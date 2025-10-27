Шпилевский про 0:0: «Пари НН» феноменально нейтрализовал сильные стороны «Балтики» и заслужил больше, чем одно очко»

Алексей Шпилевский оценил ничью «Пари НН» с «Балтикой» (0:0) в РПЛ.

«Все увидели, насколько команда хочет добывать результат. Мы четко проанализировали «Балтику», очень структурированная команда с отличной ментальностью, тренерский штаб выжимает максимум из набора футболистов.

Мы должны были нивелировать их сильные качества, поменяли структуру и феноменально нейтрализовали их сильные стороны. Но я недоволен ничейным результатом. Считаю, что заслужили больше, чем одно очко», – сказал тренер «Пари НН».