Быстров об Овечкине и «Динамо»: «Если в футболе все печально, что еще придумать? Подумали: «Будем вылезать за счет великого и могучего хоккеиста, пиар лишним не бывает»

Теги Владимир Быстров Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Хоккей

Владимир Быстров высказался о возможном участии Александра Овечкина в игре за «Динамо».

«Все смешалось в доме Облонских» – вот как я бы назвал эту, видимо, эпохальную (по чьему-то мнению) идею.

Ну, конечно, если у «Динамо» уже давно все складывается довольно печально в футбольном плане, что ж им еще придумать-то?!

«Будем вылезать за счет великого и могучего хоккеиста, – подумали они, – пиар лишним не бывает, да и столетие клуба надо праздновать с размахом!»

Ну, правильно, «Динамо»! Раз не получается привлекать болельщиков к своей игре, то самый эффективный способ – делать из спорта шоу-бизнес!» – написал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.

В прошлом году Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен.

«Динамо» об участии Овечкина в футбольном матче: «Это должен согласовать новый тренер. И надо понимать график Александра – на носу будет сезон НХЛ»

14 комментариев

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Bartez1986
честно, не понимаю, а что плохого? он же не в официальном матче выйдет. Знаменитый, великий спортсмен. Логично же, если клуб готов это устроить, а он согласен. Не?
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Oleg Olegov
Так я узнал, что у Володьки есть свой тг канал с собственными стикерами. Спасибо, Спортс)
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Сергей Михайличенко
Быстров цитирует Толстого)
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Spaten
Овечкин символ Динамо. Футбол может попробовать выдвинуть своего кандидата в перспективе
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Дмитрий Брылёв
Вовку накатило, размышления с позмелья
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psycho
Володька должен выступить в клубе, возле которого получил по морде
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Михаил81
Вова чем-то тяжёлым балуется. Динамо и без Овечкина 2 сезона самый посещаемый клуб столицы
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Recreated
Пора Вашингтону поменять Овечкина на Джордана!
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Slavnov
для рф футбола честь,что спортсмен уровня овечкина,хоть как то обращает внимание на это
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Кеша
Ответ Kirkoroff
Спортс, выложите поподробней про ретро матч сборной против зенита. Народ, подскажите, куда билеты брать на заворотку, чтоб не с сбг сидеть. Или там гостевой какой то для сборной??
15 июня на Петровском. В интернете все есть , я думаю .
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