Хвича, Леау, Осимхен, Лаутаро, Проведель, Ким, Барелла – в сборной сезона Серии А от ESPN
Хвича Кварацхелия включен в символическую сборную Серии А по версии ESPN.
Полузащитник «Наполи» стал одним из пяти футболистов клуба, названных в числе сильнейших. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти признан лучшим тренером года.
Состав команды от ESPN выглядит следующим образом:
Вратарь: Иван Проведель («Лацио»);
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Карлос Аугусто («Монца»);
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);
Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»).
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