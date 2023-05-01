Мартинес продолжит вызывать Роналду: «У Криштиану уникальный опыт, нет больше игроков со 198 матчами за сборную. Он важен для Португалии»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес продолжает рассчитывать на Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду – важный игрок и важный человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он тот нападающий, который может решить исход матча.

И он игрок с уникальным опытом. Нет больше футболистов, которые провели 198 матчей на уровне сборных. И для нас это очень ценно.

Я не думаю, что по игроку с таким опытом нужно какое-то тренерское решение. Все решает сам футбол. Я принимаю важные решения на благо команды, но в конечном счете все определяется футболом.

Думаю, Криштиану сыграл крайне позитивную и важную роль в мартовских матчах, так что необходимо работать продолжать с тем же отношением к делу», – сказал Мартинес в интервью Antena 1.

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21 комментарий

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Вадим Дзахоев
Ответ Xabi Alonso78
Надеюсь смогут выиграть ЧЕ честно, а не как Позоргентина на ЧМ 22.
Ахахахаха. Если бы у вас, у хейтеров, были бы еще нормальные аргументы… Аргентина во всех матчах по игре переигрывала соперников. Но вам лишь бы ляпнуть что-то
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Барсик Юрана
Ответ Xabi Alonso78
Надеюсь смогут выиграть ЧЕ честно, а не как Позоргентина на ЧМ 22.
Позор был на Евро2016, когда Португейзия вышла с 3го места из группы
+10
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rigobersong
Так он мертвого Азара в основе сборной выпускал, Мартинес отлично выслуживается, другого от него ожидать и не стоило:)
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Tristan...
Сразу видно, что тренер красивый. Именно поэтому его и брали...
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Игорь Климов
Ответ Artem Piatkov
Роналду заслужил За сборную всегда пахал как проклятый и забивал 122+43 за сборную - такой статистикой никто не может похвастаться
Пусть теперь на пенсии сидит и радуется своими достижениями, а играть за сборную должны только лучшие игроки.
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Егор Крид58
Ответ Ulan Iskanderov
Роналду заслужил вызов в сборную, игрок такой величины должен сам решать, когда ему завершать карьеру, он уже принес Португалии значимые титулы и много ярких моментов, как проход Швеции в стыках.
не согласен, Рон конечно великий, ну у Португалии сейчас золотое поколение и губить сборную, ради эго Роналду это не правильно.
Хоть Мартинес и спец по закапыванию золотого созвездие
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Ulan Iskanderov
Роналду заслужил вызов в сборную, игрок такой величины должен сам решать, когда ему завершать карьеру, он уже принес Португалии значимые титулы и много ярких моментов, как проход Швеции в стыках.
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MUthebest
Сочувствую Португалии
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Barca_mania
мартинес - человек без яиц
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