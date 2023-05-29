Зарема о победе в Кубке-2022: «Мы доказали, что умеем побеждать и уходить красиво. Сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лукойл Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова вспомнила победу «Спартака» в Фонбет Кубке России 29 мая 2022 года.

«Прошел год с одного из самых счастливых дней в моей жизни. Мы всем доказали, что умеем побеждать и уходить красиво, оставив классного тренера, который точно справится.

Из песни слов не выкинешь, сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать.

Вспомнить первую половину чемпионата, занять второе место и в будущем много раз приносить заветное чемпионство», – пожелала «Спартаку» супруга экс-президента клуба Леонида Федуна.

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7 комментариев

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Честный контроль
Где сердце Спартака Дельфин показал.
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Ничего Смешного
Девушка немного вечерком выпила и тут накатило. Ушли и ушли, я бы не сказал, что красиво.
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владимир семенов
Они там вместе с Максим бухают что ли,судя по последним ее выступлениям она конкретно синяя стала
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Леван Мкртчян
Получается что сердце Спартака сейчас под санкциями, так как оно в руках Лукойла
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