«Барселона» сможет подписать Месси после продажи Рафиньи. Агентам бразильца сообщили об этом

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Рафинья Диас Футбол

Шансы «Барселоны» на подписание Лионеля Месси зависят от Рафиньи Диаса.

Как сообщает Diario Sport, форвард «ПСЖ» будет подписан тогда, когда команду покинет бразильский вингер. Эта мысль доведена до агентов Рафиньи.

Продажа игрока позволит улучшить экономическое положение «блауграны» и согласовать финансовый план с Ла Лигой. В таком случае у каталонцев будет возможность сделать Месси официальное предложение о возвращении.

Отмечается, что времени на осуществление операции по продаже футболиста у «Барселоны» мало, поскольку Лионель хочет решить вопрос о своем будущем в ближайшие дни.

Рафинья перешел в «Барселону» летом 2022 года и за 35 игр в Ла Лиге забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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46 комментариев

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Бронислав Каминский
Мб лучше Феррана продать,который не знает,что такое ворота?Рафинья в дебютном сезоне 7+7 делает,у него потенциал есть для развития
+10
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atomio
это при том, что уходят Буся и Альба с их огромными ЗП. че за бред
+9
-1
+8
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Vlad
Ответ Бронислав Каминский
Мб лучше Феррана продать,который не знает,что такое ворота?Рафинья в дебютном сезоне 7+7 делает,у него потенциал есть для развития
7+7 это только в ЛЛ, а у него вроде 10+11 если не ошибаюсь. Пусть лучше феррана, фати, дембеле продают, но не рафинью
+7
-1
+6
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Andrey Ashhabadskiy
Не знаю кого продадут, но Месси нужен Барселоне на два сезона
+6
-2
+4
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З А
Кунде, Рафинья, Эрик, Ферран, ДеЙонг- барса покупает и сразу на продажу выставляет?) в чём прикол в этих вечных слухах? почему они всегда с барсой связаны?
+6
-2
+4
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ VERBLYUD
2 сезона будет идеально. В конце сезона 24/25 на новом Камп Ноу завершит свою Европейскую карьеру!
Все верно +
+4
-1
+3
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ TheKondr
ради месси продавать пол состава это уже тараканы лапорты. Рафинья долгосрочная перспектива и удобный игрок для хави. Месси не стоит будущего барсы. Mes que un club
Кто сказал что пол состава??? Следи внимательно за новостями
+4
-1
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ TheKondr
он нужен барсе только для того, чтоб он там карьеру закончил
Ошибаешься. Он много принесёт Барселоне в игре, Месси мудрец
+5
-2
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Однажды в Космосе
Месси завершиь карьеру в Барселоне
+2
0
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VERBLYUD
Ответ Andrey Ashhabadskiy
Не знаю кого продадут, но Месси нужен Барселоне на два сезона
2 сезона будет идеально. В конце сезона 24/25 на новом Камп Ноу завершит свою Европейскую карьеру!
+2
-1
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Vlad
Я не понимаю зачем? Рафа перспективый парень, зачем продавать его ради Месси?
+2
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Станислав Л
Ответ MESSIya
Задолжали с этим Месси. В одну реку дважды... Пусть едет на Дальний Восток.
я в одну реку раз 500 входил - и что? Для Барсы Месси выгоден со всех сторон
+1
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A K
Ответ З А
Кунде, Рафинья, Эрик, Ферран, ДеЙонг- барса покупает и сразу на продажу выставляет?) в чём прикол в этих вечных слухах? почему они всегда с барсой связаны?
Два раза можно откат на агентских получить - и при покупке, и при продаже.
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Однажды в Космосе
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кидалово
Кого???
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Темирлан Шаваев
Ответ белошип
Продают тащеров ради позорного пешехода,типичный кабинет)
Да, жаль Рамоса, Касильяса, Марсело и других, но кабинет решил от них избавиться и купить всяких Азаров.
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Eziiko
Ответ MESSIya
Задолжали с этим Месси. В одну реку дважды... Пусть едет на Дальний Восток.
Вряд-ли он поедет во Владивосток)
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Темирлан Шаваев
Ответ Vlad
Я не понимаю зачем? Рафа перспективый парень, зачем продавать его ради Месси?
Ну не знаю, ему скоро 27.
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Пароль Логинов
жертва для гоат
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Биограф Венгера
Ответ З А
Кунде, Рафинья, Эрик, Ферран, ДеЙонг- барса покупает и сразу на продажу выставляет?) в чём прикол в этих вечных слухах? почему они всегда с барсой связаны?
рычаги
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Однажды в Космосе
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рафиньи
Это разве кидалово? Рафинья из 10 ти матчей 2-3 может провести нормально.
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Vlad
Ответ Бронислав Каминский
Я бы Фантика в аренду для начала скинул,не охота просто так его продавать,все-таки свой
Фати может в аренду, а бы продал бы дембеле, а то он пол сезона лечиться и не играет
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Однажды в Космосе
Кого???
Рафиньи
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& Co1366
Вилами на воде написано.
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мимоКрокодил
Кто нибудь хоть раз от этого издания достоверную информацию получал? Это на уровне спидинфо
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TheKondr
и зачем? рафинья перспективный игрок и подходит для хави. ради месси продавать рафинью? напомнить слова лапорты что никакой игрок не стоит клуба, потому что, Барселона это больше чем клуб. Бессмысленные действия
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