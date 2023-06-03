Хохлов об обручальном кольце Заики: «Есть правила для всех. Как играет Вильмар Барриос с сережкой?»

Теги Зенит Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия судьи Кирилл Заика Вильмар Барриос Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов высказался о том, что Кирилл Заика не вышел на замену из-за обручального кольца.

Эпизод с защитником «Сочи» произошел в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре Мир РПЛ.

«Это странно. Есть правила. Они для всех. Если не должно быть никаких украшений, то не должно. Как играет Вильмар Барриос с сережкой?

Перед игрой бригада арбитров мило улыбается, понимают, что она под пластырем. А тут они в принципиальную позу становятся. Мне непонятно», — сказал главный тренер «Сочи».

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14 комментариев

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Valeriy Komarow
- Фимочка, мальчик мой, запомни: опасно совать пальчик в розетку, в мясорубку и в обручальное кольцо!(с)
+31
0
+31
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Alex Chernov
Если Барриос играет с сережкой ничего не мешает Заике играть с андрюшкой 🙃
+26
-7
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Ярик01
Ответ Кеша
Что мешало пластырем заклеить кольцо?
Это уже нельзя, с 2006 года
+10
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MagicWithoutBorders
«Потому что есть Сережка у меня» 😁
+6
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Ivan Petrov
Димон ты же сам всё понимаешь,Бариос игрок клуба с админрессурсом,это другое
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Катя СПб
Ответ Valeriy Komarow
- Фимочка, мальчик мой, запомни: опасно совать пальчик в розетку, в мясорубку и в обручальное кольцо!(с)
А если в розетку сунуть не получается, то для этого есть гвоздь.
+5
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Кеша
Что мешало пластырем заклеить кольцо?
+5
-4
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Сергей Жарковский
Если сильно ушами не трясти, никто и не заметит!
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Удар Кержакова
И тут Зенит приплели.
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Quiet Dad
Бред какой-то, тренер то должен был подметить и указать?
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