Хави о возможном возвращении Месси в «Барсу»: «Зависит от многих вещей, в том числе от желания Лео. Вряд ли я могу сказать больше»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне – сообщалось, что аргентинец не будет продлевать соглашение. По данным Diario Sport, «Барселона» предложила форварду контракт на год с зарплатой в 25 млн евро. Также у Месси есть предложения от клубов Саудовской Аравии.

«Это витает в воздухе. Это зависит от многих вещей, вряд ли я могу сказать что-то еще.

Он потрясающий футболист. Это человек, с которым я очень дружу. Посмотрим, можно ли это сделать. Также это зависит от желания самого Лионеля», – сказал главный тренер «Барселоны».

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26 комментариев

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Джамал Арипов
Ответ DolJun
в том числе и от желания лео)) теперь понятно, чави с лапортой заодно и просто хотят чтобы месси приехал торговать лицом на сезончик только для кассовых сборов с кулес, в виде нового рычага, как свадебный генерал.
И не сидится вам спокойно всё подколы да приколы , а когда возмёт 8 ЗМ опять дым пойдёт
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Жан Поль Бельманда
Где информация U20??? Ведь там потенциальные будущие звездочки рождаются!!! Почему нет ничего?
+8
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Greatest Of All Time
Ответ Lionel Andres Messi 10
У каждого своя позиция и совсем не важно, кто из нас с вами впоследствии окажется правым, главное – это успехи самой Барселоны.
Я на 100% уверен что Месси ещё способен играть как топ футболист. Смотрю его матчи, абсолютно все. Он по прежнему лучший игрок, этого просто не замечают отбитые фанаты Аль Насра.
Его ведение поле, голевые передачи, радиоуправляемые передачи, пасы вразрез, дриблинг и т.п. все у него ещё на высшем уровне. И точно этого и не хватает Барсе что бы забивать от его передач.
Короче поживём увидим.
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Greatest Of All Time
Ответ Lionel Andres Messi 10
Например, как побить мировой рекорд по общему пробегу?
Такой рекорд у улитки из Аль Насра. Который бегает меньше всех.
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Пирс Морган
Чемпион мира вернется домой
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TinTin
Если Месси вернется в барсу на зп 10-15 лямов, что будут предъявлять ему его ненавистники? Прям интересно, что придумают
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Greatest Of All Time
Ответ Lionel Andres Messi 10
Если я где-то поддел Месси, то это не следствие моего поклонения Роналду (так что ваш комментарий пролетел мимо цели). А объяснение тому очень простое: я, при всём величии Лео, не хочу его возвращения в Барселону (хотя бы на тех условиях, что сейчас муссируются, а для достойного прощания с клубом, как известно, отнюдь не обязательно подписывать контракт). И среди болельщиков сине-гранатовых я не одинок в своём мнении.
А я фанат Барсы и очень хочу что бы он вернулся. Он много чего даст этой Барсе.
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Кино Музыка
Если вернется, научит многому Педри с Гави.
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Илья Матвеев
Ответ DolJun
что за дым, джамал?)
а сам не догадаешься?)
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Очевидное невероятное
Ответ Пирс Морган
Чемпион мира вернется домой
В Барселону
+3
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Джамал Арипов
От Месси не зависит, Месси всегда готов , только этот хренов фейрплей всё портит.
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pasmike
Втайне Хави мечтает, чтобы Лео укатил в играть Майами, ибо тот разрушит всю его систему игры
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Великолепная Семёрка
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Бездарный аргентинский мешок это вовсе не вдохновитель! От него можно вдохновится как пробить левую пенки! Также он величайший вдохновитель по получении левых ЗМ
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Хулио Тебенадо
Ответ DolJun
что за дым, джамал?)
дым из пер..аков
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Хулио Тебенадо
Ответ Илья Матвеев
а сам не догадаешься?)
непонятливый )))
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