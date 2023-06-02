Криштиану Роналду: «Футбол – это стиль жизни. То, что я 20 лет играл на высочайшем уровне, – не случайность. Генетика важна, но есть и другие факторы»
Криштиану Роналду высказался о своем профессионализме и трудовой этике.
Нападающий «Аль-Насра» рассказал, чему учит партнеров по команде.
«Мои партнеры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет.
Говорят о генетике. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой.
Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремленными, сконцентрированными и предельно профессиональными – это как минимум. Чтобы иметь возможность воплощать все это, нужно быть в наилучшей возможной форме», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.
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Как любит говорить Роналду "we shared this stage more than 10 years, me and him, it is not easy". В общем нам довелось стать свидетелями игры таких великих игроков, мы должны быть только благодарны за это.
Не хотите учитывать самый успешный ЧМ Лео? Бред.
Кстати, Марадона тоже забивал в плей-офф только одного ЧМ, хотя играл на 4-х турнирах)