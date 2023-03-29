«Реал» считает Риса Джеймса лучшим вариантом на правый фланг защиты. Канселу, Калабрия и Фойт тоже в списке

Теги Бавария Милан Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Вильярреал серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Давиде Калабрия Хуан Фойт Рис Джеймс Футбол

«Реалу» интересен защитник «Челси» Рис Джеймс.

Как сообщает As, мадридцы хотят укрепить правый фланг обороны и считают англичанина лучшим кандидатом. При этом в клубе понимают, что подписать его будет непросто, но надеются, что необходимость обеспечить соответствие требованиям финансового фэйр-плей может подтолкнуть «синих» к продаже футболиста.

Также еще с прошлого сезона «Реал» интересуется Жоау Канселу («Манчестер Сити», арендован «Баварией»), Давиде Калабрией («Милан») и Хуаном Фойтом («Вильярреал»).

Джеймс в текущем сезоне провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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MADRiD_00
Рис воспитанник клуба, еще говорят что он очень любит Челси. Да и контракт у него если не ошибаюсь до 2026го. Так что вероятность трансфера составляет 1%.
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Direct free kick
Ответ Asad Usmanhodjaev
Исправлю тебя пока не поздно, ты ведь имел ввиду Барса*?
рычаг и его не сможет
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sonna
Ответ DolJun
не может? ты футболом начал в этом сезоне интересоваться получается?)
да нет, уже 2 года вроде))
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Угараю_с_вас
Ответ Renat Zagidullin
Интересовались Канселу, он сам хотел в Мадрид, и при этом спокойно дали ему уйти в Баварию…Л-логика
Ну зимой Реал врятли хотел его брать… так что вариантов было немного. Тем более там аренда с правом выкупа от Баварии, но они уже сказали что делать этого не будут. Так что шансы летом купить остаются.
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Ilya Petrov
Ответ Wizzyy
У Реала все только в списках, за всеми следим)) В итоге все равно играет годами мертвейший Карвахаль.
Попытаться вернуть Ашрафа = признать свою ошибку, упустив топового воспитанника.
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DolJun
Ответ sonna
конечно, иначе быть не может
не может? ты футболом начал в этом сезоне интересоваться получается?)
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Asad Usmanhodjaev
Ответ Direct free kick
Нынешний Реал никого больше Фойта заманить не сможет
Исправлю тебя пока не поздно, ты ведь имел ввиду Барса*?
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sonna
Ответ DolJun
а, т.е. ты из будущего, где бавария уже ждет реал в полуфинале?)
конечно, иначе быть не может
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DolJun
Ответ sonna
это не оправдания а факты, вот вас реал пройдет и ты увидишь как бавария закинет трешку реалу не почувствовав
а, т.е. ты из будущего, где бавария уже ждет реал в полуфинале?)
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sonna
Ответ DolJun
зачем ты начинаешь оправдываться?
это не оправдания а факты, вот вас реал пройдет и ты увидишь как бавария закинет трешку реалу не почувствовав
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edward_freeman
Он неприкасаемый. Для продажи в Челси достаточно игроков, за одного Галлахера 40 млн предлагали зимой.
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Дед Мороз навеселе
кстати, рис хорошо закрепляет
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rtkcdgzt86
Сильно сомневаюсь что перейдёт
Думается что он и сам не хочет Челси покидать,да и нужно ли ему это
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Alda
Челси умеет удивлять, но что бы отдать Джеймса должно случиться что-то неистовое для этого.
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DolJun
Ответ sonna
бавария уничтожит реал как и барсу лол те времена с вар кончились и бавария стала намного сильнее даже барса которая ничего не показала против бавария уже который матч подряд переигрывает реал
зачем ты начинаешь оправдываться?
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DolJun
Ответ _Amelina_ Landau
Ты в своем уме? )
что?
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sonna
Ответ DolJun
почему ты так думаешь? потому что реал постоянно баварию побеждает?
бавария уничтожит реал как и барсу лол те времена с вар кончились и бавария стала намного сильнее даже барса которая ничего не показала против бавария уже который матч подряд переигрывает реал
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_Amelina_ Landau
Ответ DolJun
ахахаха вряд ли джеймсу нужен будет реал в ближайшем будущем. ему ща здоровье поправить и будет сильнейшим правым защитником в мире, в идеале должен закрыть позицию в челси на годы.
Ты в своем уме? )
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DolJun
Ответ sonna
реал в разы лучше челси ахаха
почему ты так думаешь? потому что реал постоянно баварию побеждает?
+1
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Wizzyy
У Реала все только в списках, за всеми следим)) В итоге все равно играет годами мертвейший Карвахаль.
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sonna
Ответ BURNA21
с чего ты взял? я считаю в перспективы развития, у Челси есть все шансы в ближайшее лет 5 взять ЛЧ
максимум топ 4 апл и выход в 1/8-1/4
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Милан 777
Калабрия?, очень неожиданно ...
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deadjoker
У Джеймса контракт лет на 6 еще :)
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BURNA21
Ответ sonna
реал в разы лучше челси ахаха
с чего ты взял? я считаю в перспективы развития, у Челси есть все шансы в ближайшее лет 5 взять ЛЧ
+3
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-2
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sonna
Ответ DolJun
ахахаха вряд ли джеймсу нужен будет реал в ближайшем будущем. ему ща здоровье поправить и будет сильнейшим правым защитником в мире, в идеале должен закрыть позицию в челси на годы.
челси это полное ****** извиняюсь за французский
+3
-4
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