Роналду подтвердил, что останется в «Аль-Насре»: «Я счастлив здесь. Саудовская лига может войти в мировой топ-5»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду подтвердил, что останется в «Аль-Насре».

Нападающий присоединился к команде из Саудовской Аравии в январе этого года. В интервью пресс-службе лиги португалец заявил, что планирует остаться в этом чемпионате. 

«Я думаю, что лига очень хороша, но у нас все еще есть много возможностей для роста. Я думаю, что эта лига хорошая, конкурентоспособная. У нас очень хорошие команды, у нас много хороших арабских игроков.

Инфраструктура, я думаю, нуждается в небольшом улучшении. Даже судьи, система ВАР… Они должны быть немного быстрее, это пара мелочей, которые нуждаются в улучшении.

Но я счастлив здесь, я хочу остаться здесь, и я останусь здесь. И, на мой взгляд, если в ближайшие пять лет они продолжат работать по плану, саудовская лига может войти в мировой топ-5», – сказал Роналду.

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71 комментарий

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Илья Мурашов
Ювентус сделал 4-м, МЮ 6-м. Пока не сделает Аль-Наср 8-м он не уйдет.
+72
-14
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Jurgen Klinsmann
Ответ che kaif
Топ 5 всего лишь? А что не топ 1
с фнл пока не могут конкурировать.
+41
-1
+40
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Сижу на факсах Барселоны
Продолжает разваливать Аль-Наср за деньги. Сиииииииии 💪💪💪
+40
-17
+23
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Greatest Of All Time
Ответ Aleksandr Dubovik
Как там Юве? Взяли судетто после Роналду?
После делов рюналду, отходить ещё надо лет так 5 или 6.
+24
-9
+15
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che kaif
Топ 5 всего лишь? А что не топ 1
+22
-8
+14
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blaugrano
Фиджи и Сальвадор подождут. У нашего Кришти остались незаконченные дела.
+19
-5
+14
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Его Величество Златан
какое денежное лицемерие. Ну какие мировые топ 5 . Сколько у них матчей за год с командами из топ 50? на кчм пару 🤦
+13
0
+13
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past present future
Мировой топ-5 не может быть из Азии по определению, хоть Аравия, хоть Япония. Им просто не с кем и негде проявить себя на международной арене. Роналду на заметку
+6
0
+6
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Люблю Марго Робби
🤡
+13
-9
+4
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rigobersong
Какая же показуха:) Даже МЛС у которой есть аудитория, есть рынок не смогла конкурировать с Европой и близко, хотя казалось когда Бэкхэм в 32 туда уезжал это будет только начало:) Пустыня просто хочет привлечь внимание к своей заявке 2030го года, потом лавочку свернут, а роналду своего рода скам, который на заре карьеры уже готов перед всеми преклоняться:))
+12
-8
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gPk
Ответ Aleksandr Dubovik
Как там Юве? Взяли судетто после Роналду?
Нет , не взяли.И на это есть причина.Получали огромные деньги за победы в чемпионате(плюс 2 финала ЛЧ за 3 года) ,втюхали их на трансфер кринжика в надежде что он поможет взять ЛЧ ,увеличить доходы и так далее.По итогу после прихода кринжика стали недополучать деньги за ту же ЛЧ вылетая от гегемонов типа АЯКСа ,Лиона ,Порту..Особого прироста в деньгах с приходом не получили ,отдавали огромные деньги за зарплату замыкашке и на обновление позиций денег попросту не было.По итогу заняли с кринжом 4 место в Италии ,денег нет , игроков новых не купить ,а тот спокойно пошел разваливать Юнайтед который до его прихода занял топ-2 в АПЛ))
+8
-4
+4
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Aleksandr Dubovik
Ответ Илья Мурашов
Ювентус сделал 4-м, МЮ 6-м. Пока не сделает Аль-Наср 8-м он не уйдет.
Как там Юве? Взяли судетто после Роналду?
+17
-14
+3
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Иван Шуткин
Что он несёт?)
+2
0
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ZEROBIT XXL
Ответ Greatest Of All Time
И что?? да хоть топ 10. Но не 200 лига же как СА.
значит твой любимец будет пылить не в самой конкурентоспособной лиге мира😁
+2
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Moscwow
Ответ che kaif
Топ 5 всего лишь? А что не топ 1
Ну Лига 1 с деревенским ПСГ может и потесниться на шестое, что недавно она и делала
+6
-4
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Топ-5 среди игрищ пастухов верблюдов в песках. Сафари на внедорожниках и гонки верблюдов куда интереснее, чем смотреть на сухофрукта и его судороги возле мячика
В гонках верблюдов кто победил в этом сезоне?
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Pb-SE
Ответ Илья Мурашов
Ювентус сделал 4-м, МЮ 6-м. Пока не сделает Аль-Наср 8-м он не уйдет.
Восьмой он сделал Португалию на ЧМ. Тут надо на десятое замахиваться.
+4
-2
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Nerazzurri-88
Бесит такая популистская лесть.
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Ренат Рамм
Илон Маск, у тебя конкурент)
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Bob Ganiev
думал в СА курят кальян, а не траву.
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Temp LC
Ответ gPk
Нет , не взяли.И на это есть причина.Получали огромные деньги за победы в чемпионате(плюс 2 финала ЛЧ за 3 года) ,втюхали их на трансфер кринжика в надежде что он поможет взять ЛЧ ,увеличить доходы и так далее.По итогу после прихода кринжика стали недополучать деньги за ту же ЛЧ вылетая от гегемонов типа АЯКСа ,Лиона ,Порту..Особого прироста в деньгах с приходом не получили ,отдавали огромные деньги за зарплату замыкашке и на обновление позиций денег попросту не было.По итогу заняли с кринжом 4 место в Италии ,денег нет , игроков новых не купить ,а тот спокойно пошел разваливать Юнайтед который до его прихода занял топ-2 в АПЛ))
Интересно, а в данной финансовой ситуации виноват Роналду? Почему ты не обвиняешь руководство, которое и предложили ему данный контракт ? Ведь руководство должно заранее планировать всё расходы и доходы
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Фут.Боль
Ответ Гамарджоба Генацвале
В гонках верблюдов кто победил в этом сезоне?
Там проходит также конкурс красоты среди верблюдов. Так вот, с этих конкурсов красоты частенько дисквалифицируют перекачанных ботоксом верблюдов. Это так, к слову.
+1
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Vatikan
Пока не развалю окончательно никуда не уйду!
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&_Bishep_&
Саудовская лига может войти в мировой топ-5»
То есть на место Лиги 1? ((((((((
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ZEROBIT XXL
Ответ Temp LC
Интересно, а в данной финансовой ситуации виноват Роналду? Почему ты не обвиняешь руководство, которое и предложили ему данный контракт ? Ведь руководство должно заранее планировать всё расходы и доходы
ему, видишь ли, виднее. он же gPk!
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