Андрей Аршавин считает, что сборной России не стоит играть со сборной Winline Медиалиги.

– Сборная отменила летний сбор и соберется только осенью. Вы считаете, это правильно?

– Здесь нет правильного или неправильного. Если нет спарринг-партнеров, то смысл собираться, если в это время игроки могут в своих клубах готовиться к сезону?

– Можно привезти сборную в регионы и провести товарищеские матчи с командами из той же Медиалиги.

– Я не против, чтобы сборная играла в регионах, но нужен соперник адекватный. Национальная команда – это спорт и результат, а не карнавальные матчи с Медиалигой, – заявил экс-форвард «Зенита», «Арсенала» и сборной России.