«Интер Майами» не отдаст Месси в аренду «Барсе», если подпишет его. Клуб хочет усилиться Лео и Бускетсом (Mundo Deportivo)
«Интер Майами» не сотрудничает с «Барселоной» по вопросу о трансфере Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что клубы совместно работают над вариантом оформления сделки, при котором Лео подпишет контракт с американским клубом, а затем сразу же будет отдан «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев.
Однако, по информации Mundo Deportivo, «Интер» и «Барса» не сотрудничают. Американцы действительно хотят подписать Лионеля, но исключительно с целью укрепления собственного состава.
Кроме того, «Интер» хочет подписать не только Месси, но и Серджи Бускетса. В клубе надеются, что эти игроки – или хотя бы один из них – присоединятся к команде в летнее трансферное окно.
Американцы не могут предложить Месси такие же выгодные условия, как клубы из Саудовской Аравии. Чтобы убедить игрока перейти в МЛС, «Интер» готов предложить аргентинцу 5% акций клуба и роль посла лиги на Кубке Америки-2024.
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