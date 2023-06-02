«Динамо» и «Рубин» интересуются Осинькиным. Приход тренера «Крыльев» в казанский клуб вероятнее (Иван Карпов)

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Игорь Осинькин Футбол

«Динамо» и «Рубин» проявляют интерес к тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Рубин» рассматривает вариант с приглашением 57-летнего специалиста. Если Осинькин захочет уйти из «Крыльев», то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.

Руководство самарцев недовольно спортивными результатами команды и активно ищет замену Осинькину. В клубе рассчитывают, что смогут договориться на выплату ему трех-четырех окладов и расстанутся с тренером.

Также кандидатуру Осинькина изучает «Динамо», но на данный момент вероятнее приход тренера в «Рубин».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
У Рашида Рахимова в Казани все хорошо. Бред
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женк
зачем он рубину? скотски будет по отношению к Рахимову. человек дал 100% результат, вывел в рпл. нужно дать шанс проявить себя в рпл. может он нашел свою команду.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рагнар Лодброк
Может Ганчаренко лучше ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
art_1
Как бы к Рахимову не относились, но 7 побед подряд говорят сами за себя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Borky San
Где логика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Динамо надо на хэдхантере вакансию открыть: смотритель маяка, высокая зарплата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Осинкин свою команду держит на переходных играх, но им интересуются!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melowchi
Всё у Осинькина в Самаре получается. Впрочем, как и у агента Андреева. Как раз отсюда ноги у результата и растут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Тищенко
Слуцкого вроде Динамо хотят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Ответ Borky San
Где логика
Не ищи её здесь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий