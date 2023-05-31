«Барселона» сможет подписать Месси после продажи Рафиньи. Агентам бразильца сообщили об этом
Шансы «Барселоны» на подписание Лионеля Месси зависят от Рафиньи Диаса.
Как сообщает Diario Sport, форвард «ПСЖ» будет подписан тогда, когда команду покинет бразильский вингер. Эта мысль доведена до агентов Рафиньи.
Продажа игрока позволит улучшить экономическое положение «блауграны» и согласовать финансовый план с Ла Лигой. В таком случае у каталонцев будет возможность сделать Месси официальное предложение о возвращении.
Отмечается, что времени на осуществление операции по продаже футболиста у «Барселоны» мало, поскольку Лионель хочет решить вопрос о своем будущем в ближайшие дни.
Рафинья перешел в «Барселону» летом 2022 года и за 35 игр в Ла Лиге забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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