛЧ кем стал? И как там в Кубке Франции дела с Месси?)
Псж в ковидный сезон финалистом стал чисто случайно . тогда в мире был хаос. в Испании Италии Германии с ковидом были разные ограничения. некоторые футболисты вообще дома сидели не тренировались . тот сезон был чисто ковидным . Бавария физически порвала просто всех потому что тренировались в Германии больше а в Италии и Испании было слишком много ковида чем в Германии Швеции Норвегии и так далее. так что финалист он может и финалист но уж горько фейковый. врят ли сейчас ПСЖ попадется по пути Аталанты и Лейцпиги . и врят ли Барселона проиграла бы прям 8-2 Баварии в одном матче хотя полностью согласен что их в любом случае выкинули бы даже без ковида но всё же .
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Сквиди Комаров
Ответ Алексей Панин
Ну без Рона Реал тоже поначалу потряхивало На барсу тоже уход Месси сильно повлиял, но там и разные финансовые проблемы многое испортили
Так их потряхивалом и с Рональду некоторые сезоны с ним это нормально . просто факт что отстуствие Рональду Реал не заметил . бревно Бензема тоже неплохо замыкает и явно не хуже.
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cukken
Ответ Сквиди Комаров
Без Месси Барселона регулярный участник ЛЕ. а без Рональду Реал взял ЛЧ.
Наверно потому, что у любой команды фундамент это полузащита. Хави, Иньеста, Бускетс и Каземиро, Модрич, Кросс. Все держалось на них.
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Сквиди Комаров
Ответ cukken
Наверно потому, что у любой команды фундамент это полузащита. Хави, Иньеста, Бускетс и Каземиро, Модрич, Кросс. Все держалось на них.
Были и бы Иньеста и Хави теми без Месси?? ведь тренировки с Месси стоят дорого . и нахождение Месси на поле это уже минус 2-3 человека для противника . и никакая тики така не прошла бы у них . с Месси все стали лучше. особенно когда Месси был голоден и на пике в молодости .
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Jamil Israfilov
Ответ Сквиди Комаров
Без Месси Барселона регулярный участник ЛЕ. а без Рональду Реал взял ЛЧ.
А что с Месси Барселона каждый год в финале ЛЧ играла???
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Абдул Абакаев
Ответ DolJun
ого какой гонор у автобусника чави) прививает барсе новую днк)
ты то куда лезешь. при таком то челси
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Ansu Fati
Ответ DolJun
ого какой гонор у автобусника чави) прививает барсе новую днк)
Должункин, а Челси молодцы в этом сезоне, вопреки ожиданиям всех не вылетели в Шип✊🏻 Мало того, целых 3 матча смогли выиграть в 23 году в АПЛ)
Когда накрываешь поляну?))
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