Хави о Месси: «Двери «Барсы» для него открыты, все зависит от решения Лео. Не знаю, сомневается ли он – трудно поставить себя на место игрока, который выиграл все»

Хави уверен, что возвращение Лионеля Месси в «Барселону» зависит от решения аргентинца.

– Вы говорили, что [возвращение в Барселону] зависит от его решения, хотя мы до сих пор считали главным фактором финансовый фэйр-плей. Что является ключевым? Есть ли сомнения в его окружении?

– Трудно поставить себя на место игрока, который выиграл все, не так ли? Я не знаю, какие у него могут быть сомнения. Возможно, другой проект, уход важных игроков, с которыми он в хороших отношениях – например, Бускетса и Альбы. Я не знаю, я не могу прочитать его мысли.

Учитывая отношения, которые у нас сложились, я думаю, что выразился предельно ясно. Здесь для него всегда открыты двери. Если он захочет вернуться, у меня, как у тренера, не будет абсолютно никаких сомнений по этому поводу. Я думаю, он многое может нам дать. Поэтому, как я уже говорил раньше, в большей степени все зависит от его решения, – сказал главный тренер «Барселоны».

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