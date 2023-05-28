Джикия об отсутствии Соболева в матче с «Пари НН»: «Это сказалось, он важный игрок. У «Спартака» были хорошие моменты, подвела реализация»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия дисквалификации Георгий Джикия Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия считает, что отсутствие Александра Соболева сказалось на «Спартаке».

В матче 29-го тура «Спартак» и «Пари НН» сыграли вничью (0:0).

Форвард красно-белых Александр Соболев не принял участия в матче из-за дисквалификации на 4 игры, полученной за неприличный жест в матче предыдущего тура против ЦСКА.

– Абаскаль сказал, что мяч не шел в ворота. Что не получилось?

– Не реализовали моменты, хотя были подходы. Реализация подвела.

– Как вам эпизод, где Гоцук поднял партнера, чтобы не тянул время?

– А я тут при чем, все правильно сделал.

– Повлияло отсутствие Соболева?

– Он важный игрок, его отсутствие сказалось.

– В первом тайме полчаса не было ударов, что случилось?

– Не знаю, хорошие моменты были и на первой минуте, и до десятой минуты несколько моментов, в конце.

– В последнем туре «Крылья Советов» и параллельно ЦСКА. За кого болеть?

– Я болею за «Спартак», – сказал защитник красно-белых.

В заключительном туре Мир РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от ЦСКА, который в последнем туре сыграет с «Ростовом».

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11 комментариев

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Black Phoenix
Профессионализм Соболева вызывает огромные вопросы. Да ещё и в дерби так глупо подставиться - это надо суметь, ахах.
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Ксяоми Ноутов
Соболь красава конечно, подставил команду по полной. То форму набрать не мог больше месяца весной, по воротам не попадал, набрал форму, начал забивать и дисквалификацию заработал.
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Konstantin Zorin
Безусловно, Соболев подвёл команду и это не первый раз. Но, что делает на поле Игнатов? Это игрок, который губит все моменты, а его Абаскаль ставит на место Соболева. Почему не выпустить сразу Шамара, он, конечно, бревно, но атака его профиль. Мог бы выпустить хоть Мелешина, надо ж как-то доверять парню. А с заменой Товареша, который был лучшим в матче, игра потеряла в качестве. Ну, и замена Чернова на Пруцева, повергла в шок. Спартак просто остался с двумя защитниками и, если б не Селихов, то пропустили бы точно. Много чего странного делает Абаскаль.
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T622222
Распустить вас всех какой позор не сделать такой шлак
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Алар
О чем говорит это пустое место про другое пустое место? В этом Спартаке почти весь состав балласт, в том числе Джикия, Соболев, Селихов… Блин, найдётся ли кто из руководителей Спартака, который этот балласт выгонит к едрене матери!?
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Артур Межаков
Многовато пассажиров....
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DVS1
Ответ Konstantin Zorin
Безусловно, Соболев подвёл команду и это не первый раз. Но, что делает на поле Игнатов? Это игрок, который губит все моменты, а его Абаскаль ставит на место Соболева. Почему не выпустить сразу Шамара, он, конечно, бревно, но атака его профиль. Мог бы выпустить хоть Мелешина, надо ж как-то доверять парню. А с заменой Товареша, который был лучшим в матче, игра потеряла в качестве. Ну, и замена Чернова на Пруцева, повергла в шок. Спартак просто остался с двумя защитниками и, если б не Селихов, то пропустили бы точно. Много чего странного делает Абаскаль.
Хоть кто-то заметил, в отличии от воплей о вечно "талантливом" Мише Игнатове. Я не понимаю что он делает в основе...ну хорошо, вышел, тогда почему играет так долго, когда видно всем что уг? Это "игрок -1" в четырех матчах из пяти, да и там где более менее нормально, одно-два хороших ттд на тонну ваты. По уму аренда это, пассажир
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Ю.М.Н. 77
Ответ Алар
О чем говорит это пустое место про другое пустое место? В этом Спартаке почти весь состав балласт, в том числе Джикия, Соболев, Селихов… Блин, найдётся ли кто из руководителей Спартака, который этот балласт выгонит к едрене матери!?
А играть то кто тогда будет?
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Ксяоми Ноутов
Ответ Алар
О чем говорит это пустое место про другое пустое место? В этом Спартаке почти весь состав балласт, в том числе Джикия, Соболев, Селихов… Блин, найдётся ли кто из руководителей Спартака, который этот балласт выгонит к едрене матери!?
Назови тех, кто придёт на их места и будет лучше.
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