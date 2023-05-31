Приоритет Месси – возвращение в «Барсу». Он хочет в течение 10 дней получить от клуба информацию по экономическому плану

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Аргентинский футболист принял окончательное решение покинуть «ПСЖ». У него есть два варианта продолжения карьеры – возвращение в «Барселону» или переход в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

Приоритетным вариантом для игрока, как утверждают источники в его окружении, является переход в «блауграну».

Месси хочет определиться с будущим уже в ближайшее время и поэтому попросил «Барсу» в течение 10 дней сообщить ему, примет ли Ла Лига новый экономический план клуба, который позволит осуществить трансфер. Каталонцы должны сократить расходы на 200 миллионов евро. После ухода Жерара Пике, Серджи Бускетса и Жорди Альбы «Барса» все еще должна найти способ сэкономить более 100 миллионов евро. 

Вторая просьба Лионеля к «Барселоне» заключается в том, что он хочет играть под 10-м номером в случае возвращения. Сейчас этот номер принадлежит Ансу Фати, которого клуб планирует продать летом. Однако сам 20-летний футболист не хочет уходить. 

«Барса» сделает Месси предложение, как только Ла Лига одобрит экономический план. Ответ ждут на следующей неделе

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49 комментариев

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RG YushO
думаю все эти термины аля экономический план и тд просто добавляют в новости для красоты) а если так по человечески сказать, Лео хочет гарантию того, что Барса сможет его подписать. вот и вся история. Очень ждем Лео в Барсе!
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Блуждающий странник
Ответ nonm79
Я восхищаюсь этим футболистом, но эту муть слышать и читать надоело. Куда им деньги еще ? Солить что ли? Любишь Барсу ,иди езжай за вменяемую зп. Любишь бабки, едь к арабам. Хотят и рыбку и на хрен! Тьфу!
Разные новости читаем? Прямым текстом же написано, что он ждет предложение от Барселоны. Они ему его не сделали, проблема не в зарплате, а в финансах Барсы. Им и для других новичков необходимы продажи. Таковы правила
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bam bam
Ответ nonm79
Я восхищаюсь этим футболистом, но эту муть слышать и читать надоело. Куда им деньги еще ? Солить что ли? Любишь Барсу ,иди езжай за вменяемую зп. Любишь бабки, едь к арабам. Хотят и рыбку и на хрен! Тьфу!
причем тут любишь бабки ? если его подписать не могут даже на 10ку млн?
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Блуждающий странник
Если правда молодец, а то каждая вторая новость будто выдумка. У Криша не было выбора, а имея выбор уехать в Саудовскую Аравию хоть и за миллиард это вообще днище для игрока такого калибра. Очень сильно разочаруюсь если его там увижу
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Lionel Andres Messi 10
Неймар предлагал Месси 10 номер в ПСЖ – отказался, а тут нам предлагают поверить, что для него это стало важным.
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TAGAY
Ответ playmaker
Если так хочет, пусть на минимальную зарплату переходит
ну чел в Барсе даже тот же Фати получает 8 млн,Лева 12, Френки 18.. почему бы Лео не просить 10?
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S100 Winner
Ответ гилберт
Причём тут расходы Барсы и свободный агент Месси? Какие проблемы?
Зарплату затребует большую. Вот и ася любовь )
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Экспертное мнение
Ответ bam bam
если выйдет заголовок что Месси не может вернутся из-за того что фати не уступил номер, то проблемы Винисиуса, с фанатами чужих команд , покажутся цветочками , перед тем как будут встречать Фати свои. по сути у Фати и выбора нет, либо его возненавидят на долгие годы из-за Месси, либо он играет под другим номером
Если и есть причины, которые мешают Месси вернуться, то это точно не Фати)) Мне кажется даже в списке всех возможных причин ему не найдется места. Плюс играть по другим номер для Лео не является проблемой.
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Никита Смолов
Ответ S100 Winner
А почему она вообще может не суметь его подписать, если он якобы готов вернуться в родную команду (больше, чем клуб) даже без большого оклада? Тем более, он же свободный агент
У Тебаса спросить надо )
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Spartan_big_bang
Ответ Блуждающий странник
