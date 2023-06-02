Роналду об Эр-Рияде: «У саудитов насыщенная ночная жизнь, что я нахожу особенно забавным. Город в это время прекрасен»

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Питание Футбол

Криштиану Роналду высоко оценил ночную жизнь Эр-Рияда.

38-летний португальский форвард завершил свой первый сезон в составе клуба «Аль-Наср» из столицы Саудовской Аравии. 

«Было очень интересно приехать в Саудовскую Аравию и познакомиться со здешней культурой. У саудитов насыщенная ночная жизнь, что я нахожу особенно забавным и любопытным. Город в это время прекрасен.

Если вы гурман, то Эр-Рияд – одно из лучших мест с точки зрения качества ресторанов. Самые большие впечатления остались от посещения Boulevard World (развлекательный комплекс с копиями достопримечательностей из разных стран мира – прим. Sports.ru), я был там со всей семьей.

Фантастический опыт, моя семья просто счастлива. Очень хорошие школы для детей, по всей стране много новостроек. Мне нравится открывать что-то новое, поэтому я здесь», – сказал Роналду

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Он же в это время спит в криокамере под капельницами?...
+68
-7
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
"Орёл и решка" в Эр-Рияде с действительно безлимитной картой
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Дрифт по ночному городу на верблюдах есть?🤔
+26
-14
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Барсик Юрана
Да Кринжу даже не надо думать об экономии денег, захотел верблюда-купил, захотел мароканца-снял...
Кто о чём, а аргентинские фанаты об одном и том же. ;)
+27
-16
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Ответ Барсик Юрана
Да Кринжу даже не надо думать об экономии денег, захотел верблюда-купил, захотел мароканца-снял...
Чувствую зависть в строчках про марокканца))
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Log in
"Орёл и решка" в Эр-Рияде с действительно безлимитной картой
Да Кринжу даже не надо думать об экономии денег, захотел верблюда-купил, захотел мароканца-снял...
+24
-16
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
поэтому с женой хочет развестись. замену бадру нашёл
+23
-16
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Жарко днём для движухи.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Кринжа ночью не выпускают из личного гарема шейха, откуда он знает)
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Buharoid
Чувствую зависть в строчках про марокканца))
Да и про верблюда тоже.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Крылья
Ответ QWertY
У Кришти же нет жены. Есть подруга по контракту. Так что на отношения с другим арабом это никак не влияет
ты лично контракт заверял?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Кирилл.С-Пб
Он же в это время спит в криокамере под капельницами?...
Из-за этого потом и мяч обработать не может
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Uragan Boy
поэтому с женой хочет развестись. замену бадру нашёл
У Кришти же нет жены. Есть подруга по контракту. Так что на отношения с другим арабом это никак не влияет
+22
-18
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
Ответ Только Крылья
ты лично контракт заверял?
Геи - любознательные люди, видимо много желтой прессы перечитал квертя))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
завершит карьеру в клубах ,найдут пьяным в пустыне
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ SaH4r.
обиделся что-ли?😁 обычные подколы))
С чего мне это обижаться?) Но у некоторых это выглядит, как мания, как и у Имя Фамилия в обратный адрес, или у Фана Рубина про рпл, но в этом случае действительно не пойму, троллит он или реально такой.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jvs5t7gcrf
Крис намекает что днём такая жара, что невозможно двигаться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Как всегда Мессиглоры Барсик, AF007 первыми 🦤🦤🦤🦤🦤🦤прилетели на веточку
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Uragan Boy
поэтому с женой хочет развестись. замену бадру нашёл
Заменит на нашего Бадра. На Бадруху!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Ответ Барсик Юрана
Да Кринжу даже не надо думать об экономии денег, захотел верблюда-купил, захотел мароканца-снял...
У хейтеров свои фантазии отражаются почему то на их ненавистниках…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Игорь Климов
Ну, вообще-то профессиональный действующий спортсмен должен спать ночью, а не тусоваться по ночному городу, но Кринж7 на пенсии ему, видимо, можно)
Саудовская Аравия очень сильно манит. Один профессиональный спортсмен вместо тренировки команды даже сорвался туда, чтобы местный туризм отрекламировать. Был недавно такой случай.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olajuvon
Днем за 40, естественно ночью народ выходит погулять…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
i.ivanov...russia.dca......
Ночью жара спадает. К тому же в рамадан днём есть нельзя, жизнь начинается с закатом и длится до рассвета. Народ привык. И матчи надо назначать на час-два ночи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Ты здесь, потому что в Европе никому не сдался. Давай честно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Здесь прав бесспорно. СА сейчас - это как ОАЭ 10-12 лет назад.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий