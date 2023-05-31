Хвича, Леау, Осимхен, Лаутаро, Проведель, Ким, Барелла – в сборной сезона Серии А от ESPN

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Хвича Кварацхелия включен в символическую сборную Серии А по версии ESPN.

Полузащитник «Наполи» стал одним из пяти футболистов клуба, названных в числе сильнейших. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти признан лучшим тренером года.

Состав команды от ESPN выглядит следующим образом:

Вратарь: Иван ПроведельЛацио»);

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Карлос Аугусто («Монца»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»).

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7 комментариев

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НРИ
Такое себе , Леау и Хвича в составе
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Russ Ivan
Целых три итальянца...
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ubAA
Все по делу
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vel
Ни одного игрока Юве - прекрасная работа Макс.. Два сезона у руля - «прогресс» команды, игроков на лицо.
+1
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A Tezzin
Ответ НРИ
Такое себе , Леау и Хвича в составе
А что Хвича? Не заслужил?
+1
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IAteMyKeyboard
Ответ A Tezzin
А что Хвича? Не заслужил?
Проблема в том, что Хвича выдал сильную только первую половину сезона. Во второй у него серия из 10+ матчей без голевых действий. Ему не хватает стабильности, игрового мышления, принятия решений. Соперники в итоге адаптировались под его дриблинг, а он пока не научился вовремя отпускать мяч, отдавать партнеру.
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Кирилл Голивец
Ответ Russ Ivan
Целых три итальянца...
Из них один - русский)
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