Заика из-за обручального кольца не вышел на замену в игре с «Зенитом». Защитник «Сочи» не смог его снять

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи видео Кирилл Заика Сочи Футбол

Игрок «Сочи» Кирилл Заика из-за обручального кольца не вышел на замену в матче с «Зенитом».

Инцидент случился на 79-й минуте матча Мир РПЛ. Заика должен был выйти на поле, но игрока не выпустили судьи из-за украшения на руке.

Снять кольцо не получилось, несмотря на активные попытки. В итоге Заика остался на скамейке запасных и на поле не вышел.

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16 комментариев

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Николай Корягин
Вот до чего брак доводит, даже в футбол потом играть нельзя
+18
0
+18
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Dima67
У меня был знакомый, который при необходимости мог снять обручальное кольцо пальцами одной руки в кармане
+16
-1
+15
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андрэ
пластырем закрыть не судьба???
+8
-2
+6
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Dima67
Ответ Виктор Иванович
Собрался бы в бордель, так уж заранее бы подготовился, а на очередной договорняк выходить совсем уж не хотелось, видать.
В борделе всем плевать на кольца)
+4
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+4
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Ростов-на-Дону
Болгарку надо держать на скамейке!
+3
0
+3
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Данко Лазович
Ответ Виктор Иванович
Собрался бы в бордель, так уж заранее бы подготовился, а на очередной договорняк выходить совсем уж не хотелось, видать.
зато он его в проститутке не потеряет никогда))
+2
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Добрый Ретроград
Хорошее дело браком не назовут.
+1
0
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Pelerin
Ответ андрэ
пластырем закрыть не судьба???
Такое только зенитовским бразилам можно. А по правилам нельзя ;)
+1
0
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Виктор Иванович
Собрался бы в бордель, так уж заранее бы подготовился, а на очередной договорняк выходить совсем уж не хотелось, видать.
+6
-6
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Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=lj1HqlvsfIU

Те, кто помнит эту рекламу, у меня один вопрос:

Он таки сумел снять кольцо, или ему отрубили палец?
Как думаете?
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Glukinho
"Палец отрезать не стали. Сбегали за мылом"
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неудивительно, что весь стыд чемпионата связан с гегемоном и его сателлитами...
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Патрик Бэйтмен
Ответ андрэ
пластырем закрыть не судьба???
По правилам нельзя с украшениями. Даже под пластырем.
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Добрый Ретроград
Ответ Данко Лазович
зато он его в проститутке не потеряет никогда))
У меня раз был случай... ну, ладно, потом.
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AlexZhano__
Ответ Dima67
У меня был знакомый, который при необходимости мог снять обручальное кольцо пальцами одной руки в кармане
Что-то мне подсказывает, что он был не очень верным мужем..
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