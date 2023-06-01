Роналду о сезоне без трофеев в «Аль-Насре»: «Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Я настроен позитивно»
Криштиану Роналду высказался о сезоне без трофеев в «Аль-Насре».
Клуб из Эр-Рияда занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.
«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам нужно быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения наших целей.
Я думаю, что команда стало значительно сильнее за последние пять месяцев, как и сама лига и другие команды. Мы не являемся исключением из правил. Иногда [для достижения целей] требуется время, но если мы будем верить, все возможно.
Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Но я действительно настроен позитивно и уверен, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Давайте верить в это и работать над этим», – сказал португалец в интервью пресс-службе саудовской лиги.
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Дайте угадаю: всё потому, что Роналду пять месяцев как там играет, да?
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Настолько сильнее, что шла на первом месте и опустилась на второе по итогу. Получается, отрицательный рост
Когда поднимаешь бычок, то смотришь на длину окурка, а не на сорт табака
Жаль этого добряка(
Вон в Шебекино отрицательное наступление уже на себе испытывают.
шарма не хватает... скучный какой то