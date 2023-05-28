Хохлов об 1:1 с «Зенитом»: «Не могу сказать, что разочарован, но всегда хочется большего»

Дмитрий Хохлов оценил ничью «Сочи» с «Зенитом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Гол на первой минуте не был неожиданным. Да, рикошет, но разыграли хорошо. Сами тоже с рикошета получили. У « » были еще моменты, у нас тоже. Надо работать над завершением, потому что подходы есть, реализация оставляет желать лучшего.

Всегда хочется побеждать. Не могу сказать, что разочарован, но всегда хочется большего.

Делали плановые замены, подпускаем молодежь, даем больше игрового времени. Они чувствуют тот темп, который есть в , это совсем другие скорости, нежели у них были полгода назад. Нужно быстрее адаптироваться.

Не люблю выделять конкретных игроков, вся команда старалась, боролась, в желании игроков упрекнуть не могу. Что‑то получалось, что‑то — нет, футбол не бывает без ошибок», — сказал главный тренер « ».

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