Кавазашвили об отмене сбора команды России в июне: «В СССР тренировались во время отпуска, все было прекрасно. Кроме Камеруна нет других стран? Играйте с турками!»

Теги премьер-лига Россия сборная Турции по футболу Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Анзор Кавазашвили сборная СССР товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Анзор Кавазашвили выступил против отмены тренировочного сбора команды России в июне.

Ранее было объявлено об отмене тренировочного сбора, который должен был пройти в июне. Решение объянили невозможностью договориться с потенциальными соперниками сборной России о проведении матчей в удобные даты.

Сообщалось, что 15 июня должен был состояться товарищеский матч сборных России и Камеруна, однако африканская сборная отказалась от игры по настоянию правительства страны.

– Если в РФС приняли решение не проводить матчи сборной летом, то тем самым они пошли навстречу футболистам, у которых начинается отпуск. Возможная причина отмены сборов – что они решили пойти навстречу нашим ребятам и предоставить им отдых.

Если бы сегодня по вопросу матчей национальной сборной обратились ко мне, то я бы сказал: «Друзья мои, мы в сборной команде СССР постоянно, даже во время отпуска, проводили тренировочные сборы по всему миру, и мы играли с разными соперниками. И все при этом было прекрасно, был опыт и соревновательная практика».

Ну, видимо, наш РФС решил сделать по‑другому, лучше спросить у них, правильное ли это решение. Я считаю, что это неправильно.

– Еще одна из причин — отказ сборной Камеруна проводить матч с нашей командой.

– Кроме Камеруна нет других стран, что ли, которые с нами дружат и не боятся играть? Ирак и Иран же с нами играли! Играйте с турками! Президент Турции с удовольствием примет нашу команду у себя или, наоборот, отправит своих ребят к нам, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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7 комментариев

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blaugrano
Ну так договорись. Отпросись из палаты.
+15
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Екн Лор
А ещё в СССР вместо отпуска на картошку ездили
+13
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Dmitry_1986
А еще раньше попу соломой вытирали, и что теперь?
+1
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Сергей Жарковский
Только уважая седины не буду говорить что думаю о тех кто ещё живёт в СССР.
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Kazbek Ilyassovskiy
Так это страна недружественного блока НАТО
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TaR
А зачем?
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