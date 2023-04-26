«Бавария» хочет подписать Ковачича. «Челси» готов отпустить хавбека летом
«Бавария» определила список главных целей на летнее трансферное окно.
Как сообщает Bild, главный тренер немецкой команды Томас Тухель хочет подписать «девятку» и «шестерку».
Для укрепления полузащиты мюнхенцы хотят пригласить Матео Ковачича, с которым Тухель работал в «Челси». Контракт хавбека с лондонским клубом рассчитан до 2024 года, «синие» готовы отпустить хорвата этим летом.
Одним из форвардов, которыми интересуется «Бавария», является Виктор Осимхен. Считается, что «Наполи» запросит за трансфер нигерийца около 150 миллионов евро.
Отмечается, что девушка Осимхена – немка Стефани – хочет вернуться на родину.
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купить Энцо за 120+ млн, чтобы продать топаря Ковачича за гроши...))
ничего хорошего Синих не ждет с таким менеджментом.
Билет в один конец.