Хохлов об обручальном кольце Заики: «Есть правила для всех. Как играет Вильмар Барриос с сережкой?»

Дмитрий Хохлов высказался о том, что Кирилл Заика не вышел на замену из-за обручального кольца.

Эпизод с защитником «Сочи» произошел в матче с « » (1:1) в 29-м туре Мир .

«Это странно. Есть правила. Они для всех. Если не должно быть никаких украшений, то не должно. Как играет с сережкой?

Перед игрой бригада арбитров мило улыбается, понимают, что она под пластырем. А тут они в принципиальную позу становятся. Мне непонятно», — сказал главный тренер « ».

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