Роналду из-за травмы пропустил последний матч первого сезона в «Аль-Насре»
Криштиану Роналду завершил сезон в «Аль-Насре» с травмой.
В заключительном туре «Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» со счетом 3:0. 38-летний португалец не попал в заявку на матч.
По информации Reuters, Роналду получил повреждение.
38-летний форвард отыграл полностью все предыдущие матчи лиги за исключением выездного матча с «Аль-Иттифаком» в предпоследнем туре, когда Роналду был заменен на 84-й минуте.
После перехода в «Аль-Наср» зимой Роналду провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, забив 14 голов. Португалец занял 5-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Он не выиграл трофеев с клубом.
Подробная статистика Криштиану Роналду доступна здесь.
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проиграли все что только можно
Ретята тоде поддержали своего капитана, который принял повязку у предыдущего, чтобы писать посты.
На ветки аль насры в основном шли постебаться по счету матча, а не по ходу просмотра.