Если правда молодец, а то каждая вторая новость будто выдумка. У Криша не было выбора, а имея выбор уехать в Саудовскую Аравию хоть и за миллиард это вообще днище для игрока такого калибра. Очень сильно разочаруюсь если его там увижу
разочарование? он же не пацан, 36 лет меньше чем через месяц, достойная пенсия. Считай завершение карьеры
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Domian
Ответ гилберт
Причём тут расходы Барсы и свободный агент Месси? Какие проблемы?
Больные на голову владеют хотя бы минимумом информации?
Ла Лига не дает Барселоне добро из за ффп.
Барса никого даже на доллар не может подписать без одобрения лиги.
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instasamka
Ответ nonm79
Я восхищаюсь этим футболистом, но эту муть слышать и читать надоело. Куда им деньги еще ? Солить что ли? Любишь Барсу ,иди езжай за вменяемую зп. Любишь бабки, едь к арабам. Хотят и рыбку и на хрен! Тьфу!
Ты когда читаешь на полке продуктов - Молоко, тоже думаешь что это картошка? Где написано, что Месси хочет денег? И да ты же любишь свой город наверное? Так иди поработай на город бесплатно. Зарплата дворника тебе погоды не сделает, а город будет чистым. Ну что же ты
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Altim
Просьба про номер делает эту новость фейковой. Во-первых, не верю, что для Месси это так важно, а во-вторых, для самой Барсы это куда важнее - если надо, то заставят Ансу отдать номер, как заставили Депая отдать 9 Левандовскому.
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Akezhan Kutvarov
Где 10 дней, там и месяц, сериал будет увлекательным!)
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truboprovodchik2019
Ответ зак
два варианта продолжения: СА и бчк, получается его вышвыривают из ПСЖ..
да, попробуй придумать себе хоть какой-то повод для радости)
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boalx
Ответ Иван Иванов
Кстати, ребят, я тут подумал. А ведь Месси реально мог бы перейти в МЛС. Ну сами подумайте, Месси вызовет масштабный интерес к футболу в США. Месси там в Америке будет везде: и на билбордах, и в телике, и в интернете, везде! Ну а США сами знаете насколько богатая страна и какое там количество населения. С приездом Месси, футбол там просто взорвётся в хорошем смысле слова. Будет просто бум футбола. Со временем про Месси узнает вся Америка, а затем и рекламные контракты повысятся в разы! Так что со временем Месси получит свой миллиард уже на рекламе! Что думаете? 🤔
Ага, а ещё устроить межпланетный шахматный, тьфу - футбольный чемпионат. Представляешь - существа со всех планет прилетят в Америку играть в футбол с Месси!!
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МТБ
Лапорта «я похож на человека, у которого есть план?»
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Bavarec-Art
Нужны новые рычаги и срочно
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Иван Иванов
Ммм... А почему бы Саудовской Аравии не подписать спонсорский контракт с Барселоной на 20-30 лямов в обмен на невозможность подписать Месси в Барселону? 😉
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VERBLYUD
Какой же он Великий! Ему предлагают 1.2 млрда, но он ждет предложения от родного клуба, очень мило со стороны Лео)
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гилберт
Причём тут расходы Барсы и свободный агент Месси? Какие проблемы?
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untilofend
сколько уже можно об этом писать?
надоели в день 100 новостей
то месси согласен то об это даже не говорили
:@
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truboprovodchik2019
Ответ S100 Winner
А почему она вообще может не суметь его подписать, если он якобы готов вернуться в родную команду (больше, чем клуб) даже без большого оклада? Тем более, он же свободный агент
Даже если Месси на испанский МРОТ согласится играть его нельзя подписать пока лига не даст свет, точно также пока не будет разрешения нельзя регистрировать новый контракт того же Гави
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Lionel Andres Messi 10
Лапорта: «Лео, а моего слова тебе разве не достаточно?»
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Domian
Ответ S100 Winner
А почему она вообще может не суметь его подписать, если он якобы готов вернуться в родную команду (больше, чем клуб) даже без большого оклада? Тем более, он же свободный агент
Может потому что Ла Лига еще не дала добро из за ффп?)
Это в твою голову приходило или комплексы к Лео мешают хотя бы чуть чуть подумать?
Барса сейчас даже Гави зарегистрировать не может, а уж кого то подписать тем более.
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