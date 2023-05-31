«Интер Майами» не отдаст Месси в аренду «Барсе», если подпишет его. Клуб хочет усилиться Лео и Бускетсом (Mundo Deportivo)

«Интер Майами» не сотрудничает с «Барселоной» по вопросу о трансфере Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что клубы совместно работают над вариантом оформления сделки, при котором Лео подпишет контракт с американским клубом, а затем сразу же будет отдан «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев.

Однако, по информации Mundo Deportivo, « » и «Барса» не сотрудничают. Американцы действительно хотят подписать , но исключительно с целью укрепления собственного состава.

Кроме того, «Интер» хочет подписать не только Месси, но и . В клубе надеются, что эти игроки – или хотя бы один из них – присоединятся к команде в летнее трансферное окно.

Американцы не могут предложить Месси такие же выгодные условия, как клубы из Саудовской Аравии. Чтобы убедить игрока перейти в , «Интер» готов предложить аргентинцу 5% акций клуба и роль посла лиги на Кубке Америки-2024.

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