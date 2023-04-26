«Бавария» хочет подписать Ковачича. «Челси» готов отпустить хавбека летом

«Бавария» определила список главных целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, главный тренер немецкой команды хочет подписать «девятку» и «шестерку».

Для укрепления полузащиты мюнхенцы хотят пригласить , с которым Тухель работал в « ». Контракт хавбека с лондонским клубом рассчитан до 2024 года, «синие» готовы отпустить хорвата этим летом.

Одним из форвардов, которыми интересуется « », является Виктор Осимхен. Считается, что « » запросит за трансфер нигерийца около 150 миллионов евро.

Отмечается, что девушка Осимхена – немка Стефани – хочет вернуться на родину.

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