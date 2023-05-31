Андрей Аршавин: «Матч Бразилия – Россия будет хорошим ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть. Никто не захочет отменить бразильцев, да и не смогут»

Теги Андрей Аршавин Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Политика Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин поддержал решение РФС об отмене летнего сбора команды России.

Ранее было объявлено, что летний тренировочный сбор не состоится. Сообщалось, что 15 июня сборная России должна была провести товарищеский матч со сборной Камеруна, но затем африканская сборная отказалась играть по настоянию правительства страны.

«В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная все равно ни к чему не готовится. Если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться.

Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдергивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.

Я предполагал, что так будет со сборной Камеруна. Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации. Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса и ее никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер», – сказал бывший игрок сборной России.

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33 комментария

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Stop-D
А вот и Андрюша поломался, уже в стиле пропагандистов вещает. Бразильцы согласиться с нами смогут сыграть только при одном условии, если отвалим кучу зелени и то, это не факт, ибо помним пример Боснии и Герцеговины, когда их федерация дала добро, а большинство футболистов послала свою же федерацию и отказались играть. Здесь вполне может такое же случиться, когда ведущие игроки (из топ лиг) тоже не захотят играть с нашей сборной.
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Антон Фалафель
Андрюша, наскрипи на ушко Миллеру, пусть готовит миллиард доллеров
+17
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Ярик01
И зачем бразильцам в эту хрень вписываться
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Крыс Пол
Это будет смертельным ударом по коалиции, после которого та распадется, а камерунцы приползут на коленях..
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Очки Дани Алвеса
Думаю, Бразилия спокойно выйдет из этой ситуации, поставив на матч тех же Малкома, Клаудиньо, Ренана, Дугласа, Ивана, Мантуана, Альберто, Вендела, условного Талиску, половину бразилов чемпионата Турции и тд.
То есть сыграет условная Бразилия-5 с нами, и ни к кому из топ игроков вопросов не будет. А бабла получат)
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hulk&boloto
Ответ Stop-D
А вот и Андрюша поломался, уже в стиле пропагандистов вещает. Бразильцы согласиться с нами смогут сыграть только при одном условии, если отвалим кучу зелени и то, это не факт, ибо помним пример Боснии и Герцеговины, когда их федерация дала добро, а большинство футболистов послала свою же федерацию и отказались играть. Здесь вполне может такое же случиться, когда ведущие игроки (из топ лиг) тоже не захотят играть с нашей сборной.
Да, и он прохудился, когда вышел за рамки футбольных новостей...
+5
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Egor Aleksandrovich
Ответ Сергей48
Очень здравое предложение!
в чем? не будут они с нами играть, там больше половины состава, если не все, бойкотировать будут эту игру.
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Veles3101
Обиделся что Арсенал поздравлялку удалил)
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вот и третий вылез уже с Бразилией, после Турции и Сербии, но ладно, там дяди старенькие и замечтались, но тут совсем стыдно...
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Рус Киссенжер
Ответ hulk&boloto
Да, и он прохудился, когда вышел за рамки футбольных новостей...
спорт вне политики никак не получается. Аршавин тоже влез.
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hulk&boloto
Ответ Ярик01
И зачем бразильцам в эту хрень вписываться
Очень большие бабосы...
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Ответ sled
вчера только zенитовские защищали этого активиста Единой России: "Да он умный" гыгыгы
скажу больше, ниже новость от Аршавина, сборной России не стоит принимать участие в карнавальных матчах и там хвалебные отзывы по нему, а тут такое...
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Stop-D
А вот и Андрюша поломался, уже в стиле пропагандистов вещает. Бразильцы согласиться с нами смогут сыграть только при одном условии, если отвалим кучу зелени и то, это не факт, ибо помним пример Боснии и Герцеговины, когда их федерация дала добро, а большинство футболистов послала свою же федерацию и отказались играть. Здесь вполне может такое же случиться, когда ведущие игроки (из топ лиг) тоже не захотят играть с нашей сборной.
Ну тут он по фактам говорит, другое дело, что бразильцы с нами играть не будут
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Марк Власов
Ответ Stop-D
А вот и Андрюша поломался, уже в стиле пропагандистов вещает. Бразильцы согласиться с нами смогут сыграть только при одном условии, если отвалим кучу зелени и то, это не факт, ибо помним пример Боснии и Герцеговины, когда их федерация дала добро, а большинство футболистов послала свою же федерацию и отказались играть. Здесь вполне может такое же случиться, когда ведущие игроки (из топ лиг) тоже не захотят играть с нашей сборной.
Естественно. У них вся сборная из игроков АПЛ, никто не будет рисковать. Но условная Бразилия-2 или молодежка могла бы сыграть
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Аморалинни
Ответ Stop-D
А вот и Андрюша поломался, уже в стиле пропагандистов вещает. Бразильцы согласиться с нами смогут сыграть только при одном условии, если отвалим кучу зелени и то, это не факт, ибо помним пример Боснии и Герцеговины, когда их федерация дала добро, а большинство футболистов послала свою же федерацию и отказались играть. Здесь вполне может такое же случиться, когда ведущие игроки (из топ лиг) тоже не захотят играть с нашей сборной.
Ну нет. До стиля СНН ему еще далеко
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Egor Aleksandrovich
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
о господи...
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Сергей48
Ответ Egor Aleksandrovich
в чем? не будут они с нами играть, там больше половины состава, если не все, бойкотировать будут эту игру.
Комментарий удален пользователем
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London.is.blue
Ответ hulk&boloto
Очень большие бабосы...
Наконец-то Неймар, Каземиро, Винисиус денег заработают.
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sergey para
Со сборной 25 если только
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Кирилл Вырвихвист
Еще один сказочник проснулся
Видимо деньги закончились и приходится торговать лицом
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Владимир Молявин
Может он и прав.
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Pb-SE
А как там Бразилия в ООН голосует, кто в курсе?
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Максим Попов-Максим
какая Бразилия, они так низко не упадут,играть с сборной которая сама отказывается играть на ЧМ, прикрываясь санкциями,кто будет мараться об такую сборную, только Кыргызстан и др мега гранда футбола
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