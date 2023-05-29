Хави рассказал, чем Лионель Месси может быть полезен «Барселоне».

«У нас не такая талантливая команда, как в 2010 году, скажем. Так что нам даст ? Он даст нам свой талант, поможет с последними передачами, со стандартными положениями, голами. Он оказывает решающее влияние на финальной трети поля.

Вот почему, учитывая то, как хочу играть я и наш штаб, я не сомневаюсь в том, что он многое нам даст. Но все зависит от него. Именно Лео сейчас будет принимать решение.

Мы с ним общаемся. Да, мы действительно уже побеждали в эпоху после Месси, и это невероятное достижение, которое, возможно, не ценят должным образом. Но мы, болельщики «Барсы», были напуганы, когда Лео уходил: что же будет дальше?

Ну, «Барса» пережила его уход, мы удачно перестроились, и победа в чемпионате и Суперкубке Испании – невероятное достижение для команды, оставшейся без лучшего игрока в ее истории и в истории мирового футбола», – сказал главный тренер «Барселоны».

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