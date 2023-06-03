Хохлов об обручальном кольце Заики: «Есть правила для всех. Как играет Вильмар Барриос с сережкой?»
Дмитрий Хохлов высказался о том, что Кирилл Заика не вышел на замену из-за обручального кольца.
Эпизод с защитником «Сочи» произошел в матче с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре Мир РПЛ.
«Это странно. Есть правила. Они для всех. Если не должно быть никаких украшений, то не должно. Как играет Вильмар Барриос с сережкой?
Перед игрой бригада арбитров мило улыбается, понимают, что она под пластырем. А тут они в принципиальную позу становятся. Мне непонятно», — сказал главный тренер «Сочи».
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