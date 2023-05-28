Джикия об отсутствии Соболева в матче с «Пари НН»: «Это сказалось, он важный игрок. У «Спартака» были хорошие моменты, подвела реализация»

Георгий Джикия считает, что отсутствие Александра Соболева сказалось на «Спартаке».

В матче 29-го тура «Спартак» и « » сыграли вничью (0:0).

Форвард красно-белых не принял участия в матче из-за дисквалификации на 4 игры, полученной за неприличный жест в матче предыдущего тура против ЦСКА.

– сказал, что мяч не шел в ворота. Что не получилось?

– Не реализовали моменты, хотя были подходы. Реализация подвела.

– Как вам эпизод, где поднял партнера, чтобы не тянул время?

– А я тут при чем, все правильно сделал.

– Повлияло отсутствие Соболева?

– Он важный игрок, его отсутствие сказалось.

– В первом тайме полчаса не было ударов, что случилось?

– Не знаю, хорошие моменты были и на первой минуте, и до десятой минуты несколько моментов, в конце.

– В последнем туре «Крылья Советов» и параллельно ЦСКА. За кого болеть?

– Я болею за «Спартак», – сказал защитник красно-белых.

В заключительном туре Мир «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от ЦСКА, который в последнем туре сыграет с «Ростовом».

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