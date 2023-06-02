Селихов и Дуарте простудились и не полетели со «Спартаком» на игру с «Крыльями»
Александр Селихов и Алексис Дуарте пропустят матч 30-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов».
«Команда добралась до Самары, разместилась в гостинице. В Москве остались Селихов и Дуарте – у обоих простуда», – сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Матч пройдет в субботу, 3 июня в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
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Ну и который, как я уже подчёркивал, неспособен руководить обороной. Ничего личного. Но и руководить... Ааа, у тебя ещё ставка... Ну ок. Желаю удачи