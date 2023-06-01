Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата игрока вырастет вдвое – до 2,5 млн евро (Calciomercato)

Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».

Как сообщает Calciomercato, стороны достигли договоренности о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 года. Зарплата полузащитника вырастет примерно в два раза – до 2,5 миллиона евро в год.

Нынешний контракт действует до 2027 года.

Хвича перешел в неаполитанский клуб летом 2022 года. В дебютном сезоне он помог «Наполи» выиграть Серию А, отметившись 12 голами и 10 результативными передачами.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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