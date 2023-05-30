Саба Сазонов: «Безумно рад за Хвичу. Чемпионство с «Наполи» в первый же год – большой результат, он внес вклад»

Теги Рубин премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов рад успехам полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Италии.

22-летний грузинский игрок вместе с клубом из Неаполя стал чемпионом страны. 

«Я застал его, когда он еще играл в «Рубине». Я безумно за него рад. Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство с клубом, который 30 лет не мог стать чемпионом, – это большой результат. Он внес вклад.

Но, конечно, чемпионство – заслуга всей команды. Я считаю, что это заслуга всей команды. Хорошая команда, хороший тренер, хороший игрок», – сказал защитник «Динамо» и сборной Грузии. 

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10 комментариев

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Owen_the_Simple
Ответ Скорый поезд
Саба и Хвича - партнеры по сборной Грузии.
Тонкое наблюдение
+11
-2
+9
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Owen_the_Simple
Ответ nugoboss
Какой остроумный, наверное МГУ закончил. 🕳️
"окончил"
+3
0
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Данил Кублицкий
Вот тебе и пример для подражания Саба , учись играть , а не привозить !!!
+3
-1
+2
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Скорый поезд
Саба и Хвича - партнеры по сборной Грузии.
+3
-3
0
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Игорь Пичугин
Зато у нас Кокорин чемпионом Кипра стал.
+2
-2
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nugoboss
Хвича Кварацхелиа премьер не только для Саба, Но для всех молодых, которые хотят кстати футболистами.
0
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nugoboss
Ответ Owen_the_Simple
Тонкое наблюдение
Какой остроумный, наверное МГУ закончил. 🕳️
+1
-1
0
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Дядя ТУРА
Ответ Скорый поезд
Саба и Хвича - партнеры по сборной Грузии.
мне ещё кажется, они оба грузины
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