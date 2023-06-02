«Динамо» и «Рубин» интересуются Осинькиным. Приход тренера «Крыльев» в казанский клуб вероятнее (Иван Карпов)

«Динамо» и «Рубин» проявляют интерес к тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину.

По информации инсайдера Ивана Карпова, « » рассматривает вариант с приглашением 57-летнего специалиста. Если Осинькин захочет уйти из « », то должен будет заплатить компенсацию за разрыв контракта в размере 100 млн рублей.

Руководство самарцев недовольно спортивными результатами команды и активно ищет замену Осинькину. В клубе рассчитывают, что смогут договориться на выплату ему трех-четырех окладов и расстанутся с тренером.

Также кандидатуру Осинькина изучает « », но на данный момент вероятнее приход тренера в «Рубин».

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