Защитник «Оренбурга» Ведерников о 14-м месте: «Выберемся без переходных матчей за счет коллектива, тренера, всего клуба, уверен»

Данила Ведерников уверен, что «Оренбург» избежит вылета из Мир РПЛ.

После 13 матчей команда занимает в таблице 14-е место.

— В чем «Оренбург» изменился после смены главного тренера?

— Схема игры стала другой. До этого мы играли в пять защитников, сейчас – в четыре. Новый тренер ставит нам атакующий футбол, но и требует не забывать об обороне, соблюдать баланс.

— Качество игры в двух матчах при Ахметзянове дает повод для оптимизма в плане борьбы за выживание?

— Конечно. Я уверен, что мы выберемся.

— Останетесь в РПЛ через переходные матчи или без них?

— Без.

— За счет чего?

— За счет коллектива, тренера, всего клуба. У нас внутри очень теплая атмосфера. У меня нет ни капли сомнения, что мы вылезем из нынешней турнирной ситуации.

— У вас впереди матч с конкурентом по борьбе за выживание — «Сочи», а потом выезд к одному из лидеров чемпионата «Локомотиву», который еще не потерпел ни одного поражения. Как собираетесь набирать очки в этих встречах?

— В нашем случае надо просто на каждый матч выходить как на последний. Тогда справимся с нашей ситуацией. Другого выбора тут вообще нет. И не может быть, – сказал защитник «Оренбурга ».