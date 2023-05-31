Андрей Аршавин: «Матч Бразилия – Россия будет хорошим ударом по коалиции, которая не хочет нас видеть. Никто не захочет отменить бразильцев, да и не смогут»

Андрей Аршавин поддержал решение РФС об отмене летнего сбора команды России.

Ранее было объявлено, что летний тренировочный сбор не состоится. Сообщалось, что 15 июня сборная России должна была провести товарищеский матч со сборной Камеруна, но затем африканская сборная отказалась играть по настоянию правительства страны.

«В данной ситуации нет ничего страшного, потому что в текущем положении наша сборная все равно ни к чему не готовится. Если не нашли спарринг‑партнера, нет смысла просто так собираться.

Один раз так уже было, когда проводили сборы и сыграли двусторонний матч. Тогда это показалось странным. Сейчас сделали выводы и просто отменили, плюс клубы не любят, когда их игроков выдергивают на предсезонке. Здесь адекватное решение на ситуацию, которая сложилась.

Я предполагал, что так будет со сборной . Они боятся санкций или какого‑то недовольства со стороны конфедерации. Раз у нас такие хорошие отношения с бразильцами между странами, если организуют матч – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть. Потому что никто точно не захочет отменить Бразилию, да и не смогут, потому что это касса и ее никак не исключить. Если бразильцы покажут, что они с нами до конца, и этот матч пройдет, было бы вообще супер», – сказал бывший игрок сборной России.

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