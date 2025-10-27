  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев про 0:0 с «Пари НН»: «Когда команды меняют по 4–5 игроков, ждать качественного футбола не приходится. Восемь ударов — ноль в створ. Мои пацаны, работяги простецкие, вышли и поборолись»
5

Талалаев про 0:0 с «Пари НН»: «Когда команды меняют по 4–5 игроков, ждать качественного футбола не приходится. Восемь ударов — ноль в створ. Мои пацаны, работяги простецкие, вышли и поборолись»

Андрей Талалаев оценил ничью «Балтики» с «Пари НН» (0:0) в РПЛ.

— На мой взгляд, исход справедлив. Когда команды меняют по 4–5 игроков, то ждать качественного футбола в плане сыгранности не приходится. Класс игроков мы сегодня видели. Восемь ударов — ноль в створ. Поэтому я говорю, что мои пацаны, работяги простецкие, вышли и поборолись.

Если Титков не забивает хороший момент, Хиль не забивает два, то чего ждать от молодых? Забей на девятой минуте Титков, думаю, все было бы иначе.

В конце соперник перешел на навал, я не очень люблю футбол именно такого качества. Это первая игра, где мои футболисты проиграли сопернику по проценту единоборств. Когда Лесовой сделал пять фолов и не получил карточку, а три моих футболиста получили желтую, то это посыл вперед.

Мы старались менять игроков. Но это не судья виноват в качестве футбола, а игроки. В тех условиях, что есть, это неплохой результат.

— Вы говорили, что «Пари НН» — самая главная команда по прогрессу. Что скажете сейчас?

— Давайте не говорить про ваших футболистов, а говорить про моих. Они у меня самые лучшие.

— Как вы оцениваете желтые карточки вашей команды в первом тайме?

— Я одним словом их оцениваю. Надеюсь, вы поймете — дорого. И мои футболисты увидят это, — сказал тренер «Балтики».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoАндрей Талалаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слишкович ответил Талалаеву, заявившему, что ему нравилось играть против Владимира: «Он думает, что станет выше других, унижая их. Это так не работает. Мозг должен быть быстрее языка»
вчера, 20:55
«Пари НН» прервал серию из 7 поражений ничьей с «Балтикой». Перед матчем священник окропил святой водой поле «Совкомбанк Арены»
вчера, 14:13
«Пари НН» и «Балтика» не забили голов – 0:0
вчера, 14:12
Главные новости
«Реал» выиграл класико, «Зенит» сильнее «Динамо», Норрис стал 1-м в Мексике и возглавил «Ф-1», поражения «Ювентуса» и «Ман Сити», Петросян и Кондратюк победили в Магнитогорске и другие новости
37 минут назад
«Арсенал» лидирует по голам (11) со стандартов в сезоне АПЛ. У «Челси» 2-й результат – 9 мячей
сегодня, 03:46
Новый футбольный квиз в стиле известной передачи из вашего детства: попробуйте сыграть!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Тудор после 3 поражений подряд с общим счетом 0:4: «Юве» в сложной ситуации. Нам всегда чего-то не хватает. Доходим до штрафной, но не можем забить»
сегодня, 02:21
Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Команда экс-тренера «Динамо» идет последней в Турции (A Spor)
вчера, 22:05
Хейсен жестом призывал фанатов «Реала» громче скандировать ¡Puta Barça! и прикладывал ладони к ушам после победы в класико
вчера, 22:04Фото
«Наполи» лидирует в Серии А после 8-го тура, опережая «Рому» по разнице мячей. «Милан» – 3-й, «Интер» – 4-й, «Ювентус» – 8-й
вчера, 21:53
Мбаппе забил 12 голов «Барсе» в 9 матчах. Больше в XXI веке только у Роналду (20 в 34) и Бензема (16 в 46)
вчера, 21:52
Венгер о класико: «Реал» производил впечатление, что может забить еще, а «Барса» выглядела беззубой без Левандовского и Рафиньи. В обороне ей не хватало опыта и зрелости»
вчера, 21:43
«Ювентус» не выигрывает 1,5 месяца: три поражения подряд и пять ничьих. Голов нет 4 матча
вчера, 21:41
Ко всем новостям
Последние новости
Бурруль о судействе Сото Градо в класико: «Если не считать спорные моменты, отработал хорошо, спокойно»
3 минуты назад
Лещук предпочитает аудиокниги: «Лучше воспринимаю, когда слушаю. Не хватает концентрации и интереса долго читать»
27 минут назад
Шпилевский про 0:0: «Пари НН» феноменально нейтрализовал сильные стороны «Балтики» и заслужил больше, чем одно очко»
47 минут назад
Рахимов о 0:1 с «Краснодаром»: «Рубин» показал хороший футбол и не заслужил поражения. Два раза попали в перекладину»
сегодня, 03:15
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Барселону», «Райо» против «Алавеса», «Атлетико» сыграет с «Бетисом» в понедельник
вчера, 21:59Live
Тренер «Вулвс» Перейра поругался с фанатами на стадионе после поражения от «Бернли». Болельщики скандировали «Тебя уволят утром!»
вчера, 21:46
Чемпионат Франции. «Лион» выиграл у «Страсбура», «Лилль» забил 6 голов «Мецу», «Ницца» победила «Ренн»
вчера, 21:46
«Титов мог бы возглавить «Спартак». Нужен свой тренер. А зачем тащить малоизвестного иностранца? Их уже столько поменялось, а толку никакого». Зампред Госдумы Жуков о красно-белых
вчера, 21:30
Итурральде о пенальти «Реала»: «Рука Гарсии двигалась к мячу. Понятие «рикошет» в таком случае не освобождает от наказания»
вчера, 21:24
Лапочкин о судействе Сухого в матче «Зенит» – «Динамо»: «В первые 20 минут ничего не свистелось, потом – малейшие контакты. Конечно, это никого не устраивает, хочется единую линию»
вчера, 21:19