Мартинес продолжит вызывать Роналду: «У Криштиану уникальный опыт, нет больше игроков со 198 матчами за сборную. Он важен для Португалии»

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес продолжает рассчитывать на Криштиану Роналду.

« – важный игрок и важный человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он тот нападающий, который может решить исход матча.

И он игрок с уникальным опытом. Нет больше футболистов, которые провели 198 матчей на уровне сборных. И для нас это очень ценно.

Я не думаю, что по игроку с таким опытом нужно какое-то тренерское решение. Все решает сам футбол. Я принимаю важные решения на благо команды, но в конечном счете все определяется футболом.

Думаю, Криштиану сыграл крайне позитивную и важную роль в мартовских матчах, так что необходимо работать продолжать с тем же отношением к делу», – сказал в интервью Antena 1.

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