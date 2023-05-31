Приоритет Месси – возвращение в «Барсу». Он хочет в течение 10 дней получить от клуба информацию по экономическому плану

Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Аргентинский футболист принял окончательное решение покинуть « ». У него есть два варианта продолжения карьеры – возвращение в «Барселону» или переход в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

Приоритетным вариантом для игрока, как утверждают источники в его окружении, является переход в «блауграну».

Месси хочет определиться с будущим уже в ближайшее время и поэтому попросил «Барсу» в течение 10 дней сообщить ему, примет ли Ла Лига новый экономический план клуба, который позволит осуществить трансфер. Каталонцы должны сократить расходы на 200 миллионов евро. После ухода Жерара Пике, Серджи Бускетса и Жорди Альбы «Барса» все еще должна найти способ сэкономить более 100 миллионов евро.

Вторая просьба к «Барселоне» заключается в том, что он хочет играть под 10-м номером в случае возвращения. Сейчас этот номер принадлежит Ансу Фати, которого клуб планирует продать летом. Однако сам 20-летний футболист не хочет уходить.

«Барса» сделает Месси предложение, как только Ла Лига одобрит экономический план. Ответ ждут на следующей неделе

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