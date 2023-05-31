Защитник «Сочи» Заика о том, что не вышел на замену против «Зенита» из-за обручального кольца: «Распилили, сделал подарок жене на годовщину»

Кирилл Заика рассказал, что ему пришлось распилить обручальное кольцо после матча с «Зенитом» (1:1).

Защитник « » должен был выйти на замену на 80‑й минуте, но не появился на поле, так как из‑за сломанного пальца не смог снять обручальное кольцо.

«Распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку (улыбается). Пошел в ювелирный магазин, мастер все сделал аккуратно, без травм. Они все сделали красиво, как будто не произошло [ничего].

Жена была удивлена, почему из‑за этого не пускают на поле. Просто это первый эпизод за такое количество времени. Она футболистка, сама с таким не сталкивалась.

Хохлов отреагировал спокойно, в шуточной форме рассказал ситуацию из своей жизни, как у него во время карьеры произошел похожий случай в еврокубках», — сказал .

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