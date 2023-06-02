Зарема об игроках «Спартака» в Медиалиге: «Если вектор, как у «Динамо», то надо перестать грезить чемпионством и кубками»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Джикия Квинси Промес Александр Селихов Антон Зиньковский Александр Соболев Руслан Литвинов Зарема Салихова Winline Медиалига Медиафутбол

Зарема Салихова раскритиковала возможное участие футболистов «Спартака» в Winline МФЛ.

«Медиалига – классный проект. Чем больше людей вовлечены в спорт, тем лучше для нации.

Но давайте разделять Медиалигу и профессиональный спорт. На мой взгляд, профессиональным действующим игрокам должно быть запрещено выходить на поле за медиакоманды.

Это вопрос ответственности. Если игрок получит травму, то подведет свой клуб. Во-вторых, будет ли это являться страховым случаем, и получит ли клуб компенсацию?

В контрактах игроков прописано, что им нельзя заниматься экстремальными видами спорта: прыгать с парашютом, кататься на лыжах, сноуборде, скейтборде, мотоцикле. Я бы рекомендовала ввести дополнительный пункт о запрете играть за медиакоманды. Это зона ответственности спортивного и генерального директоров.

Если вектор с Медиалигой, как у «Динамо», то надо забыть о футбольной составляющей, перестать грезить чемпионством и кубками. Второй сезон подряд московское «Динамо» демонстрирует, как можно заполнять стадионы без побед на футбольном поле.

Выбор за руководством «Спартака», – высказалась жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, что в матче 6-го тура Медиалиги «Народная Команда» – «Бей Беги» ожидается участие Александра Соболева, Георгия Джикии, Квинси Промеса, Руслана Литвинова, Антона Зиньковского и Александра Селихова.

8 комментариев

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Архитектор Мендисабаль
Ответ Плеймейкер87
Вообще здравое решение про дополнительный пункт. Но Зарема не была бы сама собой, если бы не прошлась по другим командам
Это не она. Ни разу не упомянут Зенит, а она такого себе позволить не сможет никогда...
+8
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+8
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Плеймейкер87
Вообще здравое решение про дополнительный пункт. Но Зарема не была бы сама собой, если бы не прошлась по другим командам
+6
0
+6
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charly_54
Ответ Demedieu
первое адекватное предложение от Заремы
Заболела походу, про Зенит и заговор ни слова
+3
0
+3
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Jacek Suomilinen
Ответ Архитектор Мендисабаль
Это не она. Ни разу не упомянут Зенит, а она такого себе позволить не сможет никогда...
Подменили?!
+1
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+1
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Demedieu
первое адекватное предложение от Заремы
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Алексей Сигаев
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Я бы рекомендовал Зареме Салиховой сосредоточиться на воспитании детей и варке борща.
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Николай Викторо
Что же у паросят постоянно по поводу "Динамо" подгорает? То эскортница рот откроет, то недожурналист мишаня. Занимайтесь своим суперклубом, дорогие товарисчи.
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