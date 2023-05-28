Джикия об отсутствии Соболева в матче с «Пари НН»: «Это сказалось, он важный игрок. У «Спартака» были хорошие моменты, подвела реализация»
Георгий Джикия считает, что отсутствие Александра Соболева сказалось на «Спартаке».
В матче 29-го тура «Спартак» и «Пари НН» сыграли вничью (0:0).
Форвард красно-белых Александр Соболев не принял участия в матче из-за дисквалификации на 4 игры, полученной за неприличный жест в матче предыдущего тура против ЦСКА.
– Абаскаль сказал, что мяч не шел в ворота. Что не получилось?
– Не реализовали моменты, хотя были подходы. Реализация подвела.
– Как вам эпизод, где Гоцук поднял партнера, чтобы не тянул время?
– А я тут при чем, все правильно сделал.
– Повлияло отсутствие Соболева?
– Он важный игрок, его отсутствие сказалось.
– В первом тайме полчаса не было ударов, что случилось?
– Не знаю, хорошие моменты были и на первой минуте, и до десятой минуты несколько моментов, в конце.
– В последнем туре «Крылья Советов» и параллельно ЦСКА. За кого болеть?
– Я болею за «Спартак», – сказал защитник красно-белых.
В заключительном туре Мир РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая на 2 очка от ЦСКА, который в последнем туре сыграет с «Ростовом».
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