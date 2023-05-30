Кавазашвили об отмене сбора команды России в июне: «В СССР тренировались во время отпуска, все было прекрасно. Кроме Камеруна нет других стран? Играйте с турками!»

Анзор Кавазашвили выступил против отмены тренировочного сбора команды России в июне.

Ранее было объявлено об отмене тренировочного сбора, который должен был пройти в июне. Решение объянили невозможностью договориться с потенциальными соперниками сборной России о проведении матчей в удобные даты.

Сообщалось, что 15 июня должен был состояться товарищеский матч сборных России и Камеруна, однако африканская сборная отказалась от игры по настоянию правительства страны.

– Если в РФС приняли решение не проводить матчи сборной летом, то тем самым они пошли навстречу футболистам, у которых начинается отпуск. Возможная причина отмены сборов – что они решили пойти навстречу нашим ребятам и предоставить им отдых.

Если бы сегодня по вопросу матчей национальной сборной обратились ко мне, то я бы сказал: «Друзья мои, мы в сборной команде СССР постоянно, даже во время отпуска, проводили тренировочные сборы по всему миру, и мы играли с разными соперниками. И все при этом было прекрасно, был опыт и соревновательная практика».

Ну, видимо, наш РФС решил сделать по‑другому, лучше спросить у них, правильное ли это решение. Я считаю, что это неправильно.

– Еще одна из причин — отказ сборной Камеруна проводить матч с нашей командой.

– Кроме Камеруна нет других стран, что ли, которые с нами дружат и не боятся играть? Ирак и Иран же с нами играли! Играйте с турками! Президент Турции с удовольствием примет нашу команду у себя или, наоборот, отправит своих ребят к нам, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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