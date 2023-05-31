«Интер Майами» не отдаст Месси в аренду «Барсе», если подпишет его. Клуб хочет усилиться Лео и Бускетсом (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

«Интер Майами» не сотрудничает с «Барселоной» по вопросу о трансфере Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что клубы совместно работают над вариантом оформления сделки, при котором Лео подпишет контракт с американским клубом, а затем сразу же будет отдан «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев. 

Однако, по информации Mundo Deportivo, «Интер» и «Барса» не сотрудничают. Американцы действительно хотят подписать Лионеля, но исключительно с целью укрепления собственного состава. 

Кроме того, «Интер» хочет подписать не только Месси, но и Серджи Бускетса. В клубе надеются, что эти игроки – или хотя бы один из них – присоединятся к команде в летнее трансферное окно. 

Американцы не могут предложить Месси такие же выгодные условия, как клубы из Саудовской Аравии. Чтобы убедить игрока перейти в МЛС, «Интер» готов предложить аргентинцу 5% акций клуба и роль посла лиги на Кубке Америки-2024. 

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13 комментариев

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FEZ10
Мундо .Че только эти парни не пишут
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cektor
Это было бы как минимум глупо
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f0rmoceft
Конечно не отдадут, их берут для привлечения инвестиций и популяризации футбола в стране.
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Философ Востока
Добби - свободный эльф!
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Игорь Павлов
Это было бы единственной причиной Месси подписать контракт с Интером Майами, иначе все в пользу СА.
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Geo07
"Такая корова нужна самому!" (С)
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ariuntrius
Сначала написали бред, потом опровергли, удобно
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bel01
Не понимаю, зачем Лео вообще этот Майами.
За ненормальными деньгами - в С.Аравию.
За продолжением величайшей карьеры - в Барсу.
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Folio
Топ аниме предательств
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