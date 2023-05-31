Хвича, Леау, Осимхен, Лаутаро, Проведель, Ким, Барелла – в сборной сезона Серии А от ESPN

Хвича Кварацхелия включен в символическую сборную Серии А по версии ESPN.

Полузащитник «Наполи» стал одним из пяти футболистов клуба, названных в числе сильнейших. Главный тренер неаполитанцев признан лучшим тренером года.

Состав команды от выглядит следующим образом:

Вратарь: (« »);

Защитники: («Наполи»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Карлос Аугусто («Монца»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);

Нападающие: Рафаэл Леау («Милан»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Наполи»).

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