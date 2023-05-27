Семак о голе «Сочи» на 1-й минуте: «Цепь ошибок, плохая игра «Зенита» в обороне. Расстроены ничьей»

Сергей Семак недоволен действиями «Зенита», приведшими к голу «Сочи» (1:1).

– Конечно расстроились, всегда хочется побеждать.

Что касается самой игры, мы больше контролировали мяч и создавали хорошие моменты. Во втором тайме несколько раз соперника выручил вратарь. Были хорошие моменты у Мантуана и . Немножко не хватило для победы. Будем готовиться к следующему матчу.

– Кому удалось себя проявить?

– Все игроки, которые выходили на поле, старались. Кто‑то готов лучше, кто‑то хуже. Тот же очень хорошо смотрится в последних матчах. Могу еще выделить Барриоса. Он провел хороший матч.

Понятно, что у других игроков не хватает игровой практики, тонуса. Какие‑то взаимодействия немного нарушены, но игроки выкладываются и стараются победить в каждом матче.

– Гол на первой минуте – стечение обстоятельств?

– Это не только стечение обстоятельств, игрок оказался один в штрафной площади, ему дали пробить. Это цепь ошибок, мы поговорили об этом. Не только несчастный случай, но и плохая игра в обороне, – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» пропустил на 1-й минуте в двух из трех матчей Васютина в этом сезоне

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