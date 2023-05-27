Семак о голе «Сочи» на 1-й минуте: «Цепь ошибок, плохая игра «Зенита» в обороне. Расстроены ничьей»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вильмар Барриос Матч ТВ Иван Сергеев Сочи Густаво Мантуан Футбол

Сергей Семак недоволен действиями «Зенита», приведшими к голу «Сочи» (1:1).

– Конечно расстроились, всегда хочется побеждать.

Что касается самой игры, мы больше контролировали мяч и создавали хорошие моменты. Во втором тайме несколько раз соперника выручил вратарь. Были хорошие моменты у Мантуана и Сергеева. Немножко не хватило для победы. Будем готовиться к следующему матчу.

– Кому удалось себя проявить?

– Все игроки, которые выходили на поле, старались. Кто‑то готов лучше, кто‑то хуже. Тот же Мантуан очень хорошо смотрится в последних матчах. Могу еще выделить Барриоса. Он провел хороший матч.

Понятно, что у других игроков не хватает игровой практики, тонуса. Какие‑то взаимодействия немного нарушены, но игроки выкладываются и стараются победить в каждом матче.

– Гол на первой минуте – стечение обстоятельств?

– Это не только стечение обстоятельств, игрок оказался один в штрафной площади, ему дали пробить. Это цепь ошибок, мы поговорили об этом. Не только несчастный случай, но и плохая игра в обороне, – сказал главный тренер «Зенита».

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9 комментариев

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Black Phoenix
Похоже, после оформленного чемпионства побеждать постоянно хочется только Семаку. Зениту на расслабоне все эти победы уже нафиг не впились до конца сезона.
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Данко Лазович
Видна разница основы и скамейки. Вот и все.
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Владислав Булгаков
В ЛЧ может и пошумели, но с такими лавочниками чемпионами не стать
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Allkhon
Ответ Данко Лазович
Видна разница основы и скамейки. Вот и все.
Не совсем. Если уж и заявлять так, то уж надо делать поправку на то, что это разница между сыгранной основой и несыгранным резервом
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Александр Зубков
Васютин герой первой минуты.
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иван кочубей
построил Баварию, чего уж там. За 4 игры 7 мячей в воротах. Ни одной победы на выездах.
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