Роналду об Эр-Рияде: «У саудитов насыщенная ночная жизнь, что я нахожу особенно забавным. Город в это время прекрасен»

Криштиану Роналду высоко оценил ночную жизнь Эр-Рияда.

38-летний португальский форвард завершил свой первый сезон в составе клуба « » из столицы Саудовской Аравии.

«Было очень интересно приехать в Саудовскую Аравию и познакомиться со здешней культурой. У саудитов насыщенная ночная жизнь, что я нахожу особенно забавным и любопытным. Город в это время прекрасен.

Если вы гурман, то Эр-Рияд – одно из лучших мест с точки зрения качества ресторанов. Самые большие впечатления остались от посещения Boulevard World (развлекательный комплекс с копиями достопримечательностей из разных стран мира – прим. Sports.ru), я был там со всей семьей.

Фантастический опыт, моя семья просто счастлива. Очень хорошие школы для детей, по всей стране много новостроек. Мне нравится открывать что-то новое, поэтому я здесь», – сказал .

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