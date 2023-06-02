Селихов и Дуарте простудились и не полетели со «Спартаком» на игру с «Крыльями»

Теги Спартак Александр Селихов Алексис Дуарте Дмитрий Зеленов Футбол

Александр Селихов и Алексис Дуарте пропустят матч 30-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов».

«Команда добралась до Самары, разместилась в гостинице. В Москве остались Селихов и Дуарте – у обоих простуда», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч пройдет в субботу, 3 июня в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. 

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20 комментариев

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Самозанятый
Ответ Алекс75
Мороженое ели или холодной водой обливались? Какая простуда летом?
Кондиционером продуло, например. Одна из самых распространенных причин.
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psycho
победа Спартака, к бабке не ходи
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10ztv
решили себе отпуск пораньше сделать
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Александр Поливенко
Плохое предчувствие... Максименко в воротах, это всегда тревожно. Поясню... Во первых, он, в силу слабохарактерности, не в состоянии руководить обороной. А это основопологеющее. Дасаев и Акинфеев не дадут соврать. Во вторых Максименко реально необучен выходить на перехваты. Видимо тоже в силу определенной трусости. Одним словом... Это не вратарь такого клуба, как СПАРТАК
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Самозанятый
Ответ Алекс75
А нафига сидеть под кондиционером? Жары пока нет.
Да специально, наверное. Сели под кондиционером вдвоем и ждали, пока заболеют.
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Алекс75
Мороженое ели или холодной водой обливались? Какая простуда летом?
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Владимир Молявин
Здоровья вам, парни!!! Поправляйтесь!!
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Никита Самарин
Ответ 10ztv
решили себе отпуск пораньше сделать
Дуарте так-то в сборную Парагвая вызвали.
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AminO2
Ответ Алекс75
Мороженое ели или холодной водой обливались? Какая простуда летом?
Ели мороженое, обливаясь водой, стоя под кондиционером.
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Александр Поливенко
Ответ Иван Иванов
Макс не хуже селиха.
По вратарским качествам-хуже. По серьезности к своему делу , видимо и лучше. Но самое главное... Что это за вратарь тем более Спартака который не обучен на должнои уровне выходу/перехвата из ворот.
Ну и который, как я уже подчёркивал, неспособен руководить обороной. Ничего личного. Но и руководить... Ааа, у тебя ещё ставка... Ну ок. Желаю удачи
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