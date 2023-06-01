Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата игрока вырастет вдвое – до 2,5 млн евро (Calciomercato)
Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».
Как сообщает Calciomercato, стороны достигли договоренности о новом соглашении, которое будет рассчитано до 2028 года. Зарплата полузащитника вырастет примерно в два раза – до 2,5 миллиона евро в год.
Нынешний контракт Кварацхелии действует до 2027 года.
Хвича перешел в неаполитанский клуб летом 2022 года. В дебютном сезоне он помог «Наполи» выиграть Серию А, отметившись 12 голами и 10 результативными передачами.
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
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Не , Хвича надо бежать оттуда , Кокорин в Зените 3,5 млн евро получал за просто походить по полю.
тут возможно только одна фишка.продать его подороже. через год примерно или даже раньше .пока контракт длинный
Через год два еще и продаст минимум за 100 лямов в Реал М или в АПЛ.