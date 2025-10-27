  • Спортс
  • Мюллер забил «Далласу», продлив голевую серию до 4 матчей. У хавбека «Ванкувера» 8+3 в 8 играх МЛС с учетом плей-офф
Мюллер забил «Далласу», продлив голевую серию до 4 матчей. У хавбека «Ванкувера» 8+3 в 8 играх МЛС с учетом плей-офф

Томас Мюллер продлил голевую серию до 4 матчей.

36-летний хавбек «Ванкувер Уайткэпс» реализовал пенальти в первом матче стартового раунда Кубка МЛС с «Далласом» (3:0).

Всего в 8 играх МЛС с учетом плей-офф на счету экс-игрока «Баварии» 8 голов (5 – с пенальти) и 3 ассиста.

