Лещук предпочитает аудиокниги: «Лучше воспринимаю, когда слушаю. Не хватает концентрации и интереса долго читать»

Игорь Лещук рассказал, почему предпочитает аудиокниги.

«Я не читал, слушал аудиокнигу «Счастливый карман, полный денег». Почему слушаю, а не читаю? Каждый человек по-разному воспринимает информацию лучше. Я лучше воспринимаю, когда слушаю.

Глазами пробегаюсь по тексту. Когда начинаю, не хватает концентрации и интереса долго читать. А читать по 10 страниц каждый день — тягомотина. Я лучше послушаю и глазами пробегусь — так мне будет интереснее», — сказал вратарь «Динамо».