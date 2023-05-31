Защитник «Сочи» Заика о том, что не вышел на замену против «Зенита» из-за обручального кольца: «Распилили, сделал подарок жене на годовщину»

Теги Зенит премьер-лига Россия Кирилл Заика Сочи Футбол

Кирилл Заика рассказал, что ему пришлось распилить обручальное кольцо после матча с «Зенитом» (1:1).

Защитник «Сочи» должен был выйти на замену на 80‑й минуте, но не появился на поле, так как из‑за сломанного пальца не смог снять обручальное кольцо.

«Распилили, сделал подарок жене на годовщину, распилил обручалку (улыбается). Пошел в ювелирный магазин, мастер все сделал аккуратно, без травм. Они все сделали красиво, как будто не произошло [ничего].

Жена была удивлена, почему из‑за этого не пускают на поле. Просто это первый эпизод за такое количество времени. Она футболистка, сама с таким не сталкивалась.

Хохлов отреагировал спокойно, в шуточной форме рассказал ситуацию из своей жизни, как у него во время карьеры произошел похожий случай в еврокубках», — сказал Заика.

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11 комментариев

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Дважды_Герой
Ответ HI MARS
Короче,не женитесь,пацаны
Заканчивай тут свои американские ценности пропагандировать..
Здесь вам не рады..
+14
-3
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ВладимирНеПутин
А перед игрой нельзя все снимать?
+4
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meowzzz
Ответ Ник Гре
Запрет на украшения действует давно, но футболист и жена-футболистка удивлены. Кольцо легко снимается намотанной на палец нитью - зачем пилить?!
у него палец сломан, снять нельзя просто так
+2
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<~Inter~>
Как жена будучи футболисткой может не знать правила экипировки для выхода на поле? Чему тут вообще можно удивляться?
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Сергей Жарковский
Зачем обручалка на поле, достаточно паспорт со штампом показать перед выходом на замену!🤣
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Дмитрий Калибабчук
Ответ Катя СПб
А в каком клубе играет жена?
Анна Заика(Чоловяга) играла за ЦСКА и Россиянку.
Закончила карьеру в 2018.

На сайте про Кирилла и Анну есть вот такой материал:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3025530.html#:~:text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%B5%D1%89%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0,%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.
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Катя СПб
Ответ Дмитрий Калибабчук
Анна Заика(Чоловяга) играла за ЦСКА и Россиянку. Закончила карьеру в 2018. На сайте про Кирилла и Анну есть вот такой материал: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3025530.html#:~:text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%B5%D1%89%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0,%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.
Спасибо.
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Катя СПб
А в каком клубе играет жена?
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yurist Cherchesova
Замотать палец в пластырь или бинт никто не догадался😶
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