Хави о возможном возвращении Месси в «Барсу»: «Зависит от многих вещей, в том числе от желания Лео. Вряд ли я могу сказать больше»
Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне – сообщалось, что аргентинец не будет продлевать соглашение. По данным Diario Sport, «Барселона» предложила форварду контракт на год с зарплатой в 25 млн евро. Также у Месси есть предложения от клубов Саудовской Аравии.
«Это витает в воздухе. Это зависит от многих вещей, вряд ли я могу сказать что-то еще.
Он потрясающий футболист. Это человек, с которым я очень дружу. Посмотрим, можно ли это сделать. Также это зависит от желания самого Лионеля», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Его ведение поле, голевые передачи, радиоуправляемые передачи, пасы вразрез, дриблинг и т.п. все у него ещё на высшем уровне. И точно этого и не хватает Барсе что бы забивать от его передач.
Короче поживём увидим.