Мюллер забил «Далласу», продлив голевую серию до 4 матчей. У хавбека «Ванкувера» 8+3 в 8 играх МЛС с учетом плей-офф
Томас Мюллер продлил голевую серию до 4 матчей.
36-летний хавбек «Ванкувер Уайткэпс» реализовал пенальти в первом матче стартового раунда Кубка МЛС с «Далласом» (3:0).
Всего в 8 играх МЛС с учетом плей-офф на счету экс-игрока «Баварии» 8 голов (5 – с пенальти) и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
