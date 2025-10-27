«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартов в сезоне АПЛ. У «Челси» 2-й результат – 9 мячей
«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартных положений в текущем сезоне АПЛ.
Второе место по этому показателю занимает «Челси» – 9 мячей.
Третью строчку делят «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» – по 6.
В воскресенье хавбек «Арсенала» Эберечи Эзе забил в матче 9-го тура с «Пэлас» (1:0), выиграв подбор после подачи со штрафного.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
