Хави о возможном возвращении Месси в «Барсу»: «Зависит от многих вещей, в том числе от желания Лео. Вряд ли я могу сказать больше»

Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне – сообщалось, что аргентинец не будет продлевать соглашение. По данным Diario Sport, « » предложила форварду контракт на год с зарплатой в 25 млн евро. Также у Месси есть предложения от клубов Саудовской Аравии.

«Это витает в воздухе. Это зависит от многих вещей, вряд ли я могу сказать что-то еще.

Он потрясающий футболист. Это человек, с которым я очень дружу. Посмотрим, можно ли это сделать. Также это зависит от желания самого », – сказал главный тренер «Барселоны».

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте