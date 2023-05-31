«Барселона» сможет подписать Месси после продажи Рафиньи. Агентам бразильца сообщили об этом

Шансы «Барселоны» на подписание Лионеля Месси зависят от Рафиньи Диаса.

Как сообщает Diario Sport, форвард « » будет подписан тогда, когда команду покинет бразильский вингер. Эта мысль доведена до агентов .

Продажа игрока позволит улучшить экономическое положение «блауграны» и согласовать финансовый план с . В таком случае у каталонцев будет возможность сделать Месси официальное предложение о возвращении.

Отмечается, что времени на осуществление операции по продаже футболиста у «Барселоны» мало, поскольку хочет решить вопрос о своем будущем в ближайшие дни.

Рафинья перешел в «Барселону» летом 2022 года и за 35 игр в Ла Лиге забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте