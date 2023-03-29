«Реал» считает Риса Джеймса лучшим вариантом на правый фланг защиты. Канселу, Калабрия и Фойт тоже в списке

«Реалу» интересен защитник « » .

Как сообщает As, мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают англичанина лучшим кандидатом. При этом в клубе понимают, что подписать его будет непросто, но надеются, что необходимость обеспечить соответствие требованиям финансового фэйр-плей может подтолкнуть «синих» к продаже футболиста.

Также еще с прошлого сезона « » интересуется Жоау Канселу (« », арендован «Баварией»), Давиде Калабрией (« ») и Хуаном Фойтом («Вильярреал»).

Джеймс в текущем сезоне провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.