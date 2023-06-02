Криштиану Роналду: «Футбол – это стиль жизни. То, что я 20 лет играл на высочайшем уровне, – не случайность. Генетика важна, но есть и другие факторы»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о своем профессионализме и трудовой этике.

Нападающий «Аль-Насра» рассказал, чему учит партнеров по команде.

«Мои партнеры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику. Это не просто случайность, что я играл на самом высоком уровне в течение 20 лет.

Говорят о генетике. Генетика важна, да, но есть и другие факторы, которые не менее важны, такие как эпигенетика, то есть то, что вы делаете со своей генетикой.

Игра в футбол – это стиль жизни. Мы всегда должны быть целеустремленными, сконцентрированными и предельно профессиональными – это как минимум. Чтобы иметь возможность воплощать все это, нужно быть в наилучшей возможной форме», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.

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39 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ QWertY
Конечно не случайность. Ферги прокачал тебя до топа, иначе так и остался бы деревянным бегунком
А че других не прокачал до топа такого уровня? Например македу, обертана или уэлбека
+26
-6
+20
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Красная стрела
Трудяга 🤷‍♂️ крути не крути. Всегда заряжен на победу. Всегда работает над собой.
+21
-6
+15
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Aleksandr Dubovik
Пример для подражания, как ни крути
+17
-8
+9
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Михо
Я поклонник Месси, но всегда восхищался самоотдачей и трудолюбием Роналду, не обязательно кого то из них ненавидеть😃
+11
-5
+6
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Красная стрела
Ответ rigobersong
Аль-Наср играл на чиле и расслабоне, в чемпионате пустыни, боролся с братишкой Абубакаром за все титулы, шел на первом месте с отрывом в 5 очков:) Пришел тащер со своей культурой, питанием, професианализмом. Вылет из всех турниров, 2е место в чемпионате:)) роналду судит людей по себе, если бездарному игроку в себя надо вкладывать миллионы, что бы на каком-то среднем уровне удержаться это его проблемы, а не других, Варди достаточно было скитлс водярой запивать, что бы стать чемпионом Англии и до 36 играть в АПЛ, сейчас еще обратно Лестер затащит:))
Ну и что? Много Варди чего еще выиграл, кроме того чемпионства? Много в еврокубках Лестер гремел? А мог заняться собой и попасть в топы. Ну тут, конечно же, вопрос кому что надо🤷‍♂️
+8
-3
+5
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Fan of Sport
Роналду уже навсегда вписал свое имя в историю футбола, как один из величайших футболистов мира, благодаря ему и Месси мы увидели величайшее противостояние/соперничество в истории футбола (на мой взгляд в истории всех видов спорта). В том, что Месси стал кем он есть сейчас, есть больше заслуга Роналду, тоже самое и наоборот, их соперничество делало их лучше, хоть в конечном итоге Месси добился большего и считается практически величайшим футболистом мира, но это никак не отнимает все заслуги Роналду.
Как любит говорить Роналду "we shared this stage more than 10 years, me and him, it is not easy". В общем нам довелось стать свидетелями игры таких великих игроков, мы должны быть только благодарны за это.
+4
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Красная стрела
Ответ Михо
Я поклонник Месси, но всегда восхищался самоотдачей и трудолюбием Роналду, не обязательно кого то из них ненавидеть😃
Да их люди с комплексами ненавидят только. Они показали, что можно играть на высоком уровне кучу лет. Разные пути, разные методы. Но их карьеру нужно исследовать в плане физиологии , психологии🤷‍♂️Просто пример на долгие годы.
+8
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David Becker
Ответ rigobersong
Голы Португальцев в плей-офф 5ти последних чемпионатов где играл тащер:)) Рамуш (3) Пепе (2) Манише Нуну Гомеш Геррейру Леау
А где голы Месси в плей-офф до прошлогоднего ЧМ ?
+4
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Remedy
Ответ Fan of Sport
Роналду уже навсегда вписал свое имя в историю футбола, как один из величайших футболистов мира, благодаря ему и Месси мы увидели величайшее противостояние/соперничество в истории футбола (на мой взгляд в истории всех видов спорта). В том, что Месси стал кем он есть сейчас, есть больше заслуга Роналду, тоже самое и наоборот, их соперничество делало их лучше, хоть в конечном итоге Месси добился большего и считается практически величайшим футболистом мира, но это никак не отнимает все заслуги Роналду. Как любит говорить Роналду "we shared this stage more than 10 years, me and him, it is not easy". В общем нам довелось стать свидетелями игры таких великих игроков, мы должны быть только благодарны за это.
Так и есть, но хейтерам это не понять.
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Remedy
Ответ VERBLYUD
Ну вообще-то Варди выиграл еще Кубок и Суперкубок Англии. 3 трофея в слабом Лестере это достойный результат.
Верблюд, ты же видишь, что в этой ветке хейт не заходит, ты тоже хочешь, чтобы тебя обоссали как и ригу?
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VERBLYUD
Ответ David Becker
А где голы Месси в плей-офф до прошлогоднего ЧМ ?
Звучит как: "А где трофеи ЛЧ Роналду за Реал не считая период 2014-2018?"

Не хотите учитывать самый успешный ЧМ Лео? Бред.
Кстати, Марадона тоже забивал в плей-офф только одного ЧМ, хотя играл на 4-х турнирах)
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Remedy
Ответ Красная стрела
Ну и что? Много Варди чего еще выиграл, кроме того чемпионства? Много в еврокубках Лестер гремел? А мог заняться собой и попасть в топы. Ну тут, конечно же, вопрос кому что надо🤷‍♂️
Сейчас бы риге клоуну редакции что-то доказывать))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Михо
Я поклонник Месси, но всегда восхищался самоотдачей и трудолюбием Роналду, не обязательно кого то из них ненавидеть😃
Здравомыслящий человек!
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Temp LC
Ответ hulk&boloto
Ну да, икона скрытых бардов на спортсе)
" скрытые барды" это что?)
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SWAGG
Ответ mqh9pzrxgf
А че других не прокачал до топа такого уровня? Например македу, обертана или уэлбека
да ладно этих. почему ферги того же руни хотя бы топ3 зм не прокачал)
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Максим Новиков
Ответ mqh9pzrxgf
А че других не прокачал до топа такого уровня? Например македу, обертана или уэлбека
Обертан это вообще эталон днаря. Какой только талант могли в нем скауты МЮ разглядеть?
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Alex Rhea
пример для подражания, именно поэтому большинство молодых футболистов называют его своим кумиром и любимым игроком.
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Aleksandr Dubovik
Ответ atomio
Мои партнеры по команде почувствовали мой образ жизни, то, как я работаю, мою дисциплину и трудовую этику (с) спасибо, но в фитнесс они и так все ходили. скорее они почувствовали гнев: пришел такой бездарь с мадейры, отнял 7ой номер, выгнал некоторых футболистов, сломал игру всей команды, уволил тренера, на поле -1 из-за него, выхлопа абсолютно ноль, так в итоге еще и в следствии этого свалились на второе место и вылетели из всех турниров. до этого спокойно на чиле гоняли в любительской лиге местные полу-профи с футбольными пенсионерами и все было норм.
Да не бомбит у меня!!11😂😂😂
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