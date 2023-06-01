Роналду о презентации в «Аль-Насре»: «Один из лучших моментов, которые я пережил в футболе. Стадион был переполнен, это было фантастически»

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о презентации в «Аль-Насре».

Нападающий был официально представлен в качестве игрока саудовского клуба 3 января.

«Я помню день, когда оказался здесь, немного нервничал, как и следовало ожидать. Стадион был переполнен, я был со своей семьей... Совершенно новая атмосфера. Теперь все совершенно по-другому, я более расслаблен, адаптирован, и это хорошие воспоминания.

Это было фантастически. Конечно, я очень хорошо помню первый день. День моей презентации был замечательным. Я ожидал всего, что произошло, потому что это был особенный день и для них [болельщиков], а не только для меня и моей семьи.

Это был совершенно необыкновенный день, и я был действительно удивлен, и это было фантастически. Это был один из лучших моментов, которые я пережил в футболе. Когда у тебя такая презентация, это всегда остается в памяти надолго», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.

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25 комментариев

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VERBLYUD
Лучший момент в карьере Месси: победа на ЧМ
Лучший момент в карьере Кришти: презентация в Аль-Насре)))
+27
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Vićtor Diaź
Ответ Родя Раскольников
Шутки шутками, но не каждый день на стадионе собирается 8 миллиардов людей просто чтобы посмотреть презентацию игрока.
В Саудовской Аравии дачный сезон в эти даты. Было где-то 6,5 всего
+14
0
+14
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Leo
Понятное дело, что лучший момент. Ведь за трансляцией, по разным подсчетам, следили 4 миллиарда любителей игры
+14
-1
+13
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Vićtor Diaź
Ответ VERBLYUD
Лучший момент в карьере Месси: победа на ЧМ Лучший момент в карьере Кришти: презентация в Аль-Насре)))
Не стоит списывать со счетов знаменитые хет-трики люксембургам, а также дугу..
+9
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Пирс Морган
Ответ Leo
Понятное дело, что лучший момент. Ведь за трансляцией, по разным подсчетам, следили 4 миллиарда любителей игры
И это только на Земле
+6
-1
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Родя Раскольников
Шутки шутками, но не каждый день на стадионе собирается 8 миллиардов людей просто чтобы посмотреть презентацию игрока.
+6
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Юрий Кечко
Роналду:» Никогда не думал что Саудиты такие красивые «
+2
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GuruFutbola
Главный момент в жизни кринжа, нашел место где его уважают.. до первой игры)
+4
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Пирс Морган
Ответ VERBLYUD
Лучший момент в карьере Месси: победа на ЧМ Лучший момент в карьере Кришти: презентация в Аль-Насре)))
Ну, кому что
+1
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10ztv
Ответ Екн Лор
ЧМ многие выигрывали, а вот 8-2 на века!
как будто месси на воротах стоял в тот момент, не его вина в 8 пропущенных
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Мерген Морозов
лизнул знатно. в первый раз же оказался на переполненном стадионе
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Evgeny Trifonov
очень глубоко
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Moe Joe
Бернабеу?
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Vatikan
На ваш счёт зачислено 50 млн. долларов
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avcgloronalduMU
как будто прощается на сезон)
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QWertY
Как фан МЮ полностью соглашусь. Лучшая презентация
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Shock In
Не каждый чисто спортивный момент может так сильно эго потешить
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