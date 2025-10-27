Рахимов о 0:1 с «Краснодаром»: «Рубин» показал хороший футбол и не заслужил поражения. Два раза попали в перекладину»
Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Краснодара» (0:1) в РПЛ.
«Есть брать по организации и дисциплине, то очень хорошо выглядели на протяжении всех 90 минут. Понятно, что играли с чемпионом, у футболистов «Краснодара» очень много хороших качеств.
Считаю, что не заслуживали поражения. Два раза мяч после наших ударов попадал в перекладину. Было несколько спорных моментов, в которых, считаю, должны были назначать угловые. Упрекнуть команду не в чем, потому что показали хороший футбол», — сказал тренер «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
