Роналду из-за травмы пропустил последний матч первого сезона в «Аль-Насре»

Криштиану Роналду завершил сезон в «Аль-Насре» с травмой.

В заключительном туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счетом 3:0. 38-летний португалец не попал в заявку на матч.

По информации Reuters, Роналду получил повреждение.

38-летний форвард отыграл полностью все предыдущие матчи лиги за исключением выездного матча с «Аль-Иттифаком» в предпоследнем туре, когда Роналду был заменен на 84-й минуте.

После перехода в « » зимой Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, забив 14 голов. Португалец занял 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Он не выиграл трофеев с клубом.

Подробная статистика доступна здесь.

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