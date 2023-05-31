Мартинес о Роналду в сборной: «Он не был готов отойти в сторону и хотел стать частью нового цикла. В марте он забил 4 гола и был настоящим лидером»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес рассказал, как решил продолжить вызывать Криштиану Роналду в сборную.

«Как обычно принимаются такие решения? В тот момент я понял, что на чемпионате мира со сборной ты испытываешь много чувств. Я сам прошел через это с Бельгией. А после турнира возникают серьезные последствия. Возникает много споров, действия каждого игрока пристально изучают.

Я почувствовал, что не могу принимать решения в офисе. Важно, чтобы футбольные решения принимались на поле.

Меня назначили 9 января, так что я получил шесть недель на встречу с каждым из 26 игроков, которые были в заявке на ЧМ-2022. Я съездил в каждой из топ-5 лиг Европы, в Саудовскую Аравию и в Португалию. Было здорово увидеть каждого игрока, как они развивали свои роли в разных раздевалках в разных лигах.

В такие моменты ты знакомишься с человеком, а не с игроком. Для меня это очень понятный момент. Я встретился со всеми игроками и увидел, что для них значит возможность играть в футбол, на каком этапе карьеры они находятся.

Что касается Криштиану, то он не был готов отойти в сторону. Он был готов и хотел стать частью нового цикла. В тот момент было очень легко включить его в мартовский список, а затем уже принять футбольное решение.

Он забил четыре гола, был настоящим лидером, капитаном и тем, кто дает команде опыт, которого нет ни у одного игрока в мировом футболе. Это человек, который может провести 200 матчей за сборную. Его нужно использовать в раздевалке», – сказал главный тренер сборной Португалии.

В марте Роналду забил по два гола в матчах с Лихтенштейном (4:0) и Люксембургом (6:0).

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34 комментария

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barsuk611
Спас команду в тяжелейших матчах с Лихтенштейном и Люксембургом
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KeriLLo
Походу тренер Роналду там.
Федерация Португалии совсем неадекваты, что назначили Мартинеса.
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Мгер Цолакян
На ЧМ тоже был настоящим лидером, особенно в матче против Уругвая
+11
-3
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AF007
Чем позже этот дровосек завершит карьеру, тем лучше. Надеюсь, криштик опозорится в хламину еще как минимум на двух ЧМ и двух ЧЕ
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VERBLYUD
Ответ </c/>
уточню, Роналду лидер по голам за сборные, но у него сейчас есть реальный конкурент в мире Мбаппе, который в случае длительной карьеры его способен обогнать, осознанное приглашение тренера с подачи возможно федерации...
И что дает это рекорд? До него он принадлежал Али Даеи. Для кого-то этот футболист входил хотя бы в топ-50 лучших игроков в истории? Лучше бы вместо 60+ голов Люксембургам забил парочку в плей-офф ЧМ и тащил сборную на крупных турнирах.
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Domian
Ответ </c/>
игра забудется, результат останется, ты думаешь, лет через 15 кто-то осознанно вспомнит сколько он забил карликам, но его условно 150 голов за сборную по окончании карьеры будут на слуху и обогнать его будет невероятно трудно...
Так в истории уже навсегда роналду как самый бездарный игрок в истории плей офф ЧМ.
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gPk
Соболезную сборной(((
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VERBLYUD
В прошлом году Роналду, играя в топ чемпионате, окончательно сдулся и стал лавочником что в клубе, что в сборной, не приносил пользы нигде. Сейчас он стал еще старше и играет в 164-й лиге, по мнению Португальцев он сейчас будет играть лучше? Люксембургам он и в 60 будет забивать, сейчас нужно дать дорогу другим игрокам, пусть другие набивают статистику и готовятся к крупным турнирам.
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Пирс Морган
Ответ Мгер Цолакян
На ЧМ тоже был настоящим лидером, особенно в матче против Уругвая
В 2018 тоже был лидером по просмотру, как Кавани закидывает дубль Португалии
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Alibi_URAL
В новом цикле Криш сейчас как обуза для сборной выглядит. Хотя, бесспорно, свою стату набьет на Лихтенштейне и Люксембурге.
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Человек1991
Хахаха дичайшее позорище от Мартинеса)
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Барсик Юрана
Позорище... ничему жизнь не учит ..
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atomio
а для чего его в раздевалку? даже там он больше не нужен. сборная новая, её лидер - Фернандеш. бездарь с мадейры будет только все портить своими слезами да и вообще, присутствием
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leon01
Роналду’» из сборной меня вынесут только вперёд ногами»
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Tun
Ответ KeriLLo
Походу тренер Роналду там. Федерация Португалии совсем неадекваты, что назначили Мартинеса.
У нас Капелло поначалу тоже Аршавина без формы вызывал, даже капитанскую повязку не отобрал, потом присмотрелся... нафиг ему все эти истерики с сетсрами в первый год работы
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Ответ Burel
В топовой по составу сборной главная задача - улучшить рекорд Кринжа, а не добиться успехов.. Цирк. Не удивлюсь, если на ЧЕ потащат 40-летнего и будут ставить в основу
именно, причина увеличение рекорда по голам за сборную, очевидно, что в ближайшие годы единственным реальным конкурентом у него будет только Мбаппе...
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barsuk611
Ответ Екн Лор
Никто так не переживает за бедных португальцев, которых замучал Роналду, как фанаты Аргентины
ну если сравнивать с Месси, то последний уходил из сборной, когда решил, что не в состоянии привести её к победам. В чём в чём, а в заботе о набивании личной статистики Лео замечен не был
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as009595@icloud.com
Ответ AF007
Чем позже этот дровосек завершит карьеру, тем лучше. Надеюсь, криштик опозорится в хламину еще как минимум на двух ЧМ и двух ЧЕ
Умей уважение, Роналду и Месси лучшие в своем поколении, а для таких как вы дровосек и жадный гном
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Берендей Ватрушкин
Откладывает и откладывает каминаут, чтоб в инсте от него не отписались его миллионы
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Ихарь Окенфэйлов
Ох уж эти старики, из последних сил синими пальцами держащиеся за власть. Ой, поле. Ну вы поняли.
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as009595@icloud.com
Лучший по играм за сборную, рекорд по количеству матчей и голов, также рекорд в лч,
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Пирс Морган
Цикл новый, кринж старый
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Мужанов Дмитрий Александрович
Видимо в контакте у Мартинеса с федерацией футбола Португалии прописан пункт не только постоянно вызывать Роналду, но ещё и раздавать подобные интервью время от времени, где он будет рассказывать что Роналду лучший и без него они ничего не смогут выиграть.
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приглашение Роналду можно объяснить простым способом, попытка сделать игрока самым результативным игроком в истории сборных, к слову, сейчас он таким является, но чем будет дольше его нахождение в сборной и голы за неё, тем сложнее будет кому либо его достать...
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barsuk611
Его нужно использовать в раздевалке», – сказал главный тренер сборной Португалии
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Ну это он зря. Мог ведь сказать "В Европе его можно использовать в раздевалке, а в Саудовской Аравии может даже и на поле". Совсем другое дело было бы
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