Талалаев про 0:0 с «Пари НН»: «Когда команды меняют по 4–5 игроков, ждать качественного футбола не приходится. Восемь ударов — ноль в створ. Мои пацаны, работяги простецкие, вышли и поборолись»

Андрей Талалаев оценил ничью «Балтики» с «Пари НН» (0:0) в РПЛ.

— На мой взгляд, исход справедлив. Когда команды меняют по 4–5 игроков, то ждать качественного футбола в плане сыгранности не приходится. Класс игроков мы сегодня видели. Восемь ударов — ноль в створ. Поэтому я говорю, что мои пацаны, работяги простецкие, вышли и поборолись.

Если Титков не забивает хороший момент, Хиль не забивает два, то чего ждать от молодых? Забей на девятой минуте Титков, думаю, все было бы иначе.

В конце соперник перешел на навал, я не очень люблю футбол именно такого качества. Это первая игра, где мои футболисты проиграли сопернику по проценту единоборств. Когда Лесовой сделал пять фолов и не получил карточку, а три моих футболиста получили желтую, то это посыл вперед.

Мы старались менять игроков. Но это не судья виноват в качестве футбола, а игроки. В тех условиях, что есть, это неплохой результат.

— Вы говорили, что «Пари НН» — самая главная команда по прогрессу. Что скажете сейчас?

— Давайте не говорить про ваших футболистов, а говорить про моих. Они у меня самые лучшие.

— Как вы оцениваете желтые карточки вашей команды в первом тайме?

— Я одним словом их оцениваю. Надеюсь, вы поймете — дорого. И мои футболисты увидят это, — сказал тренер «Балтики».