Роналду о сезоне без трофеев в «Аль-Насре»: «Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Я настроен позитивно»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о сезоне без трофеев в «Аль-Насре».

Клуб из Эр-Рияда занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии и вылетел из Кубка страны.

«Дела не всегда идут так, как мы бы хотели или мечтали. Иногда нам нужно быть терпеливыми, сохранять стабильность и настойчивость для достижения наших целей.

Я думаю, что команда стало значительно сильнее за последние пять месяцев, как и сама лига и другие команды. Мы не являемся исключением из правил. Иногда [для достижения целей] требуется время, но если мы будем верить, все возможно.

Я надеялся выиграть что-нибудь в этом сезоне, но мы этого не сделали. Но я действительно настроен позитивно и уверен, что все изменится и пойдет в лучшем направлении. Давайте верить в это и работать над этим», – сказал португалец в интервью пресс-службе саудовской лиги.

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22 комментария

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Lionel Andres Messi 10
«Я думаю, что команда стало значительно сильнее за последние пять месяцев, как и сама лига и другие команды».
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Дайте угадаю: всё потому, что Роналду пять месяцев как там играет, да?
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Arman FCSM
"Я думаю, что команда стала значительно сильнее за последние пять месяцев"
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Настолько сильнее, что шла на первом месте и опустилась на второе по итогу. Получается, отрицательный рост
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Ебздрогыч
Он реально на пацанский паблик подписался.

Когда поднимаешь бычок, то смотришь на длину окурка, а не на сорт табака
+9
-3
+6
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Барыга блинами
Если бы не Рон ,то Талиска спокойно взял бы золотую медаль чемпионата и был бы лучшим бомбардиром
Жаль этого добряка(
+5
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benjamin92
Только Роналду, перейдя в Севилью, способен остановить их в ЛЕ
+7
-3
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Domian
Ответ Arman FCSM
"Я думаю, что команда стала значительно сильнее за последние пять месяцев" -------------------------------- Настолько сильнее, что шла на первом месте и опустилась на второе по итогу. Получается, отрицательный рост
Ты сейчас что то скрепное выдал.
Вон в Шебекино отрицательное наступление уже на себе испытывают.
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AF007
роналду - один из немногих злодеев, краху которого я был невероятно рад. Обычно во всех фильмах/сериалах наоборот за них притапливаю
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atomio
для кого он там всё из пустыни эти речи толкает? ну ты пенсионер, уехал играть с любителями за большую ЗП, ну бегай там с ними на здоровье. однако жилистый фрукт всё не может угомониться - по-прежнему думает что кому-то нужен в большом футболе и интересен.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Роналду походу берёт цитаты из тех самых пабликов. Очень похоже
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Луизао фром мексика
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заканчивай карьеру бедолага
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aidos_1979
Стата - вот главный трофей клубнички!
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Этот Райола хочет денег
Слушайте, мне глубоко наср...ть на результаты этого Богом забытого чемпа и этого заштатного клубишки, главное мои 200 лямов!-Рон, пойдем, пора давать интервью журналистам, благодарить клуб и болельщиков.-Ах да, конечно, задумался просто...
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Ivan Tsioply
Кто-то пересмотрел слишком много мотивирующих видео на YouTube
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T622222
Я свое в кассе забрал! Всем привет 🤣💦
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rigobersong
Я же вас еще несколько лет предупреждал о бесславном конце данного персонажа:)
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Gravdaar Iyaad
Роналду говорит языком искусственного интеллекта.
шарма не хватает... скучный какой то
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leon01
Дела не всегда идут так как мы бы хотели или мечтали , когда я так играю
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Пирс Морган
В каком месте этот чемпионат песков с разбившимися летчиками и наемниками стал сильнее?
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Игорь М.
Ответ Ебздрогыч
Он реально на пацанский паблик подписался. Когда поднимаешь бычок, то смотришь на длину окурка, а не на сорт табака
комментарии в инсте Стетхэма прочитал
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Игорь М.
Ответ Arman FCSM
"Я думаю, что команда стала значительно сильнее за последние пять месяцев" -------------------------------- Настолько сильнее, что шла на первом месте и опустилась на второе по итогу. Получается, отрицательный рост
Всё по скрепам!)
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