«Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранца? Их уже столько поменялось, а толку никакого». Зампред Госдумы Жуков о красно-белых
Александр Жуков предложил «Спартаку» назначить Егора Титова.
«Я уверен, что «Спартак» приведет к победе свой, спартаковский тренер. Сейчас много воспитанников «Спартака» работают тренерами в различных командах. Это Дмитрий Парфенов, Андрей Тихонов, Валерий Карпин, Станислав Черчесов. Последние два заняты, все понятно. Но есть много свободных.
Например, Егор Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранного тренера? Их уже столько поменялось в команде, а толку никакого», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы и болельщик «Спартака».
Красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка после 13 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
