«Реал» считает Риса Джеймса лучшим вариантом на правый фланг защиты. Канселу, Калабрия и Фойт тоже в списке
«Реалу» интересен защитник «Челси» Рис Джеймс.
Как сообщает As, мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают англичанина лучшим кандидатом. При этом в клубе понимают, что подписать его будет непросто, но надеются, что необходимость обеспечить соответствие требованиям финансового фэйр-плей может подтолкнуть «синих» к продаже футболиста.
Также еще с прошлого сезона «Реал» интересуется Жоау Канселу («Манчестер Сити», арендован «Баварией»), Давиде Калабрией («Милан») и Хуаном Фойтом («Вильярреал»).
Джеймс в текущем сезоне провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Думается что он и сам не хочет Челси покидать,да и нужно ли ему это