Заика из-за обручального кольца не вышел на замену в игре с «Зенитом». Защитник «Сочи» не смог его снять
Игрок «Сочи» Кирилл Заика из-за обручального кольца не вышел на замену в матче с «Зенитом».
Инцидент случился на 79-й минуте матча Мир РПЛ. Заика должен был выйти на поле, но игрока не выпустили судьи из-за украшения на руке.
Снять кольцо не получилось, несмотря на активные попытки. В итоге Заика остался на скамейке запасных и на поле не вышел.
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Он таки сумел снять кольцо, или ему отрубили палец?
Как думаете?