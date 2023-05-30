Хави о Месси: «Двери «Барсы» для него открыты, все зависит от решения Лео. Не знаю, сомневается ли он – трудно поставить себя на место игрока, который выиграл все»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Хави уверен, что возвращение Лионеля Месси в «Барселону» зависит от решения аргентинца.

– Вы говорили, что [возвращение Месси в Барселону] зависит от его решения, хотя мы до сих пор считали главным фактором финансовый фэйр-плей. Что является ключевым? Есть ли сомнения в его окружении?

– Трудно поставить себя на место игрока, который выиграл все, не так ли? Я не знаю, какие у него могут быть сомнения. Возможно, другой проект, уход важных игроков, с которыми он в хороших отношениях – например, Бускетса и Альбы. Я не знаю, я не могу прочитать его мысли.

Учитывая отношения, которые у нас сложились, я думаю, что выразился предельно ясно. Здесь для него всегда открыты двери. Если он захочет вернуться, у меня, как у тренера, не будет абсолютно никаких сомнений по этому поводу. Я думаю, он многое может нам дать. Поэтому, как я уже говорил раньше, в большей степени все зависит от его решения, – сказал главный тренер «Барселоны».

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39 комментариев

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red hikkikomori
Хави сам выиграл всё, ему не должно составить труда поставить себя на место игрока выигравшего всё
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AnMe
Так предложения не было же? Как может от него зависеть?
+15
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А.Э.РАСИМ
Ответ red hikkikomori
Хави сам выиграл всё, ему не должно составить труда поставить себя на место игрока выигравшего всё
А он чемпионом Франции был?
))))))))
+13
-3
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Рыжий Бизон
они так до бесконечности будут новостями перекидываться!
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Caterina
Что-то непонятно, Хави говорит, что двери открыты, а конкретного предложения Барса не делает. Это может продолжаться до августа?
+6
-2
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VERBLYUD
fellx(🤡), что значит "настоящие и заслуженные"? Хочешь сказать, у Месси трофеи не настоящие, 🤡?
+6
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MK
Дверь конечно открыто - но там караулить Тебас
+5
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Caterina
Ответ Real_v_dushe
Лицемерие и враньё, алчного арга вы даже не планируете подписывать, просто в пиаровском плане пытаетесь обелиться.
Продолжай кричать всем о своей душевной травме. Главное, чтобы полегчало)
+4
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VERBLYUD
Месси ждет предложения от Барсы. Если в ближайшие дни-недели оно будет, он с радостью примет его.
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London.is.blue
Ну Хави может себя поставить, если что.
+2
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Aleksandr Danilov
Трудный выбор. Или 1млрд не понятно где или 20млн дома. Я бы выбрал первое
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Marcus-light
Ответ Рыжий Бизон
они так до бесконечности будут новостями перекидываться!
Добро пожаловать в политику Лапорты. В его первое президенство была такая же история. Всё игроки, тренеры, пресса бесконечно болтают про конкретного игрока, что у него ДНК Барселоны, двери открыты, итп., пока клуб в итоге не сделает довольно скромное предложение и не заполучит игрока. Довольно жалкое, но безумно эффективное оружие
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as009595@icloud.com
Ответ red hikkikomori
Хави сам выиграл всё, ему не должно составить труда поставить себя на место игрока выигравшего всё
Да и он выиграл это все намного раньше чем Месси
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Spartan_big_bang
Ответ red hikkikomori
Но он и не играл в этом чемпионате, мы же не говорим что раз он не выиграл РПЛ, то не выиграл всё)
не обращай внимания, все ты правильно написал, Хави лукавит
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Goofts
Ответ red hikkikomori
Хави сам выиграл всё, ему не должно составить труда поставить себя на место игрока выигравшего всё
Хави не брал ЗМ и ЗБ и Олимпиаду
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red hikkikomori
Ответ А.Э.РАСИМ
А он чемпионом Франции был? ))))))))
Но он и не играл в этом чемпионате, мы же не говорим что раз он не выиграл РПЛ, то не выиграл всё)
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Джамал Арипов
Завтра выйдет обратное заявление от Хави . У спртса пластинку переклинило.
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Men77
Больше всех за будущее Барсы и Месси переживают гельки.
Как это мило 😍
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Евгений Громов 22
Скорее бы уже Месси перешёл а СА и вместе с ним все его фанаты перешли на ветки СА , это будет здорово.
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Marymakio
Извините меня за мой комментарий, но за Роналду никто не рвал жопу. Все от него отказались, только арабы предложили ему 200кк в год и он ушёл. А за Месси идут инфовойны. Барса давит н жалость и ждёт его, арабы подняли зарплату аж до 1,2ккк в году! Это же пипец)
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Пули Снегопада
если Месси готов играть за мешок картошки на альтруистических началах до добро пожаловать в Каталонию 🤣
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breeze1989
Контракт для начала пришлите!!
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А.Э.РАСИМ
Ответ red hikkikomori
Но он и не играл в этом чемпионате, мы же не говорим что раз он не выиграл РПЛ, то не выиграл всё)
А почему он не играл в этом чемпионате?
Испугался?
)))))))))))
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VERBLYUD
Хотя в одном я согласен с fellx, Хави заслуживал ЗМ, как никак в качестве МВП выиграл Евро-2008, но мяч получил распиаренный игрок.
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as009595@icloud.com
Ответ MK
Дверь конечно открыто - но там караулить Тебас
Ага) будет играть без регистрации)
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