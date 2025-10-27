  • Спортс
  «Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартов в сезоне АПЛ. У «Челси» 2-й результат – 9 мячей
«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартов в сезоне АПЛ. У «Челси» 2-й результат – 9 мячей

«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартных положений в текущем сезоне АПЛ.

Второе место по этому показателю занимает «Челси» – 9 мячей.

Третью строчку делят «Манчестер Юнайтед», «Брайтон» и «Кристал Пэлас» – по 6.

В воскресенье хавбек «Арсенала» Эберечи Эзе забил в матче 9-го тура с «Пэлас» (1:0), выиграв подбор после подачи со штрафного.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБрайтон
logoЭберечи Эзе
logoЧелси
logoКристал Пэлас
