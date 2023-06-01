Криштиану Роналду подтвердил, что останется в «Аль-Насре».

Нападающий присоединился к команде из Саудовской Аравии в январе этого года. В интервью пресс-службе лиги португалец заявил, что планирует остаться в этом чемпионате.

«Я думаю, что лига очень хороша, но у нас все еще есть много возможностей для роста. Я думаю, что эта лига хорошая, конкурентоспособная. У нас очень хорошие команды, у нас много хороших арабских игроков.

Инфраструктура, я думаю, нуждается в небольшом улучшении. Даже судьи, система ВАР… Они должны быть немного быстрее, это пара мелочей, которые нуждаются в улучшении.

Но я счастлив здесь, я хочу остаться здесь, и я останусь здесь. И, на мой взгляд, если в ближайшие пять лет они продолжат работать по плану, саудовская лига может войти в мировой топ-5», – сказал .

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