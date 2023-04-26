«Бавария» хочет подписать Ковачича. «Челси» готов отпустить хавбека летом

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Томас Тухель Матео Ковачич Виктор Осимхен Футбол

«Бавария» определила список главных целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает Bild, главный тренер немецкой команды Томас Тухель хочет подписать «девятку» и «шестерку».

Для укрепления полузащиты мюнхенцы хотят пригласить Матео Ковачича, с которым Тухель работал в «Челси». Контракт хавбека с лондонским клубом рассчитан до 2024 года, «синие» готовы отпустить хорвата этим летом.

Одним из форвардов, которыми интересуется «Бавария», является Виктор Осимхен. Считается, что «Наполи» запросит за трансфер нигерийца около 150 миллионов евро.

Отмечается, что девушка Осимхена – немка Стефани – хочет вернуться на родину. 

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48 комментариев

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LIBerly
Ковачич стабилен, что сейчас редко в Челси
+22
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Алексей Гусев
Ответ LIBerly
Ковачич стабилен, что сейчас редко в Челси
поэтому он в Челси и не нужен....
+19
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Erzhan Zhanzakov
Это было бы глупейшей ошибкой
+15
-1
+14
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DolJun
вряд ли поч захочет отпускать ковачича. да, череда травм его и канте выбивали челси из колеи уже не раз, но когда хорват в форме - он топ.
+9
0
+9
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марк макаров
ахахаха)) Челси - ТОП 🔥
купить Энцо за 120+ млн, чтобы продать топаря Ковачича за гроши...))
ничего хорошего Синих не ждет с таким менеджментом.
+3
0
+3
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дон_бомжови
Ответ Алексей Гусев
так он начал в 18-19 лет в основе какого то полудворового клуба в Италии.
полуфиналиста лч :)
+3
-1
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Манковский
Дурдом Боули -> Дурдом Хасанчика.

Билет в один конец.
+2
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zdr7qy9vq9
Офигеть,ему всего 28,казалось что 33-34
+2
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Акира_1
Ответ Erzhan Zhanzakov
Это было бы глупейшей ошибкой
У Челси примерно каждый трансфер Боэли подходит под это описание
+2
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hedgehog111
Ответ Jor Hakobyan
У куда тащат? 🤣 в 🗑? Но нет, Мбаппе реально тащер. Если бы не он, тогда из группы лч даже не вышли бы.
Мбаппе тащит, даже на ЧМ рвал и метал, реально делал всё,что возможно
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Potomok Budulaya
одна новость лучше другой о Челси(
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Jor Hakobyan
Ответ Алексей Гусев
а после Баварии можно в ПСЖ...
Псж любит либо бесплатных брусков либо очень дорогих звёзд
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QWertY
Если пенсы реально готовы его продать, то МЮ нужно спохватиться. Более идеальной замены Де Йонгу за вменяемы бабки не найти)
+1
-1
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Диер Ташкент
Скоро в Челси один молодёжь останется. А без опытных игроков сложновато будет построить хорошую команду
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Artuom Batishev
Ответ Jor Hakobyan
С стороны Челси или Баварии?
Со стороны Челси уж точно... Один из немногих, кто пашет в клубе. Они видимо и в следующем сезоне хотят в середине таблицы быть 😅
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Алексей Гусев
Ответ zdr7qy9vq9
Офигеть,ему всего 28,казалось что 33-34
так он начал в 18-19 лет в основе какого то полудворового клуба в Италии.
+2
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Bentley Verura
мне лично ковачича больше всего жалко сейчас в челси, потому что он не заслуживает того, что сейчас происходит там. давно заслужил повышение
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deadjoker
Следующий шаг Боули сделать из стадиона рынок.
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Ноно Гомес
Если его продадим, Лч не выиграем, в составе должен быть Хорват)
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& Co1366
Как бы не получилось, как с тренером Ковачем.
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Jor Hakobyan
Ответ hedgehog111
в ПМЖ тоже все звёзды, а тащит Мбаппе и Верратти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У куда тащат? 🤣 в 🗑? Но нет, Мбаппе реально тащер. Если бы не он, тогда из группы лч даже не вышли бы.
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hedgehog111
Ответ Jor Hakobyan
Не слежу за Челси, но он тот игрок чтобы тащить команду? У них вроде состав мегазвёзд.
в ПМЖ тоже все звёзды, а тащит Мбаппе и Верратти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Алексей Гусев
Ответ Семён Жуйло
Если девушка немка, то Штефани..
Михайло, Олександер и т.д.?) Привет
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Алексей Гусев
Ответ Артём Петров
Отпустить одного из лучших игроков в своем горемычном клубе? Да, мы же Челси.
да руководит же Боули...
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Остужающий
Кто там вообще трансферами рулит? Ну серьезно, это же как в фифе, иметь неограниченный бюджет, и покупать всякое пшено!)) Ковачич, Маунт….
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