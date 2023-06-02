Быстров об Овечкине и «Динамо»: «Если в футболе все печально, что еще придумать? Подумали: «Будем вылезать за счет великого и могучего хоккеиста, пиар лишним не бывает»

Владимир Быстров высказался о возможном участии Александра Овечкина в игре за «Динамо».

«Все смешалось в доме Облонских» – вот как я бы назвал эту, видимо, эпохальную (по чьему-то мнению) идею.

Ну, конечно, если у «Динамо» уже давно все складывается довольно печально в футбольном плане, что ж им еще придумать-то?!

«Будем вылезать за счет великого и могучего хоккеиста, – подумали они, – пиар лишним не бывает, да и столетие клуба надо праздновать с размахом!»

Ну, правильно, «Динамо»! Раз не получается привлекать болельщиков к своей игре, то самый эффективный способ – делать из спорта шоу-бизнес!» – написал бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров.

В прошлом году Овечкин участвовал в товарищеском матче «Динамо» против «Амкала» (5:0). Хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен.

«Динамо» об участии Овечкина в футбольном матче: «Это должен согласовать новый тренер. И надо понимать график Александра – на носу будет сезон НХЛ»