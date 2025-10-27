«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартов в сезоне АПЛ. У «Челси» 2-й результат – 9 мячей

«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартных положений в текущем сезоне АПЛ.

Второе место по этому показателю занимает «Челси » – 9 мячей. Третью строчку делят «Манчестер Юнайтед », «Брайтон » и «Кристал Пэлас » – по 6. В воскресенье хавбек «Арсенала » Эберечи Эзе забил в матче 9-го тура с «Пэлас» (1:0), выиграв подбор после подачи со штрафного.