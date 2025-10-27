«Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранца? Их уже столько поменялось, а толку никакого». Зампред Госдумы Жуков о красно-белых

Александр Жуков предложил «Спартаку» назначить Егора Титова.

«Я уверен, что «Спартак» приведет к победе свой, спартаковский тренер. Сейчас много воспитанников «Спартака» работают тренерами в различных командах. Это Дмитрий Парфенов , Андрей Тихонов , Валерий Карпин , Станислав Черчесов . Последние два заняты, все понятно. Но есть много свободных.

Например, Егор Титов мог бы возглавить «Спартак ». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранного тренера? Их уже столько поменялось в команде, а толку никакого», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик «Спартака».

Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 13 туров.