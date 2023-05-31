Андрей Аршавин: «Национальная команда – это спорт и результат, а не карнавальные матчи с Медиалигой»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сборная России по футболу Арсенал Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Андрей Аршавин считает, что сборной России не стоит играть со сборной Winline Медиалиги.

– Сборная отменила летний сбор и соберется только осенью. Вы считаете, это правильно?

– Здесь нет правильного или неправильного. Если нет спарринг-партнеров, то смысл собираться, если в это время игроки могут в своих клубах готовиться к сезону?

– Можно привезти сборную в регионы и провести товарищеские матчи с командами из той же Медиалиги.

– Я не против, чтобы сборная играла в регионах, но нужен соперник адекватный. Национальная команда – это спорт и результат, а не карнавальные матчи с Медиалигой, – заявил экс-форвард «Зенита», «Арсенала» и сборной России.

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18 комментариев

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Aleksey Yashin
Клубы Медиалиги удалили поздравления Аршавина с днем рождения
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The Best
Ответ Непристойное предложение
ну да, лучше с Киргизией и Ираном
Медиалига - это дворой футбол где просто больше мата,каких-то стычек и скандалов (в основном из-за всяких скандалов этот анти-футбол и смотрят).Так что да,лучше с Ираном и Киргизией играть чем с этими недоразумениями)
+9
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Владимир Молявин
Абсолютно согласен. С кем угодно, только НЕ с медиалигой!!!
+8
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инок
Коротко, но ясно сказал Аршавин - медиалига не должна играть со сборной, ей не нужна такая клоунада. Молодец.
+6
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AaA
Все верно. Ваши ожидания - ваши проблемы.
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jexOn
Абсолютно верно сказано
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Алексей Крапивкин
Из всех известных языков он выбрал язык фактов
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Фан Рубина
Всё верно. Любой местный профессиональный футбольный коллектив имеет куда больше права на игру со сборной, чем какая-то медиагуанолига.
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Ковид 07.10.52
Интересно, а как этот газовый лакей назвал бы матчи с Киргизией и Таджикистаном проведенные..., посмотрев их...
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если нет желания искать соперников, то можно списать на их отсутствие, приглашение для сборной было, а рфс посчитал что лучше на море, чем тренеровки и игры...
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Харламов Никита
Андрей Сергеевич - зависит от уровня ;)
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Ответ AaA
Все верно. Ваши ожидания - ваши проблемы.
именно, об этом рфс прямо не говорит, но намекает...
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Ответ Фан Рубина
Всё верно. Любой местный профессиональный футбольный коллектив имеет куда больше права на игру со сборной, чем какая-то медиагуанолига.
вот совсем не понимаю руководство, зенит нашёл себе соперников на лето, то почему бы по такому же принципу не выступить сборной, против условно сборной рпл или каких-то клубов которые проводят сборы внутри страны, уверен, сегодняшняя сборная выиграла бы не у каждого клуба рпл...
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Ковид 07.10.52
Ответ инок
Коротко, но ясно сказал Аршавин - медиалига не должна играть со сборной, ей не нужна такая клоунада. Молодец.
Ему нужно "сонное царство" с Киргизией....Вот такие типы из одного городка решают. что надо народу...тьфу...
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Ответ инок
Коротко, но ясно сказал Аршавин - медиалига не должна играть со сборной, ей не нужна такая клоунада. Молодец.
медиалига вообще любители, так вот, те профессионалы которые играют в ней и проваливают при этом матчи на основном месте работы, должны либо переходить в любители, либо завершать весь этот цирк...
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