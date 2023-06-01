Роналду из-за травмы пропустил последний матч первого сезона в «Аль-Насре»

Теги Криштиану Роналду травмы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Футбол

Криштиану Роналду завершил сезон в «Аль-Насре» с травмой.

В заключительном туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счетом 3:0. 38-летний португалец не попал в заявку на матч.

По информации Reuters, Роналду получил повреждение.

38-летний форвард отыграл полностью все предыдущие матчи лиги за исключением выездного матча с «Аль-Иттифаком» в предпоследнем туре, когда Роналду был заменен на 84-й минуте.

После перехода в «Аль-Наср» зимой Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, забив 14 голов. Португалец занял 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Он не выиграл трофеев с клубом.

Подробная статистика Криштиану Роналду доступна здесь.

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31 комментарий

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blaugrano
Травмирован слухами о возможном приезде Месси в Аравию.
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Александр Колосов
Сейчас подвезут Бензема, Модрича, и поборются за трофей в следующем году!
+14
-4
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Hella black
Есть ощущения что игроки были этому только рады. 3:0 уверенно раскатали соперника
+9
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10ztv
бесплатное усиление для аль-насра
+8
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Игорь Климов
Ответ Hella black
Есть ощущения что игроки были этому только рады. 3:0 уверенно раскатали соперника
Factos!
+7
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cektor
надо было получить травму перед переходом в альнасраль
проиграли все что только можно
+5
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паяльная лампа
Без шуток, кто-нибудь хоть один матч смотрел Аль-Насра в этом сезоне?
+6
-3
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Greatest Of All Time
Ответ хавбек+
16 игр 16 г/п человек оркестр
200 лига мира.
+2
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А.Э.РАСИМ
Этот матч смело входит в тройку лучших игр Роналду в Аравии.
Ретята тоде поддержали своего капитана, который принял повязку у предыдущего, чтобы писать посты.
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VERBLYUD
Делаем вид, что эта информация нас интересует)
+5
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Domian
Ответ паяльная лампа
Без шуток, кто-нибудь хоть один матч смотрел Аль-Насра в этом сезоне?
Да наврят ли кто то смотрел, ну разве что совсем уж лютые персофаны.
На ветки аль насры в основном шли постебаться по счету матча, а не по ходу просмотра.
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кто-то
Он вроде бы интервью давал в этот день 😂
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Greatest Of All Time
Травму интервью???
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Кашшай Чакырович
Видимо детская психологическая травма )
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cektor
кстати , последний матч выиграли 3-0 . без роналду .
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Травмировался на лежаке, когда фоткался для инстаграмма
0
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Любовник Евы Браун
Ответ Ryan Garcia
Смотрел, и почти все.
и какого это?
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Игорь Климов
Ха-ха, пошли нелепые оправдания, пусть уже честно признают, что не тянет этот Кринж7 весь сезон играть даже в этом дворовом чемпионате Саудовской Аравии. Но вот в сборной Португалии в товарищеских играх с явными аутсайдерами, я предполагаю, он выйдет в стартовом составе)))
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Пирс Морган
Ответ паяльная лампа
Без шуток, кто-нибудь хоть один матч смотрел Аль-Насра в этом сезоне?
Без шуток, на английском форуме не могли трансляцию найти пару раз
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psycho
и это в 38 лет
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Temp LC
Ответ Greatest Of All Time
200 лига мира.
можешь скинуть ссылку на рейтинг Саудовской лиги? Или цифра 200 просто выбрана наугад?
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Пирс Морган
Ответ Greatest Of All Time
Травму интервью???
Да
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Пирс Морган
Ответ кто-то
Он вроде бы интервью давал в этот день 😂
Действительно
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