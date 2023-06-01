Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата игрока вырастет вдвое – до 2,5 млн евро (Calciomercato)

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».

Как сообщает Calciomercato, стороны достигли договоренности о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 года. Зарплата полузащитника вырастет примерно в два раза – до 2,5 миллиона евро в год.

Нынешний контракт Кварацхелии действует до 2027 года.

Хвича перешел в неаполитанский клуб летом 2022 года. В дебютном сезоне он помог «Наполи» выиграть Серию А, отметившись 12 голами и 10 результативными передачами.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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47 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Ответ Криштиану Роналду
Зарплата после такого сезона копейки по нынешним меркам, достоин больших денег.
Зобнин больше получает чем он))).
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Криштиану Роналду
Зарплата после такого сезона копейки по нынешним меркам, достоин больших денег.
+50
-6
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fussballer
Зарплата как у весьма среднего игрока РПЛ.
+33
-4
+29
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T622222
Кокорин - 3 млн 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+17
-2
+15
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Andria Managadze
кварацхелия человек который своим трудом достиг больших вершинов люди верьте в себя никогда не ленитесь работайте чтоб всё было хорошо и вы осушитвили свой мечты ❤️💪🤝
+12
-1
+11
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Артем Хан
Ответ Эркинбек Апаканов
Зобнин больше получает чем он))).
Да, вот тут и вопрос , то ли Зобнин много получает и реально ему надо платить намного меньше, то ли Хвича мало )))
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Temp LC
Смешные деньги для такого игрока, но всё же решение остаться является правильным
+8
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Азрет-Али Айбазов
Прекрасно. Теперь договаривайтесь с Витей.
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Назар Игорь
Плохой у него агент. Парень уже вошëл в десятку лучших молодых футболистов Европы, а деньги получает смехотворные.
+5
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вовочка6762
Это что Хвича за 1.1 млн в год играл в Неаполи ?
Не , Хвича надо бежать оттуда , Кокорин в Зените 3,5 млн евро получал за просто походить по полю.
+4
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+4
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Badgio
Смешные деньги для чемпиона Италии и одного из главных талантов Европы. У нас Ильяс Кутепов столько же получал 3 года сидя на плотной банке в Спартаке.
+4
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& Co1366
Зарплата маловата, даже и 2,5🍋€ для такого игрока!
+4
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Этот Райола хочет денег
Рад за него, развивается парень. Главное не словить звезду и поменять футбол на кабаки, шлюх и яхты
+3
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milya ololo
Ответ Carver
Наполи, разумеется, его нужно срочно продавать, дороже, чем сейчас, он не будет стоить ни при каких обстоятельствах.
спасибо за ваш опыт и аналитику
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error505
Надеюсь, не загаснет с новым тренером
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Rowsen Tekayew
И это вдвое повысили пошел бы какой нибудь клуб апл .получал бы там 10 млн гарантировано
+3
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Spartakus1984
Нашим недоразумениям столько платят в РПЛ.УЖас.ПРивет лимиту и Мудко
+3
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Павел павел
когда понимаешь что или агент олень или тебя кинули серьезно
тут возможно только одна фишка.продать его подороже. через год примерно или даже раньше .пока контракт длинный
+3
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Iamliam
Ответ Криштиану Роналду
Зарплата после такого сезона копейки по нынешним меркам, достоин больших денег.
Да какая разница что у него такая зарплата, зато сможет рассказать внукам что вылез и рплского болота и выиграл легендарную Серию и был в топ-10 на ЗМ.
+3
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Алексей Матыгин
ему больше надо платить,заслужил...
+2
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MURA
С таким владельцем клуба не удивился от такой несоответсвуюшей урвю игрока ЗП.
Через год два еще и продаст минимум за 100 лямов в Реал М или в АПЛ.
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Пули Снегопада
на уровне английской премьер лиги это сущие копейки
+2
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Андрей Новиков
Ответ Криштиану Роналду
Зарплата после такого сезона копейки по нынешним меркам, достоин больших денег.
Рафа Леау 5 млн при той же статистике...
+2
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Footballeur
В Италии работает конвертная система, смешные зарплаты официально получают топовые игроки.
+1
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ToniKroos1999
Респект Хвиче за адекватность, нельзя было после 1 сезона идти в Реал, Ливерпуль и т.д.
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