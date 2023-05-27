Игрок «Сочи» Кирилл Заика из-за обручального кольца не вышел на замену в матче с «Зенитом».

Инцидент случился на 79-й минуте матча Мир РПЛ. Заика должен был выйти на поле, но игрока не выпустили судьи из-за украшения на руке.

Снять кольцо не получилось, несмотря на активные попытки. В итоге Заика остался на скамейке запасных и на поле не вышел.

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