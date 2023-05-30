Саба Сазонов: «Безумно рад за Хвичу. Чемпионство с «Наполи» в первый же год – большой результат, он внес вклад»

Саба Сазонов рад успехам полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Италии.

22-летний грузинский игрок вместе с клубом из Неаполя стал чемпионом страны.

«Я застал его, когда он еще играл в « ». Я безумно за него рад. Переехать в Италию и в первый же год завоевать чемпионство с клубом, который 30 лет не мог стать чемпионом, – это большой результат. Он внес вклад.

Но, конечно, чемпионство – заслуга всей команды. Я считаю, что это заслуга всей команды. Хорошая команда, хороший тренер, хороший игрок», – сказал защитник « » и сборной Грузии.

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