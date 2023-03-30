В «Арсенале» уверены в подписании Райса летом. Хавбеком «Вест Хэма» интересуются «Челси», «МЮ», «Сити» и «Бавария»

« » уверен, что летом подпишет .

В клубе надеются, что текущие успехи команды и попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон поспособствуют подписанию Райса. Сообщается, что «Арсенал» привлекает хавбека « » тем, что он сможет играть в полузащите или на позиции «восьмерки». Характер Райса также соответствует ценностям команды.

По информации Evening Standard, интерес к Райсу проявляют « », «Ливерпуль», «Бавария», « » и «Манчестер Юнайтед». Однако в «Арсенале» уверены, что клуб обойдет конкурентов в борьбе за подписание игрока.

Также сообщается, что «Вест Хэм» попытается выручить от трансфера Райса как можно больше денег, ориентируясь на трансферную стоимость Энцо Фернандеса, Джуда Беллингема и Мойсеса Кайседо.

В текущем сезоне Райс забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.