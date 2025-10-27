Тренер «Вулвс» Перейра поругался с фанатами на стадионе после поражения от «Бернли». Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!»

Тренер «Вулверхэмптона» повздорил с фанатами после поражения команды.

«Вулвс» дома проиграли «Бернли » в 9-м туре АПЛ (2:3), пропустив на 95-й минуте.

После финального свистка Витор Перейра вступил в перепалку с фанатами возле трибуны. Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!» в адрес тренера.

«Мы много работали и должны сражаться вместе. Команда выложилась на поле, чтобы победить. Мы понимаем разочарование болельщиков, но я должен сказать: если мы будем бороться вместе с ними, то сможем побеждать, конкурировать и достигать наших целей. Без них это невозможно.

Если мы выиграем два или три матча подряд – все изменится. Два месяца назад они пели мое имя, потому что благодаря нашей работе в прошлом сезоне мы играем в Премьер-лиге, а не в Чемпионшипе. А теперь они поют, чтобы меня уволили. Если бы я был болельщиком, я бы гордился своей командой, потому что ребята бились, проявили характер, менталитет и стремление к победе, даже проигрывая 0:2 после 30 минут игры», – сказал Перейра.

«Вулверхэмптон » остается на последнем месте в таблице АПЛ , имея два очка после девяти туров.